Bremen-Wahl: Was die Bürgerschaftswahl so besonders macht

Von: Andreas Apetz

Bei der Bürgschaftswahl in Bremen gelten besondere Regeln. Neben einem herabgesetzten Wahlrechtsalter verfügt jeder Bürger über fünf Stimmen.

Bremen – Am 14. Mai wird im kleinsten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland wieder gewählt: Bei der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen wird darüber abgestimmt, welche Parteien, Einzelbewerberinnen und -bewerber und Wählergemeinschaften in das bremische Landesparlament einziehen. Mehr als 460.000 Bremerinnen und Bremer werden zur Urne gebeten. Doch im Gegensatz zu anderen Landtagswahlen herrschen im Norden ein paar Sonderregeln.

Bremen-Wahl: Fünf-Prozent-Hürde im Zwei-Städte-Staat

Das Wahlrecht in Bremen weist im Vergleich zu anderen Bundesländern einige Besonderheiten auf. Das 1947 gegründete Bundesland besteht aus den beiden räumlich getrennten Städten Bremen und Bremerhaven und wird daher auch als Zwei-Städte-Staat bezeichnet. Beide Städte gelten bei Bürgerschaftswahlen bis heute als zwei eigenständige Wahlbereiche. Von großer politischer Bedeutung ist, dass auch die Fünf-Prozent-Hürde in beiden Städten getrennt gilt.

Eine Partei, die in der Stadt Bremen an dieser Hürde scheitern würde, kann also trotzdem in die Bürgerschaft einziehen, vorausgesetzt sie erreicht die nötigen Stimmen im kleineren Bremerhaven. Von dieser Regelung profitierte in den vergangenen Jahren unter anderem die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut (BIW), welche lediglich in Bremerhaven mehr als fünf Prozent der Stimmen sammelte.

Die separate Sperrklausel kann wiederum auch Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse haben und die Ergebnisermittlung verkomplizieren, da die Stimmen von Splitterparteien nicht mehr in die Berechnungen mit aufgenommen werden und sich somit die Grundgesamtheit verändern können.

Wahl in Bremen: Wahlberechtigte besitzen fünf Stimmen

Die Ergebnisermittlung dauert in Bremen ohnehin relativ lange, da Wählerinnen und Wählern insgesamt fünf Stimmen zu vergeben haben. Diese können beliebig auf die Kandidatinnen und Kandidaten sowie Parteien verteilt werden. Am Ende schaffen 87 Abgeordnete den Einzug in die Bürgerschaft – davon sind 72 aus Bremen und 15 aus Bremerhaven. Damit hat sich das Landesparlament im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode vergrößert.

Im Gegensatz zu anderen Landesparlamenten bleibt die Bürgerschaft in Bremen nicht fünf, sondern vier Jahre bestehen. Der Zwei-Städte-Staat ist somit das einzige Bundesland mit einer verkürzten Wahlperiode. Erst 2019 durfte die Bevölkerung selbst darüber abstimmen, die Legislaturperiode auf fünf Jahre zu verlängern. Der Volksentscheid entschied sich dagegen.

Bremen-Wahl: Bürgerschaftswahl direkt an Kommunalwahl geknüpft

Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen sind alle Deutschen breits ab 16 Jahren wahlberechtigt, die im Land Bremen seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz haben. Mit ihren Stimmen entscheiden sie nicht nur über das Landesparlament des Bundeslandes. Im Wahlbereich Bremen ist die Bürgerschaftswahl nämlich fest mit der Kommunalwahl verknüpft. Alle gewählten Abgeordneten bilden in einer Doppelfunktion zugleich die Bremer Stadtbürgschaft.

Es kann aber theoretisch Abweichungen geben, weil auch in Bremen lebende Menschen mit einer anderen EU-Staatsangehörigkeit für die Kommunalwahlen kandidieren und abstimmen können. In Bremerhaven wird das Kommunalparlament, die Stadtverordnetenversammlung, hingegen in einem eigenen Wahlgang bestimmt.

Alle Infos zur Briefwahl bei der Bremen-Wahl finden Sie hier. Und unentschlossenen Wählerinnen und Wählern kann übrigens der Wahl-O-Mat für die Bremen-Wahl helfen:

Bremen-Wahl 2023: Vorbereitungen für den 14. Mai laufen

Die Vorbereitungen für die Bremen-Wahl 2023 laufen auf Hochtouren, um ein Szenario wie bei den Wahlen in Berlin 2021 zu verhindern. Die Stadt sprach im Vorfeld von einem „herausfordernden Großprojekt“. Themen wie Bildung, Jobs oder das Klima spielen eine große Rolle im kleinsten deutschen Bundesland. Die SPD sieht in der diesjährigen Bürgerschaftswahl ihre Chance zur Wiedergutmachung, nachdem die Partei 2019 ihre langjährige Position als stärkste Kraft verloren hatte. Innerhalb der AfD gab es noch im Januar ordentlich Zoff, nachdem die bremische Alternative zwei konkurrierende Wahllisten aufgestellt hatte. (aa/AFP)