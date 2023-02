Umfrage-Schock für Grüne kurz vor Berlin-Wahl – rettet Giffey trotzdem ihr Amt?

Von: Felix Durach

In der letzten Umfrage vor der Berlin-Wahl liegt die SPD von Franziska Giffey deutlich vor den Grünen. Stärkste Kraft würde jedoch die CDU werden.

Berlin – Die Hauptstadt wählt. Nach der verkorksten Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses im Jahr 2021 werden die Wahlberechtigten der Spree-Metropole am Sonntag erneut zu den Urnen gebeten. Die Umfragen der letzten Wochen zeigten große Stimmgewinne für die oppositionelle CDU, jedoch weiterhin eine Mehrheit für die regierende rot-grün-rote Koalition. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen leisteten sich dabei SPD und Grüne. Amtsinhaberin Franziska Giffey (SPD) und ihre Stellvertreterin Bettina Jarasch (Grüne) durften sich beide Hoffnungen auf das Amt der Regierenden Bürgermeisterin machen. Eine neue Umfrage kurz vor der Berlin-Wahl zeigt nun jedoch ein anderes Bild, berichtet merkur.de.

Berlin-Wahl: SPD mit Giffey in letzter Umfrage deutlich vor den Grünen

In der Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des Tagespiegels und des Spiegels durchgeführt hat, zeigt sich wieder ein deutlicher Abstand zwischen Sozialdemokraten und Grünen. Die SPD mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey kommt in der jüngsten Umfrage auf 22 Prozent der Wählerstimmen. Damit liegt die Partei der Regierenden Bürgermeisterin ganze fünf Prozent vor dem grünen Koalitionspartner. Für die Öko-Partei würden aktuell 17 Prozent der Berlinerinnen und Berliner stimmen.

Auf der Frankfurter Allee stehen Wahlplakate zur anstehende Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. © Christophe Gateau/dpa

Was bis vor Kurzem noch nach einem Zweikampf um die Führung in einer rot-grün-roten Koalition ausgesehen hatte, wirkt nun wie eine klare Sache. Sollten sich das Umfrageergebnis auch bei dem tatsächlichen Urnengang bestätigen, könnte Giffey also im zweiten Anlauf erneut einer Koalition vorstehen.

Die Linkspartei kommt in der aktuellen Umfrage auf elf Prozent der Stimmen. Neun Prozent der Befragten würden der AfD ihre Stimme geben. Die FDP würde mit sieben Prozent wieder in das Berliner Abgeordnetenhaus einziehen.

CDU bei Umfrage zur Berlin-Wahl 2023 weiter vorne – GroKo wieder möglich

Stärkste Kraft in der Civey-Umfrage ist jedoch erneut die oppositionelle CDU. Die Christdemokraten um Spitzenkandidat Kai Wegner kommt in der letzten Befragung vor der Wahl auf 24 Prozent. Der Vorsprung auf die SPD schrumpft jedoch weiter. Dass die CDU nach der Wahl tatsächlich den Regierenden Bürgermeister stellen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Dafür müssten die Christdemokraten entweder SPD oder Grüne als Junior-Partner in einer Koalition gewinnen.

Über eine Mehrheit würden laut der aktuellen Umfrage eine sogenannte Große Koalition aus CDU und SPD, eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP, eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen und eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP verfügen. Ohne die Christdemokraten wäre die Fortsetzung einer rot-grün-roten Koalition aus SPD, Grünen und Linken, sowie eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP rechnerisch möglich.

SPD Grüne CDU Linke AfD FDP 22 Prozent 17 Prozent 24 Prozent 11 Prozent 9 Prozent 7 Prozent

Berlin-Wahl: Meinungsforscher mahnen bei Umfrage zur Vorsicht – FDP muss weiter zittern

Das Meinungsforschungsinstitut Civey mahnte bei der Interpretation der Umfrageergebnisse jedoch zur Vorsicht. Die Fehlertoleranz der Befragung liegt bei 3,9 Prozentpunkten. Demnach bleibt das Rennen um die stärkste Kraft in der Hauptstadt offen. Auch die FDP ist auf Basis der Umfrage noch nicht sicher im Abgeordnetenhaus vertreten. Für die Umfrage hatte Civey im Zeitraum zwischen dem 2. und 9. Februar insgesamt 2002 Wahlberechtigte aus Berlin befragt. (fd)