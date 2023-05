Bremen-Wahl: FDP muss zittern – Wahlkampf-Unterstützung aus Berlin

Von: Hannah Köllen

In Bremen wird am Sonntag gewählt. Der FDP-Spitzenkandidat hofft auf eine Regierungsbeteiligung – und erhält im Wahlkampf Unterstützung aus Berlin.

Syke – Am kommenden Sonntag (14. Mai) wird in Bremen gewählt. Die Wahl der neuen Bürgerschaft ist für die FDP von großer Bedeutung – auch auf Bundesebene.

Im Land Bremen, zu dem die Städte Bremen und Bremerhaven gehören, regiert derzeit eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Lange Zeit war die Bremen-Wahl für die Bundes-FDP nicht allzu relevant. Doch nach der Niederlage der Liberalen in Niedersachsen wurde der Ausgang der Bremen-Wahl 2023 plötzlich wichtig.

FDP-Wahlkampf in Bremen: Einsatz für Kernklientel

Als Spitzenkandidaten haben die Liberalen in Bremen den 38-jährigen Thore Schäck aufgestellt. Er weiß: „Bremen war schon immer sehr links“, wie er dem Tagesspiegel sagte. Doch Schäck will trotzdem mit seinen Liberalen versuchen, Teil der Regierung zu werden. Eine aktuelle Umfrage sieht die FDP bei sechs Prozent. Die SPD wird als stärkste Partei in Bremen gehandelt, dicht gefolgt von der CDU.

Für die FDP macht Schäck nun, in den Tagen vor der Wahl, verstärkt Wahlkampf: wie etwa in der Bremer Innenstadt, wo er sich mit Bürgerinnen und Bürgern unterhält und Flyer verteilt.

Er will Teil der Bremischen Bürgerschaft werden: Thore Schäck, FDP-Spitzenkandidat bei der Bremen-Wahl 2023. © IMAGO/Jean MW

Zum Wahlkampf der Liberalen gehört auch, dass sie sich für die Belange ihrer Kernklientel einsetzen. So forderten sie nach Recherchen des Tagesspiegels zuletzt die bundesweite Einführung der „Brötchentaste“ für kostenloses Kurzzeitparken – nachdem die Bremer Verkehrssenatorin der Grünen, Maike Schaefer, diese Anfang April in Bremen abgeschafft hatte.

Bremen-Wahl: FDP-Spitzenkandidat erhält Unterstützung aus Berlin

Im Wahlkampf in Bremen erhält Schäck Unterstützung von den Jungen Liberalen und sogar von FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der erzählt bei einer Bildaktion auf dem Bremer Marktplatz zum Thema Bildungsgerechtigkeit von seiner Herkunft. Aufgewachsen in Gelsenkirchen, seine Eltern keine Akademiker. „Ich will gar nichts geschenkt bekommen haben. Die meisten Menschen, die ich treffe, wollen nichts geschenkt bekommen“, sagte er, wie der Tagesspiegel berichtet. Auch Schäck sieht sich als Person mit Aufsteigergeschichte, jemand, der schon früh im Leben Verantwortung übernehmen musste.

Der gemeinsame Nenner zwischen der FDP und den Parteien der aktuellen Regierungskoalition ist klein. Reicht es für eine Zusammenarbeit, sollten es die Liberalen am Sonntag schaffen? Die FDP will nichts ausschließen, weder ein Ampel-Bündnis, noch eine Jamaika-Koalition, wie der Tagesspiegel berichtet. Eine Koalition mit der CDU dürfte der FDP trotzdem leichter fallen als eine Zusammenarbeit mit Grünen und Linken.

Bei der diesjährigen Bürgerschaftswahl in Bremen gelten besondere Regeln, unter anderem wurde das Wahlrechtsalter heruntergesetzt.