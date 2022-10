Nach Böhmermann-Recherche: BSI-Chef Schönbohm wird abberufen

Von: Yannick Hanke

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit der Informationstechnik (BSI), wird abberufen. Angebliche Kontakte zu russischen Geheimdiensten werden ihm zum Verhängnis.

Update von Montag, 10. Oktober 2022, 11:58 Uhr: Berlin – Das Aus für Arne Schönbohm als BSI-Chef ist beschlossene Sache. Wie ZDF heute berichtet, wird der wegen seiner angeblichen Kontakte zu russischen Geheimdiensten in die Kritik geratene 53-Jährige abgelöst.

Erstmeldung von Montag, 10. Oktober 2022, 11:53 Uhr: Berlin – Mal wieder könnten TV-Moderator Jan Böhmermann und sein Team vom „ZDF Magazin Royale“ den Stein ins Rollen gebracht haben. In der Sendung wurde nämlich thematisiert, dass Arne Schönbohm, seines Zeichens Präsident vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik (BSI), möglicherweise Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ hat.

Was wären die Konsequenzen für den von Böhmermann als „Cyberclown“ verspotteten Schönbohm? Wie reagiert die Politik?

Innenministerin Nancy Faeser will BSI-Chef Schönbohm abberufen

Wie tagesschau.de aus Regierungskreisen erfahren hat, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den BSI-Präsidenten Schönbohm in Kürze abberufen. Pikant: Schönbohm war Gründungspräsident vom „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“, also dem Verein, der ihn jetzt seinen Posten kosten könnte.

Im Blick von Moderator Jan Böhmermann (links): Recherchen vom „ZDF Magazin Royale“ könnten BSI-Chef Arne Schönbohm seinen Job kosten. © Christophe Gateau/dpa/imago/Montage

Unter anderem wegen der Mitgliedschaft der Berliner Cybersecurity-Firma Protelion steht dieser in der Kritik. Noch bis Ende März 2022 firmierte das Unternehmen unter dem Namen Infotecs GmbH. Hierbei handelt es sich um ein Tochterunternehmen der russischen Cybersecurity-Firma O.A.O.Infotecs, die wiederum nach Informationen vom Recherchenetzwerk Policy Network Analytics von einem ehemaligen Mitarbeiter des russischen Nachrichtendienstes KGB gegründet wurde.

Nach Recherchen vom „ZDF Magazin Royale“: BSI-Chef Arne Schönbohm droht der Jobverlust

Immer wieder kam Kritik auf, da der „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ zu bestimmten Anlässen wie eine vermeintlich staatliche Institution aufgetreten war. Wie aber ist die konkrete Handhabe von Faeser in diesem Fall mit BSI-Chef Arne Schönbohm? Aufgrund der Bestimmungen des Beamtenrechts kann der gebürtige Hamburger nicht einfach so entlassen werden.

Vielmehr muss Innenministerin Faeser eine neue Position für Behördenchef Schönbohm finden. Und gleichzeitig werde so schnell wie möglich nach einem Nachfolger gesucht. Am Donnerstag, 13. Oktober, sollte eigentlich ein gemeinsamer öffentlicher Termin von Faeser und Schönbohm stattfinden, nämlich die Vorstellung des neuen BSI-Lageberichts. Diese Präsentation soll nun nicht wie geplant stattfinden.

BSI-Chef Schönbohm mit umstrittener Verbindung zum „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa soll es im Innenministerium schon seit Längerem Unmut über Schönbohms Rolle im und seinen Umgang mit dem „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ geben. Die durch das „ZDF Magazin Royale“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemachten Enthüllungen sowie Schönbohms Besuch beim zehnjährigen Jubiläum des Vereins könnten das sprichwörtliche Fass nun endgültig zum Überlaufen gebracht haben.

Via Twitter erklärte Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, dass sie bereits beantragt hätte, dass sich der Digitalausschuss am Mittwoch, 12. Oktober, mit dem brisanten Thema beschäftigt. Für Domscheit-Berg sei es unfassbar, was das Team von Jan Böhmermann – das auch einen Maskenskandal rund um Fynn Kliemann enthüllte – schon an Verbindungen zwischen russischen Nachrichtendiensten, „einem dubiosen Cybersicherheits-Verein, seinen Mitgliedern sowie dem BSI“ öffentlich gemacht habe.

Jan Böhmermanns Team bringt BSI-Chef Schönbohm in die Bredouille

Als Arne Schönbohm 2016 zum Präsidenten des Bundesamtes ernannt wurde, kam bereits die erste, laute Kritik auf. So bemängelte der Grünen-Politiker Konstantin von Notz, dass Schönbohm als Vorsitzender vom „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.“ mit Unternehmen wie dem TÜV, der Commerzbank, IBM, der Waffensparte von EADS und IT-Sicherheitsfirmen wie Kaspersky zusammenarbeiten würde. Dabei sollte das BSI eben jene Unternehmen kontrollieren.

Wer ist eigentlich Arne Schönbohm? Der gebürtige Hamburger Arne Schönbohm ist ein deutscher Manager und seit 1. Februar 2016 nach Vorschlag vom damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Der Sohn des ehemaligen Generalleutnants und CDU-Politikers Jörg Schönbohm war 2012 Mitbegründer der Lobbyorganisation „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.“ und bis 2016 dessen Vorsitzender. Dies brachte und bringt Arne Schönbohm immer wieder Kritik ein.

Mehr als sechs Jahre später, am 7. Oktober 2022, veröffentlichte das „ZDF Magazin Royale“ in Zusammenarbeit mit Policy Network Analytics seinen Beitrag, in dem Schönbohms Tätigkeit beim mehrfach genannten Verein vehement kritisiert wird. Im Fokus standen dabei vor allem die Verbindung vom „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ zur eingangs erwähnten Cybersicherheitsfirma Protelion GmbH, die zum russischen Unternehmen Infotecs gehört. Und dieses Unternehmen würde demnach auch für russische Regierungsstellen, darunter der Inlandsgeheimdienst FSB, arbeiten.