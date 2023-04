Bremen-Wahl ohne AfD: Partei scheitert mit Eilantrag - vorerst

Von: Bettina Menzel

Die AfD Bremen ist tief zerstritten. © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Aus der Alternative zur Alternative für Deutschland wird nichts. Die Partei ist in Bremen in zwei Lager gespalten, beide dürfen bei der Parlamentswahl nicht antreten.

Bremen - Die Bremer AfD ist tief zerstritten und in zwei verfeindete Lager zerfallen. Beide reichten für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai konkurrierende Kandidatenlisten ein. Das verstößt allerdings gegen das Gesetz, weshalb keine der Listen für die Wahl zugelassen wurde. Ein Versuch, auf juristischem Wege eine Wahlzulassung zu erzwingen, scheiterte bislang. Das Wahlprüfungsgericht in Bremen lehnte den Eilantrag am Donnerstag (27. April) ab. Welche Optionen bleiben der Partei noch?

Zerstrittene AfD wohl nicht bei Bremen-Wahl dabei: Eilantrag scheitert

Parteien dürfen nur mit einer Liste zur Wahl des Parlaments in Bremen antreten, trotzdem reichte die AfD Bremen zwei Kandidatenlisten ein – und wurde deshalb von der Bürgerschaftswahl ausgeschlossen. Vor rund einer Woche hatte der sogenannte Rumpfvorstand der Bremer AfD bekannt gegeben, drei Klagen angestoßen zu haben: Eine am Bremer Verwaltungsgericht, eine beim Bremer Staatsgerichtshof sowie eine am Bremer Wahlprüfungsgericht.

Das Wahlprüfungsgericht bezeichnete den Eilantrag am Donnerstag in seiner Begründung als „unzulässig“. Wenn es direkt um das Wahlverfahren gehe, sei ein solches vorläufiges Verfahren nicht möglich, hieß es. Erst nach der Wahl könne das Ergebnis angefochten werden. Um die Wahl termingerecht zu organisieren, könne es nach der Entscheidung des Landeswahlausschusses keine Änderungen mehr an den Wahlvorschlägen geben, so die Begründung weiter. Gegen die Entscheidung kann nun binnen zwei Wochen Beschwerde beim Bremer Staatsgerichtshof einlegt werden. Wann es in den zwei weiteren offenen Verfahren zu einer Entscheidung kommt, ist noch offen.

Wegen Spaltung der AfD Bremen: Andere rechtspopulistische Partei könnte AfD-Stimmen abgreifen

Die zwei AfD-Lager mit konkurrierenden Vorständen streiten seit Monaten darüber, wer die Partei in Bremen vertreten darf. Der sogenannte Rumpfvorstand hat die Rückendeckung des Bundesvorstands der AfD, der Notvorstand wurde von Parteimitgliedern gewählt und von AfD-Schiedsgerichten legitimiert, was wiederum der Bundesvorstand nicht anerkennt. Im Februar zeigte der Notvorstand um Heiner Löhmann und Frank Magnitz den Bundesvorstand an. Die verpasste Wahl in Bremen ist Carlo Clemens vom Rumpfvorstand zufolge „einzig dem Verwirrung stiftenden parteischädigenden Wirken dieses Notvorstandes“ geschuldet, wie er bereits vor der Entscheidung des Wahlprüfungsgerichts bekannt gab.

Von der Spaltung der AfD-Bremen könnte nun eine andere rechtspopulistische Partei profitieren. Bei der vergangenen Wahl in Bremen im Jahr 2019 hatte die AfD mit 6,1 Prozent der Stimmen fünf Mandate errungen. Einige AfD-Stimmen könnte bei der diesjährigen Wahl die rechtspopulistische Partei „Bürger in Wut“ abgreifen, laut einer aktuellen Infratest-Umfrage käme sie derzeit auf rund sechs Prozent. Die Umfrage des Institus Infratest dimap rund drei Wochen vor der Bürgerschaftswahl sieht die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit 31 Prozent vor der CDU von Herausforderer Frank Imhoff mit 28 Prozent. Bremen wird zurzeit von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert (bme/AFP/dpa).