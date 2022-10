Energiepauschale für Rentner beschlossen: Termin für die Auszahlung steht fest

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Endlich werden auch Rentnerinnen und Rentner bei der Energiepauschale berücksichtigt. Doch eine Frage bleibt: Wann geht das Geld auf dem Konto ein?

Update vom 20.10 um 14:20 Uhr: Die Energiepauschale für Rentner wird konkret. Der Bundestag hat jetzt per Gesetz beschlossen, dass die Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro bis zum 15. Dezember 2022 erfolgen soll. Die Entlastung für Rentner soll Betroffene wegen der hohen Energiepreise unterstützen.

Energiepauschale für Rentner beschlossen: Bundestag verabschiedet Gesetz

Erstmeldung vom 9. Oktober um 10:04 Uhr: Berlin – In den bisherigen Entlastungspaketen waren Rentnerinnen und Rentner weitgehend durch den Rost gefallen. Jetzt hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, ihnen zumindest auch die 300-Euro-Energiepreispauschale zukommen zu lassen. Große Sprünge sind damit nach wie vor nicht möglich – im Gegenteil, die Maßnahme bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Immerhin: Mit Blick auf die bereits erfolgte Auszahlung der Energiepauschale an einen großen Teil der restlichen Bevölkerung ist durch die Zahlung an Rentnerinnen und Rentner zumindest etwas Gerechtigkeit Genüge getan. Doch wann geht die Energiepauschale für Rentner auf dem Konto ein?

Energiepauschale für Rentner: Termin für Auszahlung jetzt bekannt – 300-Euro kommen im Dezember

Die Auszahlung der 300 Euro Energiepauschale für Rentner lässt nicht mehr lange auf sich warten, so die Hoffnung – denn sie kommt ohnehin bereits extrem spät. Nun sind die Auszahlungstermine bekannt und tatsächlich dauert es noch ein wenig Zeit, bis das Geld eingeht, wenn auch nicht mehr allzu lange: Die 300-Euro-Energiepreispauschale soll laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Dezember auf den Konten von Rentnerinnen und Rentnern eingehen. Konkret geht es um die erste Hälfte des Monats: Zwischen 01. und 15. Dezember kommt das Geld planmäßig an. Getan werden muss durch die Bezugsberechtigten dafür erstmal nichts, Voraussetzung ist jedoch, dass ihr Wohnsitz in Deutschland liegt.

Im Dezember erhalten auch Rentner die 300-Euro-Energiepauschale. (kreiszeitung.de-Montage) © Stephan Scheuer/dpa/Bihlmayerfotografie/Imago

All diejenigen, die einen Anspruch auf die 300 Euro aus dem Entlastungspaket 3 haben, erhalten das Geld automatisch. Seniorinnen und Senioren müssen dafür keine bürokratischen Schritte ergreifen oder lästigen Papierkram erledigen: Alle, die zum Stichtag 01. Dezember einen Anspruch auf Alters-, Hinterbliebenen- oder Erwerbsminderungsrente der gesetzlichen Rentenversicherung haben, kriegen das Geld überwiesen. Gleiches gilt für all diejenigen mit Anspruch auf Versorgungsbezüge nach Soldaten- oder Beamtenversorgungsgesetz. Bei Ehepaaren wird separat berechnet, hier sind es also 600 Euro. Die Auszahlung erfolgt direkt über die Deutsche Rentenversicherung.

Energiepauschale für Rentner steuerfrei: Senioren müssen Steuern auf Bonus zahlen

Und es bleibt eine weitere Frage: Ist die Energiepauschale steuerfrei oder nicht? Bei der Energiepauschale für Rentner gibt es in dieser Hinsicht schlechte Nachrichten aus der Politik: Die 300-Euro-Energiepauschale für Rentner soll der Steuerpflicht unterliegen, konkret der Einkommenssteuerpflicht. Hoffnungen, es müssten keine Steuern entrichtet werden, laufen damit ins Leere – das Ausmaß der staatlichen Hilfe für ältere Menschen sinkt damit. Bei Rentnerinnen und Rentnern gilt ebenso wie bei Erwerbstätigen: je geringer die Einkünfte, desto niedriger die Steuerlast.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Zumindest unterliegt die Zahlung nicht der Beitragspflicht in der Sozialversicherung. Darüber hinaus gilt: Sie wird nicht bei einkommensunabhängigen Sozialleistungen angerechnet – ein schwacher Trost. Aus der Opposition hagelt es massive Kritik an der Notwendigkeit, die Einmalzahlung zu versteuern. Doch auch in der SPD etwa sehen viele keineswegs einen großen Wurf in der Maßnahme. Michaela Engelmeier (SPD), ihres Zeichens Vorstandsvorsitzende im Sozialverband Deutschland, schrieb auf Twitter: „Der Energiekostenzuschuss für Rentnerinnen und Rentner war überfällig. Die einmalige Entlastung reicht aber nicht aus. Das muss verstetigt werden.“