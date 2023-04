Für Triumphgefühl keine Zeit: FDP zittert vor der Bremen-Wahl vor neuer Niederlage - Platzt dann die Ampel?

Von: Moritz Serif

In jüngerer Zeit war die FDP aus Landtagen geflogen. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist sie nicht mehr Teil der Regierung. Bald wird in Bremen gewählt.

Bremen – Die FDP muss bei der Bremen-Wahl liefern. Bei den vergangenen Wahlen musste die Partei immer wieder um den Einzug in die Landesparlamente bangen – oder schaffte es erst gar nicht. In Niedersachsen und Berlin flog sie aus den Landtagen, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist sie nicht mehr Teil der Regierung.

Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts dimap liegen die Liberalen in Bremen bei rund sechs Prozent. Im Februar waren es nur vier Prozent der Stimmen gewesen. Somit kann sich die Partei Hoffnungen auf einen Wiedereinzug in die Bremer Bürgerschaft machen.

Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender und Bundesfinanzminister, spricht. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Bremen-WAhl: FDP will sich auf Kern konzentrieren

Ohnehin hat sich die FDP bei ihrem Bundesparteitag viel vorgenommen - ob das alles zu schaffen ist, muss sich noch zeigen. „Es ist ein Parteitag der FDP, es ist kein Parteitag der Ampelkoalition“, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Hintergrund: Seitdem die Partei sich in der Regierung befindet, musste sie viele Niederlagen einstecken. Sie hatte allerdings auch einige Klima-Gesetze blockiert und musste dafür Kritik einstecken.

Laut der Tagesschau möchte sich die Partei auf ihren alten Kern konzentrieren. Sie legt besonderen Wert auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, den Ausbau der Infrastruktur, einschließlich des Straßenverkehrs. Es soll keine Steuererhöhungen geben und möglichst kaum Schulden gemacht werden. „Es sind die traditionellen Wählerinnen und Wähler, die derzeit grimmig sind. Das sind diejenigen, die mehr Marktwirtschaft sehen wollen, mehr finanzpolitische Solidität“, sagte der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier der Tagesschau.

Bremen-Wahl: FDP könnte auf „Wähler schizophren wirken“

Stefan Marschall, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Düsseldorf, nennt noch weitere Gründe, die es der FDP schwer machen könnten. „Es ist schon noch ein Unterschied, ob man als größte Oppositionspartei die Politik der Regierung kritisiert und sich davon distanzieren kann oder ob man sie als Regierungspartei am Ende doch mittragen muss. Das könnte auf manche Wählerinnen und Wähler mitunter ambivalent bis schizophren wirken“, sagte er.

Die FDP habe keine Regierungsbeteiligung in Bremen, könne also an sich nichts verlieren. „Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass sie gar nicht wieder in die Landtage hineinkommt“, so Marschall über die Bremen-Wahl. Dass die Ampel bei einem solchen Abschneiden platzt, glaubt er nicht. „Dass Koalitionen platzen oder, wenn man so will, von einer Partei geplatzt werden, das ist eher unwahrscheinlich. Die Wählerinnen und Wähler goutieren es nicht, wenn sich Parteien der Verantwortung entziehen“, sagte er. (mse)