„Böse Unterstellung“: Lanz und Bovenschulte geraten beim Bürgergeld aneinander

Von: Alexander Eser-Ruperti

Im ZDF geraten Markus Lanz und Andreas Bovenschulte beim Thema Bürgergeld aneinander, Lanz wirft Bremens OB eine „böse Unterstellung“ vor. Was ist passiert?

Bremen – In der Debatte um das Bürgergeld in Deutschland wurde es zuletzt auch bei Markus Lanz noch einmal hitzig. Der Moderator folgte einem Narrativ, das man in den vergangenen Wochen eher aus den Unionsparteien von CDU/CSU kannte: Mit dem Bürgergeld lohnt sich Arbeiten nicht mehr. Nicht nur Olaf Scholz (SPD) hält das für „vollständigen Quatsch“, auch Talkgast Andreas Bovenschulte (SPD) widersprach Lanz deutlich. Es kam zum Wortgefecht, in dessen Zuge der Moderator dem Bremer OB eine „böse Unterstellung“ vorwarf. Wieso?

Lanz und Bovenschulte geraten beim Thema Bürgergeld 2023 in Streit

Bei Markus Lanz im ZDF sind der Moderator und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) zum Thema Bürgergeld 2023 in Konflikt geraten. Auslöser war Lanz Einschätzung, Arbeiten würde sich mit dem Bürgergeld nicht mehr lohnen. Lanz erklärte, ein Arbeitnehmer, der keine zusätzliche Unterstützung für Kinder und Wohnen beantragen würde, würde „faktisch weniger“ verdienen. Der Moderator: „Was ich sagen will: Von seiner reinen Arbeit ist er dann schlechter gestellt als jemand, der Bürgergeld bekommt.“

Bovenschultes kurze Antwort darauf: „Wenn jemand Bürgergeld berechtigt ist und beantragt Bürgergeld nicht, dann ist er noch schlechter gestellt“. Bereits hier warf Lanz Bovenschulte Sarkasmus vor. Der Moderator: „Es hat auch was mit dem Verständnis von Arbeit zu tun. (...) Ehrlich gesagt, Sie reden in der SPD immer so viel von Würde. Das hat mit Würde nichts zu tun.“ Mit der darauf folgenden Antwort des Bremer Oberbürgermeisters kam der zuvor noch angriffslustige Lanz weniger gut zurecht.

Bürgergeld: Höhere Löhne für Bovenschulte Knackpunkt – Lanz wittert „böse Unterstellung“

Bovenschulte reagierte mit Blick aufs Bürgergeld, höhere Löhne seien sein Mittel der Wahl: „Meine Würde ist eher, dass die Menschen nicht 12 Euro, sondern durch einen vernünftigen, tarifgebundenen Job 13, 14, 15 Euro verdienen. Weil dann stellt sich natürlich auch die Frage des Kinderzuschlags und des Wohngelds nicht mehr“. Der OB von Bremen weiter: Ich glaube, wir haben ein unterschiedliches Verständnis. Ich würde gerne die Würde dadurch herstellen, dass Arbeit gut bezahlt wird, sodass man davon auch gut leben kann.“

Bovenschulte in Richtung Lanz: „Andere möchten die Würde und den Abstand dadurch herstellen, dass diejenigen, die wenig haben, möglichst nicht mehr bekommen oder vielleicht sogar weniger bekommen. Ich glaube, das ist ein völlig unterschiedlicher Ansatzpunkt“. Lanz reagierte darauf ungehalten. Der Moderator: „Das ist eine böse Unterstellung“, und „Das ist nicht in Ordnung, das so zu unterstellen.“ Die Diskussion war dabei ein Spiegel des Konflikts zwischen der Ampel und der Union, die das Bürgergeld blockiert und damit viel Kritik auf sich zieht – aus unterschiedlichen Ecken.

Bürgergeld: Ab wann beziehungsweise ob es kommt, entscheidet sich im Vermittlungsausschuss

In der Union vertritt man die Auffassung, Arbeit würde sich mit dem Bürgergeld nicht mehr lohnen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dazu zuletzt klar bekannt: „Das ist wirklich vollständiger Quatsch.“ Die Unionsparteien stören sich unter anderem an der Höhe des geplanten Schonvermögens und der Reduzierung von Sanktionen. CDU und CSU hatten das zustimmungspflichtige Bürgergeld 2023 im Bundesrat scheitern lassen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht in dem Boykott einen Machtkampf auf dem Rücken der Verletzlichsten und ein „fatales Signal“ der Union.

Es bleibt die Frage: Ab wann kommt das Bürgergeld, doch mehr denn je gibt es darauf keine Antwort. Im Vermittlungsausschuss soll ein Kompromiss gefunden werden, damit die Bürgergeld-Reform überhaupt auf den Weg gebracht werden kann. Plan der Ampel ist die Umsetzung zum 01. Januar 2023, doch die wackelt, denn dafür bräuchte es eine schnelle Einigung mit der Union. Der Vermittlungsausschuss soll laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am 23. November zusammentreten.