Wenige Wochen vor Bremen-Wahl: Rekord bei Briefwahl deutet sich an

Für die Wahl der Bremer Bürgerschaft am 14. Mai haben viele bislang Briefwahlunterlagen beantragt. Zurückgekommen ist nur ein kleiner Teil.

Bremen – In Bremen findet am 14. Mai die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft statt. 72.000 Wahlberechtigte haben bisher eine Briefwahl beantragt. Das teilte die Landeswahlleiterin auf Nachfrage von buten un binnen mit. Bei der Bürgerschaftswahl 2019 waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 49.000.

Zurückgekommen sind laut buten un binnen bislang 20.000 Wahlbriefe. Dass die Zahl eher gering ausfällt, sei nichts Ungewöhnliches, heißt es von der Wahlleitung. Der Rücklauf sei meistens verhalten, da viele Wählerinnen und Wähler abwarten wollen, ob sich auf die letzten Tage politisch etwas verändert.

In Bremerhaven haben bisher 7.200 Wähler ihre Briefwahlunterlagen erhalten. Die Landeswahlleitung rechnet mit einem Briefwahlanteil für 2023 von insgesamt 35 bis 40 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 war die Nachfrage noch höher. Damals waren zum gleichen Zeitpunkt rund 96.000 Wahlscheine beantragt worden. Das lag vor allem an der Corona-Pandemie.

Wie kann ich meine Briefwahlunterlagen beantragen?

Briefwahl darf jeder beantragen, der im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die Unterlagen können entweder schriftlich per Brief, E-Mail, Fax sowie Online-Formular oder persönlich im Wahlamt angefordert werden. Die Frist dafür endet am 12. Mai um 18 Uhr.

Die Unterlagen mit Wahlschein, Stimmzettel, Merkblatt und rotem Wahlbriefumschlag werden nach Beantragung per Post zugesendet. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen bis zum Wahltag, 14. Mai, bis spätestens 18 Uhr beim zuständigen Wahlamt eingegangen sein.