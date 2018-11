An dieser viel genutzten Tiroler Alpenstraße könnten Urlauber bald Maut zahlen müssen

Maut am Brenner sind Urlauber ja schon gewohnt. Doch wer von Schwaben und Oberbayern Richtung Innsbruck fährt, könnte bald schon einen Pass früher zur Kasse gebeten werden.

Innsbruck - In Tirol reifen Pläne für eine Maut am stark frequentierten Fernpass. Entsprechende Medienberichte vom Wochenende bestätigte eine Sprecherin des Tiroler Verkehrsministers am Montag. Für Details zum Zeitpunkt einer etwaigen Einführung der Maut und über deren mögliche Höhe sei es aber noch viel zu früh, hieß es. Grundsätzlich sei es der Tiroler Landesregierung wichtig, die Mobilität in der Region zu erhöhen ohne eine zusätzliche Transitroute zu eröffnen.

Zu diesem Konzept gehören auch Pläne für einen 1,4 Kilometer langen Fernpass-Scheiteltunnel und den vier Kilometer langen Tschirganttunnel, der das Inntal mit dem Fernpass verbinden soll. In Sachen Tschirganttunnel gebe es intensive Verhandlungen zwischen Land und Bund, hatte die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet.

Die Fernpassstraße B 179 gehört mit einer Spitzenbelastung von fast 30.000 Fahrzeugen am Tag zu den verkehrsreichsten Verbindungen in Tirol. Die Route ist eine wichtige Zufahrt für alle Reisenden von Deutschland nach Österreich und Italien.

dpa