Berlin-Wahl: CDU will mit SPD Koalitionsverhandlungen starten

Von: Moritz Serif

Die Berliner CDU will mit der SPD die Koalitionsverhandlungen starten. © Fabian Sommer/dpa

Die CDU möchte mit der SPD Gespräche über eine mögliche Koalition führen.

Berlin – Die CDU in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen. Das hat der Landesvorstand der Partei einstimmig beschlossen, wie ein CDU-Sprecher am Donnerstag mitteilte. Der SPD-Landesvorstand hatte sich bereits am Mittwoch für Bündnisgespräche mit der CDU ausgesprochen. (mse/dpa)