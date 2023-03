„Niemals ausschließen“: Ex-Minister hält Rückkehr von Boris Johnson für denkbar

Von: Alexander Eser-Ruperti

Boris Johnson hat die politische Bühne nach seinem krachenden Scheitern als Premierminister nicht verlassen. Einige Verbündete trauen ihm weiterhin Führung zu.

London – Wenn es in der britischen Politik derzeit eine Regel gibt, dann, dass keine Ruhe einkehrt – erst recht nicht bei den Tories, und vor allem nicht bei Boris Johnson. Mit seiner Nominierungsliste für Ehrungen, die jedem scheidenden Regierungschef in Großbritannien zusteht, sorgt er lange nach Ende seiner Amtszeit für Unruhe in der Partei. Nichtsdestotrotz halten auch prominente parteiinterne Verbündete das ganz große Comeback des „Party-Premiers“ für denkbar – immer noch.

„Niemals ausschließen“: Ex-Minister hält Rückkehr von Boris Johnson an die Parteispitze für möglich

Ex-Premierminister Boris Johnson muss sich noch immer für den Partygate-Skandal während seiner Amtszeit rechtfertigen, dabei geht es um die Frage, ob er das Parlament in der Debatte um Corona-Verstöße in Regierungskreisen getäuscht hat. Der Fall ist nicht nur für Boris Johnson unangenehm, sondern auch für seine Partei. In dieser finden sich trotz der diversen Bärendienste, die der Ex-Premier den Tories erwiesen hat, immer noch jede Menge Fürsprecher – unter ihnen Kwasi Kwarteng. Kwarteng selbst war im Kabinett von Liz Truss für kurze Zeit Minister für Finanzen.

Der Johnson-Verbündete erklärte laut Guardian: „Ich denke, alles ist möglich. Ich denke, er könnte die Partei wieder anführen, ich denke, er ist jemand, den ich nie ausschließen oder ausklammern würde.“ Johnson sei schon „so viele Male“ abgeschrieben worden, so Kwarteng, der den Premier eine „hochintelligente, sensible, brillante Person“ nennt.

Mit Blick auf die Wahlen erklärte der ehemalige Finanzminister, die Hoffnung seiner Partei auf Erfolge bei der nächsten Wahl beruhten auf „einer einzigen Tatsache“: Der „Einigkeit der Tories“. Die Umfragewerte der Konservativen sind katastrophal, auch Kwartengs Einschätzung klingt in der aktuellen Zeit fast wie ein Euphemismus. Es ist viel Vertrauen verloren gegangen, auch unter Stammwählern, auch durch Boris Johnson – die Aussichten für die Tories sind düster.

Mögliches Comeback von Boris Johnson: Immer wieder Spekulationen – nicht nur in Großbritannien

Meldungen über Boris Johnson sorgen nicht nur in Großbritannien nach Ende seiner Amtszeit für reges Interesse, der geschasste Premier polarisiert den Politikbetrieb. Immer wieder gibt es Vermutungen, der alte Partei- und Regierungschef könne ein Comeback versuchen. Teile seiner Verbündeten bezweifeln eine geplante Rückkehr laut Guardian indes, besonders vor dem Hintergrund des neuen Brexit-Deals mit der EU, den Johnson als „Demütigung“ empfinden könnte.

Hinzu kommt, dass selbst viele Sympathisanten des ehemaligen Premiers inzwischen vor allem eines fordern: Ruhe. Ein Beispiel dafür ist Jacob Rees-Mogg, der ehemalige Vorsitzende des Unterhauses. Er hatte Johnson bis zuletzt unterstützt. Auch Rees-Mogg rief seine Partei kürzlich jedoch auf „sich zu beruhigen und mit dem Anführer zu leben, den wir haben“. Der Tory-Politiker weiter: „Wenn wir eine erwachsene Partei sind, können wir bis zu einer Wahl nicht noch einmal den Vorsitzenden wechseln.“

Auch Kwasi Kwarteng fordert Unterstützung für den aktuellen Regierungschef Rishi Sunak ein, allen Lobpreisungen für Boris Johnson zum Trotz. Die Partei müsse „den Premierminister unterstützen ... vereint“, so Kwarteng laut Guardian. Eine zeitnahe Rückkehr Johnsons in die Spitzenpolitik scheint in der Tat unwahrscheinlich – ausgeschlossen ist sie deshalb keineswegs. (ales)