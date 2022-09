Bildungsministerin spricht sich gegen Schulschließungen wegen Energiekrise aus

Von: Bona Hyun

Schulen und Hochschulen dürfen wegen der Energiekrise nicht geschlossen werden, wenn es nach Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ginge. © Philipp von Ditfurth/Sebastian Gollnow/dpa

Schulen und Hochschulen dürfen wegen der Energiekrise nicht schließen, findet die Bildungsministerin. Schulen sollten bei Gasmangel zudem Vorrang haben.

Berlin – Schulen und Hochschulen dürfen nach Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wegen der Energiekrise nicht geschlossen werden. „Es darf nicht passieren, dass Schulen schließen, weil die Energieversorgung knapp wird“, sagte die FDP-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Schließung von Hochschulen sei keine Option sein, sagte die Ministerin und forderte die Rückkehr zur Normalität in den Schulen.

Bildungsministerin gegen Schließung von Schulen und Hochschulen wegen Energiekrise

Stark-Watzinger wies darauf hin, dass Schulen im Falle eines Gasmangels von der Bundesnetzagentur vorrangig berücksichtigt werden sollten. Denn nicht alle würden bei einem Gasnotstand im Winter welches bekommen. Schulen sollten auch von zusätzlichen Energiesparmaßnahmen wie der Absenkung der Raumtemperatur ausgenommen werden. „Die Kinder sollen nicht frieren“, sagte die Ministerin laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch in Hamburg sorgt sich der Schulsenator vor kalten Schulzimmern.

Weiterhin ist Stark-Watzinger dafür, dass Schulsport weiterhin normal stattfinden. Dies müsste von Ländern und Kommunen gewährleistet werden. Daher sollten auch Turn- und Schwimmhallen geöffnet bleiben.

Bildungsministerin Stark-Watzinger: Schüler dürfen nicht frieren im Winter

Stark-Watzinger appellierte zugleich an Schüler und Schülerinnen mit Blick auf die Klimademonstrationen von Fridays for Future: Die Schüler und Schülerinnen sollten sich für ein besseres Bildungssystem einsetzen. Der problematische Lehrermangel wäre auch Anlass für die Einführung von Fridays for Education, sagte die FDP-Politikerin. Schulbildung ist in Deutschland Sache der Bundesländer.

Ihre Äußerungen wurden von Alexander Lorenz (CDU) kritisiert. „Eltern möchten ihre Kinder in der Schule sehen, stattdessen werden diese jetzt von einem Mitglied der Bundesregierung zum Schulboykott am Freitag aufgewiegelt“, sagte der Koordinator der unionsgeführten Bundesländer in der Kultusministerkonferenz der dpa. Mit Demonstrationen kann der allgemeine Fachkräftemangel nicht behoben werden.