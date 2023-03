„Völlige Missachtung nationaler Opfer“: Opposition attackiert Johnson im Partygate

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Boris Johnson muss sich im Zuge der Ermittlungen im Partygate erneut schwere Vorwürfe gefallen lassen. Er selbst beteuert weiterhin mit Nachdruck seine Unschuld.

London – Das sogenannten Privileges Committee soll nach der Anhörung von Boris Johnson darüber urteilen, ob der britische Premierminister das Parlament im Partygate wissentlich belogen hat, oder nicht. Klar ist: Egal zu welchem Schluss der Ausschuss kommt, der ehemalige Premierminister und die konservative Partei haben durch die Ereignisse massiven Schaden genommen. Während manch ein Konservativer Boris Johnson trotz allem immer noch die Führung der Tories zutraut, macht die Opposition ihm schwere Vorhaltungen.

Boris Johnson im Partygate: Opposition wirft Ex-Premier die „Völlige Missachtung nationaler Opfer“ vor

Die Untersuchungen gegen den ehemaligen Premierminister Boris Johnson im Partygate haben erneut die Opposition auf den Plan gerufen. In britischen Regierungskreisen war es zu Hochzeiten der Pandemie zu Corona-Verstößen gekommen, nun geht es um die Rolle von Boris Johnson. Kaum einer in der britischen Öffentlichkeit glaubt derzeit noch ernsthaft an die Unschuldsbekundungen Johnsons, der wiederum stoisch an eben diesen festhält.

Oppositionsführer Keir Starmer hat Ex-Premier Boris Johnson erneut scharf kritisiert. (Archivbild) © AFP

Oppositionsführer Keir Starmer geht mit Johnson einmal mehr hart ins Gericht. Starmer erklärte, der „Zirkus der letzten Tage“ sei eine Erinnerung an die „totale Missachtung der nationalen Opfer“. Der Oppositionschef betont, er wäre an Johnsons Stelle zurückgetreten. Dieser wiederum hatte seinerzeit trotz schwerer Vorwürfe lange an seinem Amt als Premierminister festgehalten. „Ich hätte der britischen Bevölkerung nicht mehr in die Augen blicken und sie um ihr Vertrauen bitten können“, so Starmer.

„Hand aufs Herz“: Boris Johnson beteuert weiterhin Unschuld im Partygate

„Eine Regel für alle. Das ist der Grundsatz, dem ich mein ganzes Erwachsenenleben lang mit Stolz gedient habe“, so Starmer. Der inhärente Vorwurf ist klar: Johnson ist dem nicht gefolgt. Der wiederum beteuerte im Parlament erneut „Hand aufs Herz“ im Partygate-Skandal nicht absichtlich gelogen zu haben. Sollte er für schuldig erklärt werden, würde ihn das sein Abgeordnetenamt kosten – seine politische Zukunft wäre damit zumindest vorerst hinüber.

Der Ausschuss muss Johnson nicht nur nachweisen, dass er zu den Corona-Partys generell gelogen hat, sondern, dass er das Parlament bewusst in die Irre führte. Starmer erklärte, die Corona-Partys in der Downing Street seien „verwerflich“, eine Auffassung, die ein Großteil der Öffentlichkeit in Großbritannien ebenso sieht. Johnson räumt inzwischen ein, falsche Angaben gemacht zu haben, dies sei jedoch in bestem Wissen und Gewissen geschehen.

Im Parlament hatte der ehemalige Regierungschef damals wiederholt erklärt, in der Downing Street seien die Lockdown-Regeln stets eingehalten worden. Das stimmte ganz offensichtlich nicht, nur: War das Johnson bewusst? Nicht nur die Opposition glaubt, die Antwort bereits zu kennen. (ales)