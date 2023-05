Showdown vor Bremen-Wahl: Spitzenkandidaten treffen aufeinander

Von: Stefan Krieger

Bremen wählt eine neue Bürgerschaft. Im kleinsten Bundesland sind mehr als 450.000 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen.

Bremen – Am 14. Mai wird im kleinsten Bundesland Deutschlands gewählt: Bei der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen fällt die Entscheidung darüber, welche Parteien, Einzelbewerberinnen und -bewerber und Wählergemeinschaften in das Landesparlament einziehen.

Bei den letzten Wahlen im Jahr 2019 wäre die Macht für die Sozialdemokraten fast verloren gegangen, erstmals wurde die CDU stärkste Kraft. Doch wenn Bremen am Sonntag (14. Mai) wählt, können die Sozialdemokraten mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Scharte auswetzen. Im Zwei-Städte-Staat aus Bremen und Bremerhaven sind mehr als 450.000 Wahlberechtigte aufgerufen, das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, neu zu bestimmen.

Bremen-Wahl: SPD liegt in Umfragen bei rund 30 Prozent

Umfragen vor den Wahlen lassen Werte um die 30 Prozent für die Sozialdemokraten erwarten – wieder deutlich über ihrem Bremer Negativrekord von 24,9 Prozent vor vier Jahren. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Imhoff liegt mit Umfragewerten um die 27 Prozent dicht am Ergebnis von 26,7 Prozent aus dem Jahr 2019.

Spannender wird das Abschneiden der kleineren Parteien sein. Grüne und Linkspartei bilden mit der SPD ein in Westdeutschland einmaliges Bündnis, beide Juniorpartner schwächeln aber. Eine Fortsetzung dieser Koalition ist daher nur eins der möglichen Ergebnisse. Die FDP (2019: 5,9 Prozent) hat es erst mit einem aufwendigen Wahlkampf zu Umfragewerten gebracht, die einen Wiedereinzug in die Bürgerschaft erwarten lassen.

In der Bundespolitik blicken vor allem die Liberalen deshalb gebannt nach Bremen. Sie haben seit der Bundestagswahl 2021 in den Ländern eine wahre Niederlagenserie hinter sich: zweimal aus dem Parlament geflogen, einmal den Einzug verpasst, zweimal stark an Stimmen eingebüßt. Das hat die Stimmung in der Berliner Ampel-Koalition enorm gereizt.

Daher dürfte es auch SPD und Grünen durchaus recht sein, wenn ihr Koalitionspartner in Bremen nicht erneut abstürzt. Sie selbst hoffen nach der Berlin-Wahl ebenfalls auf eine Trendwende. Aktuell stellen die Sozialdemokraten noch sieben der 16 Ministerpräsidenten. Bovenschulte ist einer der auffälligeren und allein deshalb schon eine Bank für Bundeskanzler Olaf Scholz.

Bremen-Wahl: CDU macht sich wenig Hoffnung

Bremen-Wahl: CDU macht sich wenig Hoffnung

Die CDU dagegen kann sich in Bremen traditionsgemäß wenig Hoffnung machen - in der Berliner Parteizentrale scheint man die Wahl daher schon vor dem Urnengang abgeschrieben zu haben. Für Parteichef Friedrich Merz, so heißt es intern, sei am 14. Mai der Ausgang der Wahl in der Türkei wichtiger – auch weil sich die Migrationspolitik des Landes deutlich verändern könnte. Richtig spannend wird es für die Parteizentralen erst am 8. Oktober, wenn Hessen und Bayern wählen. Fast ein Viertel (23 Prozent) der Wahlberechtigten in Deutschland sind dann zur Stimmabgabe aufgerufen.

Bremen-Wahl: Kandidaten erklären ihre Positionen

Wenige Tage vor der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft wollen sich die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen am Montag, 8. Mai, ab 18 Uhr im Tivoli noch einmal der Diskussion stellen. Teilnehmen werden Frank Imhoff (CDU), Andreas Bovenschulte (SPD), Maike Schaefer (Grüne), Kristina Vogt (Linke), Thore Schäck (FDP) sowie Piet Leidreiter (Bürger in Wut).

Imhoff und die CDU versuchen, die SPD bei Bildung und innerer Sicherheit zu stellen. Doch mehr als die Juniorpartnerschaft in einer Großen Koalition dürfte für die Union nicht zu erreichen sein. Den Bremer Grünen (2019: 17,4 Prozent) mit Umweltsenatorin Maike Schaefer machen eigene Fehler in der Verkehrspolitik zu schaffen – dazu kommt Unsicherheit angesichts der grünen Heizungstauschpolitik im Bund. (skr/dpa)