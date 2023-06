„Das ist real!“ – Biden warnt vor Putins taktischen Atomwaffen

Von: Julia Schöneseiffen

Russland will taktische Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus stationieren. Putins Pläne sorgen bei US-Präsident Joe Biden für Kritik.

Moskau/Washington D.C. – Russland hat nach Angaben von Präsident Wladimir Putin die ersten Atomsprengköpfe nach Belarus geschickt. „Die ersten Atomsprengköpfe sind auf das Gebiet von Belarus geschickt worden“, sagte Putin beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg am 16. Juni und konkretisierte damit die von Moskau im März angekündigte Stationierung von Atomwaffen in dem Nachbarland. „Das sind nur die ersten, bis zum Ende des Sommers, bis zum Ende des Jahres werden wir den Prozess vollständig abgeschlossen haben.“

Biden verurteilt russische Lieferung taktischer Nuklearwaffen

US-Präsident Joe Biden bezeichnete Russlands Pläne zur Stationierung taktischer Nuklearwaffen in Belarus bereits Ende März als „besorgniserregend“ und „gefährlich“. Nun äußerte sich der US-Präsident erneut und verurteilte die Lieferung der Atomsprengköpfe als „absolut unverantwortlich“, wie unter anderem auch Reuters berichtet. Die Bedrohung durch den Einsatz taktischer Atomwaffen durch Putin sei „real.“ Weiter heißt es: „Ich mache mir Sorgen, dass Putin taktische Atomwaffen einsetzt. Das ist real“.

Stationiert werden sollen Iskander-Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. (Archivfoto) © Sergei Ilnitsky/dpa

Auch das US-Außenministerium äußerte sich zu den Plänen von Russland und Belarus. Es ist ein „weiteres Beispiel dafür, dass Lukaschenko verantwortungslose und provokante Entscheidungen trifft, um gegen den Willen der Bevölkerung mehr Kontrolle an den Kreml abzutreten“, sagte Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums. Er sprach von einem „verantwortungslosen Schritt des Kreml“. Die USA würden die Durchführung der Pläne und die Folgen für die Region sowie den Ukraine-Krieg genau verfolgen.

Im Mai hatte Russland die Kritik von Biden an dem Plan, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren, mit der Begründung zurückgewiesen, die USA hätten seit Jahrzehnten solche Waffen in Europa stationiert.

Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte Russland erlaubt, sein Land als Ausgangspunkt für die Offensive gegen die Ukraine zu nutzen. Der russische Präsident hatte erklärt, die Atomwaffen sollten diejenigen abschrecken, die glaubten, Russland eine strategische Niederlage zufügen zu können. Die belarussischen Streitkräfte hatten im April mit der Ausbildung an atomwaffenfähigen russischen Raketensystemen begonnen.

Taktische Nuklearwaffen, um die es bei der Stationierung geht, können im Falle eines Einsatzes verheerende Schäden verursachen. Sie haben jedoch eine geringere Reichweite als sogenannte strategische Langstreckenwaffen. Stationiert werden sollen Iskander-Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. (jsch/afp)