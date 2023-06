Studie kritisiert Arbeit des Entwicklungsministeriums: So wird seit 20 Jahren Geld verschwendet 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Eine Fokussierung der Arbeit des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ) auf besonders bedürftige Länder, Regionen und Themen gelingt seit 20 Jahren nicht. Das kritisiert eine neue Studie.

Bonn – Die Fachwelt ist sich eigentlich einig: In der Entwicklungspolitik ist eine Konzentration der Mittel, sektoral und regional, allemal effektiver als eine breite Streuung der zur Verfügung stehenden Gelder. Das hatte sich schon BMZ-Ressortchefin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) vor 20 Jahren zu eigen gemacht. Vier Beschlüsse haben die verschiedenen Bundesregierungen seither verabschiedet, um die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) stärker zu konzentrieren. Zuletzt im Reformkonzept „BMZ 2030“, das 2020 unter Gerd Müller (CSU) verabschiedet und maßgeblich von seinem Staatssekretär Martin Jäger entwickelt worden war.

Das in Bonn beheimatete DEval (Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit) hat nun in einer Studie herausgearbeitet, dass die Beschlüsse Makulatur geblieben sind. Die Bestrebungen hätten weder zu einer „deutlichen Reduktion der Länder“, noch zu „einer signifikanten geografischen Konzentration der Zusagen“ geführt. Im Gegenteil, trotz erheblicher Bemühungen erwiesen sich die Ausgabemuster seit dem Jahr 2000 als weitgehend stabil: „eine Konzentration der Mittel hat nicht stattgefunden“. Die Studie ist schon ein paar Monate alt, Aufmerksamkeit erfuhr sie seither erstaunlich wenig.

Studie über BMZ: „Eine Reduktion der geförderten Schwerpunkte ist nicht erkennbar“

Bilaterale Hilfen haben sich zwischen den Jahren 2000 und 2020 sogar mehr als vervierfacht. Was auch damit zu tun hatte – wenn auch nicht explizit in der Studie erwähnt – dass die Minister Dirk Niebel (FDP) und Gerd Müller (CSU) keine Freunde großer multilateraler Hilfszusagen waren. Sie hatten mehr übrig für bilaterale Vereinbarungen. Bilanz der Studie: „Die Bemühungen mehrerer Regierungen, die deutschen Entwicklungsmittel zu konzentrieren, sind weitgehend erfolglos geblieben.“ Und: „Genauso wenig ist eine Reduktion der durchschnittlich in einem Jahr geförderten Schwerpunkte erkennbar.“

Bis zu 85 Kooperationsländer gleichzeitig habe es zeitweise gegeben. Bis 2020 sei die Zahl auf 60 zurückgegangen, im Jahr 2021 kam mit Sierra Leone wieder ein neuer Partner hinzu. Dabei seien einerseits besonders bedürftige, andererseits eher demokratisch regierte Länder bedacht worden. Tatsächlich habe sich gute Regierungsführung für die Partnerländer ausgezahlt. So heißt es in der Studie: „Besser regierte Länder finden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auf der Liste bilateraler Partner.“

Obendrein, so konstatiert das DEval, hätten „außenwirtschaftliche Interessen und die Nähe zu Deutschland die Mittelvergabe beeinflusst“. Oder anders: Länder, in die Deutschland freizügig Waren exportieren kann und die in Afrika oder im Nahen Osten liegen, waren bei der Mittelvergabe im Vorteil.

BMZ steht vor schwierigen Abwägungsprozessen: Wer bekommt künftig Hilfen?

Für die nächsten Jahre, so schreibt das DEval, zeichneten sich schwierige Abwägungsprozesse ab. Die Mittelvergabe zu konzentrieren, führe naturgemäß dazu, die Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen Partner zu beenden. Dies sei „ein mit großen Herausforderungen verbundener Schritt“. Denn die Erfahrung sei: „In den hier untersuchten 20 Jahren gab es nach jeder Konzentration kurz darauf eine Gegenbewegung“.

Vor allem aber: Schlecht oder autoritär regierte Länder sind meist besonders hilfsbedürftig. Aber soll man Autokraten auch noch mit bilateralen Abkommen unter die Arme greifen? Dazu schreiben die Autoren: „Es wird auch weiterhin eine anspruchsvolle Aufgabe sein, dieses Spannungsfeld gut auszutarieren.“

Internationale Erwartungen an deutsche Entwicklungszusammenarbeit gestiegen

Das heute von Svenja Schulze (SPD) geführte BMZ hat nach Erscheinen der Studie seinen Politikansatz begründet – und der Kritik in Teilen widersprochen. Eine inflationsbereinigte Vervierfachung des Volumens der bilateralen Mittel sei mit neuen und erweiterten Zielsetzungen einhergegangen. Hinzu kämen gestiegene internationale Erwartungen an die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland sei inzwischen international zweitgrößter Geber (unter den OECD-Ländern). Und schließlich gebe es eine Reihe neuer Aufgaben, etwa im Klimaschutz, beim globalen Gesundheitsschutz oder beim Thema Flucht und Migration.

Außerdem, so heißt es in der Stellungnahme, sehe das Konzept „BMZ 2030“ bei bilateralen Partnern eine Fokussierung der Zusammenarbeit auf maximal drei Kernthemen vor. Das werde in der Studie nicht ausreichend berücksichtigt. Und, so ergänzt eine Sprecherin: In einer multipolaren Welt sei eine Vielzahl von Partnerschaften auf allen Kontinenten für Deutschland enorm wichtig. Darum könne es „bei aller wünschenswerten Fokussierung auch immer wieder gute Gründe geben, Kooperationsmodelle anzupassen und Partnerschaften auszuweiten“. (Von Horand Knaup)