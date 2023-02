Wahlkampf-Endspurt in Berlin: Baerbock und Merz im Fernduell

Von: Felix Durach

Die Parteien veranstalten am Freitag ihre Wahlkampf-Abschlüsse vor der Berlin-Wahl. Dabei kommt es zum Fernduell zwischen Annalena Baerbock und Friedrich Merz.

Annalena Baerbock und Robert Habeck werden am Freitag für die Grünen trommeln – Friedrich Merz macht noch einmal Wahlkampf für Kai Wegner und die CDU.

Für das Finale des Wahlkampfs vor der Berlin-Wahl erhalten fast alle Parteien noch einmal Unterstützung aus der Bundespolitik.

Dieser News-Ticker zum Wahlkampf-Abschluss der Parteien in Berlin wird laufend aktualisiert.

Berlin – Zwei Tage vor der Wiederholungswahl in Berlin beenden die Spitzenkandidaten um das Amt des Regierenden Bürgermeisters ihren Wahlkampf. Dafür bekommen Kai Wagner (CDU), Bettina Jarasch (Grüne) und Co. noch einmal Unterstützung aus der Bundespolitik. Gleich mehrere politische Schwergewichter nehmen am Freitag an den Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen in der Hauptstadt teil.

Berlin-Wahl: Baerbock und Habeck machen Wahlkampf für Jarasch

Jarasch, die aktuell das Amt der Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz innehält, bekommt Unterstützung von gleich zwei Mitgliedern des Bundeskabinetts. Die frühere Parteidoppelspitze Annalena Baerbock und Robert Habeck präsentiert sich gemeinsam mit der Grünen-Spitzenkandidatin im „Kino International“. Die Außenministerin und der Wirtschaftsminister werden noch einmal mögliche Wähler für die Grünen mobilisieren.

Denn für Jarasch könnte am Ende jede Stimme zählen. Auch wenn die Berliner Grünen in den Umfragen zuletzt wieder auf den dritten Rang gerutscht waren, lag man lange Zeit gleich auf mit der SPD. Sollte die Öko-Partei vor den Sozialdemokraten landen, hätte Jarasch gute Chancen darauf, das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in einer grün-rot-roten Koalition zu erhalten.

Merz und Baerbock im Fernduell: CDU-Chef trommelt noch einmal für Wegner

Ebenfalls ins Rote Rathaus einziehen will Kai Wegner. Der CDU-Spitzenkandidat bekommt für sein Vorhaben am Freitag noch einmal Unterstützung von Parteichef Friedrich Merz. Die beiden CDU-Politiker werden im Konrad-Adenauer-Haus sprechen.

Der CDU-Spitzenkandidat in Berlin, Kai Wegner, gemeinsam mit Parteichef Friedrich Merz. © Jörg Carstensen/dpa

Einen weiteren Bundesminister kann auch die FDP aufbieten. Finanzminister Christian Lindner wird den Wahlkampf für die Liberalen abschließen, die in Berlin noch um den Einzug ins Abgeordnetenhaus zittern müssen. Die AfD wiederum erhält Unterstützung von Parteichef Tino Chrupalla. Die Linken beenden ihren Wahlkampf ohne Unterstützung aus der Bundespolitik.

Vor Berlin-Wahl am Sonntag: Amtsinhaberin Giffey verzichtet auf Wahlkampf-Finale

Amtsinhaberin Franziska Giffey (SPD) verzichtet auf eine solche entsprechende Veranstaltung. Ein gemeinsamer Auftritt mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Unterstützung im Wahlkampf sei demnach nicht geplant. Generell ist der Begriff Wahlkampf-Finale auch etwas irreführend. Ein Großteil der Politikerinnen und Politiker werden auch noch am Samstag in der Spree-Metropole um Stimmen werben, ehe dann am Sonntagmorgen die Wahllokale aufsperren. (fd mit dpa)