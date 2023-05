Koalitions-Wechsel in Bremen? SPD sondiert „konstruktiv“ mit CDU - „Jetzt schauen wir mal“

Von: Bona Hyun

Nach der Bremen-Wahl: Wie wird sich die SPD entscheiden? © Focke Strangmann/dpa

Die SPD will mit mehreren Parteien sondieren, auch mit der CDU. Beide loben erste Gespräche – könnte der Wahlsieger eine Große Koalition vorziehen?

Bremen – Rot-Grün-Rot oder Schwarz-Rot? Diese Frage stellt sich nach der Bremen-Wahl 2023. Die SPD ist unumstrittener Sieger und hat freie Wahl bei der Koalitionsbildung. Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte will sich noch alle Optionen offen lassen, wie er auch vor der Wahl schon betont hatte. Indirekt deutete sich im Vorfeld eine Präferenz für Rot-Grün-Rot an. Derzeit scheint der Wahlsieger jedoch auch überraschend ernsthaft eine Große Koalition mit der CDU auszuloten.

Große Koalition in Bremen? SPD und CDU sondieren „konstruktiv“

Nach einem vierstündigen Gespräch am Samstag (20. Mai) berichteten SPD und Union von einem konstruktiven und interessanten Treffen. „Wir haben gute Gespräche in sehr konstruktiver Atmosphäre geführt, und jetzt schauen wir mal“, sagte Bürgermeister Bovenschulte. CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff sagte, zu Inhalten des Gesprächs sei Stillschweigen vereinbart worden. Das Treffen der zwei stärksten Bürgerschaftsparteien Parteien hatte in betont freundlicher Atmosphäre begonnen. „Wir freuen uns auf das Gespräch“, sagte der SPD-Landesvorsitzende Reinhold Wetjen. Auch Imhoff sprach von Vorfreude.

Eine Große Koalition aus SPD und CDU gab es in Bremen schon von 1995 bis 2007. Umfragen vor der Wahl zufolge wünschten sich viele Wählerinnen und Wähler ein rot-schwarzes Bündnis, um dringende Fragen wie das schlechte Schulsystem und die Kriminalität anzugehen. Diskussionspunkte dürften neben der Klimapolitik dann auch tatsächlich Ausbildungsfonds und die Bildungspolitik gewesen sein. In den Bereichen Innere Sicherheit und Verkehr hingegen gibt es in den Programmen der beiden Parteien viele Schnittpunkte.

Bremen-Koalition gesucht: Bovenschulte lobt Rot-Grün-Rot – wie entscheidet sich die SPD?

Am Freitag (19. Mai 2023) fanden bereits getrennte Treffen der SPD mit den bisherigen Koalitionspartnern Grüne und Linke statt. Auch danach sprachen die Beteiligten von guten Gesprächen. Das bisherige Regierungsbündnis könnte theoretisch weiter regieren – allerdings haben die Grünen viele Stimmen verloren. Bei der Wahl war die SPD auf 29,8 Prozent der Stimmen gekommen, gefolgt von der CDU mit 26,2 Prozent. Drittstärkste Kraft mit deutlichen Verluste von 5,5 Prozentpunkten wurden die Grünen mit 11,9 Prozent der Stimmen.

Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer sprach von einer „bitteren Niederlage“ und warf nach der Bremen-Wahl das Handtuch. Ihren Rücktritt hält Bovenschulte nicht für ein Hindernis für Gespräche mit dem bisherigen Koalitionspartner. „Das hat jetzt aus meiner Sicht keine Bedeutung für die Koalitionsverhandlungen“, sagte er. „Sondern das müssen die Bremer Grünen mit sich selber klären.“

Nach Bremen-Wahl: SPD sondiert mit CDU, Grüne, Linke, FDP - „Bürger in Wut“ bleiben draußen

Am Montagnachmittag will sich die SPD noch einmal mit Grünen und Linken in einer Dreierrunde zusammen setzen. Der SPD-Landesvorstand will am Mittwoch (24.5.) vorschlagen, mit wem offiziell über eine Koalition verhandelt werden soll. Lediglich eine Regierung mit der rechten „Bürger in Wut“-Partei hatte Bovenschulte schon im Vorfeld ausgeschlossen. (bohy)