Pistorius löst mit neuem Klingelton Lacher aus – „Das war mein Bekenntnis“

Von: Richard Strobl

Boris Pistorius (SPD, M), Bundesminister der Verteidigung, steht zusammen mit Offizieren der Bundeswehr auf einem ehemaligen Militärflugplatz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius sorgte am Rande eines Bundeswehr-Besuchs für einen munteren Moment. Dafür verantwortlich waren sein Handy-Klingelton und seine lockere Art.

Magdeburg - Ein Lacher in der Welt der Politik. In dem meist sehr ernsten Geschäft zeigen kleine Momente manchmal die Menschen, die hinter dem Amt stehen. So etwa die bekannten Kaffeetassen von Markus Söder, die in vielen Pressekonferenzen zu sehen sind. Einen sehr ähnlichen Moment hatte nun Verteidigungsminister Boris Pistorius, der dabei ungewollt als „Trekkie“ geoutet wurde.

Dabei startete das ganze mit einer Szene, die auch peinlich hätte sein können. Doch der Minister reagierte gekonnt.

Pistorius ein Trekkie: Handy outet Minister mitten in Pressekonferenz

Doch zurück zum Anfang: Pistorius besuchte am Donnerstag erstmals die Streitkräftebasis der Bundeswehr. Auf einem ehemaligen Militärflugplatz bei Mahlwinkel nördlich von Magdeburg sah er sich Übungen verschiedener Truppenteile an - vom Zentrum für Kraftfahrwesen über den Bereich Nachschub und Transport, Instandsetzung bis zur Trinkwasseraufbereitung. Pistorius, der eine Nässeschutzjacke der Streitkräftebasis trug, fuhr unter anderem in einem Fahrschul-Panzer Leopard 2 mit sowie in einem Schwerlasttransport.

Natürlich gab der Minister bei seinem Besuch auch ein kleines Interview vor der Kaserne. Dabei passierte ihm, dann, was wohl jeder in Meetings und ähnlichen Szenen der Geschäftswelt tunlichst versucht zu vermeiden: Sein Handy klingelte - just als der Verteidigungsminister eine Reporterfrage beantworten wollte.

Pistorius‘ Klingelton sorgt für Lacher: „Das war mein Bekenntnis“

Der Minister unterbricht daraufhin seine Antwort und greift eilig zu seinem linken Handgelenk. Offensichtlich hat er eine Smart-Watch, mit der er auch sein Handy steuern kann. Doch die Melodie löste dann Gelächter bei den Journalisten und auch den Militärs vor Ort aus: Auch Pistorius muss lachen und meint grinsend: Spannend, nicht?“ „Das war mein Bekenntnis zu Star Trek“, fügt er an.

Tatsächlich stammt die Melodie des Pistorius-Klingeltons aus dem Star Trek Film von 1979, wie ntv berichtet.

Ähnliche Probleme kennen auch andere Politiker. Angela Merkel zum Beispiel war dieses Handy-Malheur mehrfach passiert. Die damalige Kanzlerin moderierte die Situation aber ebenfalls gewohnt gekonnt ab. Allerdings hatte sie auch weniger persönliche Klingeltöne: Ein schlichtes Klingeln, wie es sehr alte analoge Telefone taten, erklang bei Frau Merkel. (rjs mit dpa)