Votum im Unterhaus: Boris Johnson will gegen Rishi Sunaks Brexit-Deal stimmen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Streit um das Nordirland-Protokoll und eine mögliche Folgeregelung geht weiter. Es steht ein Votum im Unterhaus an – die Tories zeigen sich erneut uneins.

London – Auch ohne die DUP und Teile der eigenen Tory-Abgeordneten wird die Administration von Rishi Sunak die Vereinbarung mit der EU zu Nordirland durchsetzen können, denn die oppositionelle Labour-Partei um Keir Starmer unterstützt das Vorhaben. Nichtig ist das Votum dadurch jedoch keineswegs: Es verdeutlicht die Gräben innerhalb der konservativen Partei. Diese reißt auch Ex-Premierminister Boris Johnson weiter auf.

Votum über Nordirland-Vereinbarung mit der EU in Großbritannien: Die „Stormont-Bremse“ als Richtwert

Am Mittwoch, dem 22. März 2023, wird in Großbritannien eine wichtige Entscheidung gefällt: Es steht die wegweisende Abstimmung über die „Stormont-Bremse“ an. Diese wiederum ist Bestandteil des „Windsor-framework“, also der Einigung von Rishi Sunak mit der EU zum Nordirland-Streit.

Viele Abgeordnete hatten ein generelles Votum zur Einigung erwartet, stattdessen gibt es eine Reihe von Abstimmungen über bestimmte Elemente des Abkommens. Die „Stormont-Bremse“ gilt dabei als Kernstück der Einigung. Auch die Downing Street Nr. 10 hatte durchblicken lassen, das Votum zu den Sonderrechten rund um die Bremse könnte als Meinungsäußerung zum gesamten Abkommen gedeutet werden.

Zwar dürfte die Regierung ihre Einigung durchgedrückt bekommen, doch es regt sich auch aus den eigenen Reihen Widerstand. Insgesamt wird damit gerechnet, dass es auf Seiten der Tories etwa zwanzig Abweichler gibt. Auch die nordirische Unionisten-Partei (DUP) wird gegen das Abkommen stimmen.

Bekannte Tories wollen gegen Sunaks Nordirland-Einigung stimmen: Boris Johnson und Liz Truss

Zu den Gegnern des „Windsor-Framework“ als Lösung des Streits um das Nordirland-Protokoll gehören auch zwei alte Bekannte: Liz Truss und Boris Johnson. Johnson hatte das Nordirland-Protokoll einst selbst unterschrieben. Nun bekannte er, die neuen Pläne für „nicht akzeptabel“ zu halten. Johnson wird gegen den Deal votieren. Einige politische Beobachter hatten gemutmaßt, der Ex-Premier könne sich enthalten – doch der ehemalige Regierungschef, der am selben Tag wegen des Partygate-Skandals vor einem Ausschuss angehört wird, geht auf Konfrontation.

Seiner Einschätzung nach bliebe Nordirland durch die Einigung „von der EU-Rechtsordnung erfasst“, so Johnson, der bereits früher gegen das Abkommen geschossen hatte. Auch Liz Truss wird Medienberichten zufolge gegen die Pläne von Rishi Sunak zur Brexit-Einigung stimmen. Für den Regierungschef ist es ein Affront, unabhängig vom Ausgang des Votums. Zuvor hatte Sunak seine Partei zur Unterstützung aufgefordert.

Die Tatsache, dass er für seinen Erfolg auf die oppositionelle Labour-Partei um Keir Starmer angewiesen ist, schwächt den Premier: Die einst versprochene „Stabilität und Einheit“ der Partei liegt in weiter Ferne. (ales)