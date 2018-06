Beschlossen - Griechenland erhält die letzte Finanzspritze

Letzte Tranche des ESM

Das Direktorium des Eurorettungsfonds (ESM) hat am Donnerstag einer weiteren Auszahlung an das hochverschuldete Griechenland in Höhe von einer Milliarde Euro zugestimmt.