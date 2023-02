Berlin-Wahl: Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Von: Max Schäfer

Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihre SPD sind unter Druck: Die Wiederholung der Berlin-Wahl steht an. Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Letzte Umfragen vor der Berlin-Wahl: CDU könnte die SPD um Bürgermeisterin Franziska Giffey als stärkste Partei ablösen.

Zeitplan: Hochrechnungen und erste Ergebnisse der Wahlwiederholung gibt es ab etwa 18.30 Uhr.

Alle Hochrechnungen und Ergebnisse zur Berlin-Wahl finden Sie in diesem News-Ticker. Alle Entwicklungen und aktuelle Stimmen rund um die Abstimmung finden Sie in unserem Wahl-Ticker.

Berlin – Gerade erst ein Jahr im Amt, muss sich der Senat um die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erneut zur Abstimmung stellen. Wegen Pannen bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2021 wird der Urnengang auf richterliches Geheiß wiederholt. 2,4 Millionen Wahlberechtigte können bei der Wahl am 12. Februar deshalb erneut entscheiden, welche Parteien einziehen und wie viele Sitze sie erhalten.

Senat könnte bei Berlin-Wahl Mehrheit verlieren

Franziska Giffey und ihr Senat stehen bei der erneuten Berlin-Wahl unter Druck. Alle drei Parteien der Koalition aus SPD, Grünen und Linken könnte laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Vergleich zu 2021 Stimmen verlieren. Ganz klar ist die Lage aber nicht: Laut einer Civey-Umfrage vom 10. Februar 2023 könnte sich die SPD minimal verbessern.

Die Fortsetzung des Bündnisses ist laut Umfragen jedoch weiterhin möglich. Die CDU gewinnt allerdings deutlich und ist in allen Erhebungen vor der Wahlwiederholung stärkste Kraft. Die FDP kann aber nicht von der Schwäche der Senatsparteien profitieren und muss womöglich sogar um den Wiedereinzug bangen.

Letzte Umfragen im Überblick

Partei Forschungsgruppe Wahlen Civey CDU 25,0 % 24,0 % SPD 21,0 % 22,0 % Grüne 17,0 % 17,0 % Linke 11,0 % 11,0 % AfD 10,0 % 9,0 % FDP 6,0 % 7,0 % Sonstige 10,0 % 10,0 %

Durch die Stärke der CDU könnte Spitzenkandidat Kai Wegner sogar Giffey als Regierender Bürgermeister ablösen. Dazu könnte die Union laut aktuellen Umfragen eine Große Koalition mit den Sozialdemokraten eingehen. Auch eine Beteiligung der FDP ist möglich. Eine weitere rechnerische Option ist ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen, jedoch hatte CDU-Chef Wegner die Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen. Hintergrund sind die Forderungen der Grünen im Bereich der Verkehrspolitik.

Löst CDU-Kandidat Kai Wegner Franziska Giffey (SPD) nach der Berlin-Wahl als Bürgermeister ab? Zuminest in Umfragen führen die Christdemokraten. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Auch bei der Berlin-Wahl am 12. Februar haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald die Abstimmung beendet ist, beginnen die Wahlhelferinnen und Helfer mit der Auszählung der Stimmen. Um 18 Uhr veröffentlichen ARD und ZDF zudem die ersten Prognosen. Ab etwa 18.30 Uhr gibt es die ersten Hochrechnungen.

Der Zeitplan der Wiederholungswahl im Überblick:

Öffnung der Wahllokale 8.00 Uhr Schließung der Wahllokale 18.00 Uhr Erste Prognosen 18.00 Uhr Erste Hochrechnungen Ab etwa 18.30 Uhr

Der Landeswahlleiter gibt das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt, sobald alle Stimmen ausgezählt sind. In der Regel ist das am späten Abend oder in der Nacht der Fall. (ms)