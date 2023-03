Trotz „viel Skepsis“: Giffey sieht nach Berlin-Wahl mehr Parallelen mit CDU als Grünen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Berlin-Wahl sorgt noch immer für Aufregung weit über Berlin hinaus. Nach den Sondierungsgesprächen überrascht Franziska Giffey mit Äußerungen zu den Grünen.

Berlin – Die Berlin-Wahl 2023 ist durchgeführt, die Sondierungsgespräche auch – doch wer will mit wem? Diese Frage erregt in der Hauptstadt derzeit die Gemüter. Franziska Giffey (SPD) offenbart ihre Präferenzen für ein Bündnis und sorgt dabei für Irritationen bei anderen potenziellen Koalitionspartnern. Auch innerhalb der eigenen Partei gibt es durchaus Konfliktpotenzial – das zeigen vorbeugende Beteuerungen der amtierenden Bürgermeisterin, worum es in etwaigen Koalitionsverhandlungen mit der CDU gehen soll.

Berlin-Wahl Koalition: Franziska Giffey sieht mehr Schnittmengen mit CDU als mit Grünen

Die SPD in Berlin hat mehr Schnittmengen mit den Christdemokraten als mit den Grünen – zu dieser Erkenntnis kommt Berlins Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Es ist ein Schlag ins Gesicht der potenziellen Koalitionspartner von Rot-Rot-Grün. Die Entscheidung für die CDU und gegen eine Neuauflage der bisherigen Berliner Regierung sei „sehr schwierig gewesen“, man habe sie sich „nicht leicht gemacht“, so Giffey über ihre Präferenz für eine schwarz-rote Koalition nach der Berlin-Wahl 2023.

Bekommt die Hauptstadt eine schwarz-rotr Regierung? Franziska Giffey will mit ihrer Berliner SPD in Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU treten. © Jörg Carstensen/dpa

„Ein Bündnis einzugehen, bei dem wir das Rote Rathaus verlieren, ist keine leichte Entscheidung“, so die SPD-Spitzenkandidatin. In einer Koalition mit der CDU würde Franziska Giffey ihre Position als regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt abgeben müssen, unter Rot-Rot-Grün hätte sie im Amt bleiben können. Giffey beweist, dass sie „nicht am Amt klebt“, ebenso, wie sie es jüngst der Zeit erklärt hatte. Bei den Verhandlungen sei es der Partei um die Frage gegangen, wie ein Neubeginn aussehen könnte und: „Wo bekommen wir so viel wie möglich SPD“.

Berlin-Wahl 2023: Giffey über grüne „Relativierung“ von SPD-Zielen und „viel Skepsis“ bei CDU-Bündnis

Berlins Regierende Bürgermeisterin erklärte dem Deutschlandfunk, von den Grünen habe sie „eher Signale bekommen, dass Ziele, die uns wichtig waren, relativiert werden“. Auch hätten die Grünen signalisiert, „dass es ein sehr veritables Interesse gibt, mit der CDU ein Bündnis einzugehen“, so Giffey. Aus dem Mund der Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch klang das zuletzt noch anders: „Die Gespräche für eine ökosoziale Zukunft Berlins waren auf einem guten Weg“ hatte Jarasch nach der Berlin-Wahl 2023 mit Blick auf rot-rot-grün erklärt. Auch sie hatte von den Präferenzen der SPD über die Medien erfahren.

Die Entscheidung der Berliner SPD für die CDU sorgt auch bei den Sozialdemokraten selbst keineswegs für flächendeckende Begeisterung. Dessen ist sich auch die regierende Bürgermeisterin bewusst, die von „viel Skepsis“ berichtet. Diese müsse man „ernst nehmen“ so Giffey. In welchen Bereichen gerade an der Basis besonders viel Konfliktpotenzial gesehen werden könnte, weiß auch sie – und beteuert vorbeugend: In den Koalitionsverhandlungen werde es auch um Anti-Diskriminierung, Klimaschutz, Mieterschutz, Gleichstellung oder Arbeitnehmerrechte gehen. Auch Themen wie Stadt der Vielfalt und Weltoffenheit sollen in den Koalitionsverhandlungen Raum finden, so Giffey laut dpa.

Am Donnerstag, dem 02. März 2023 will auch die CDU beschließen, mit wem sie in Koalitionsgespräche gehen möchte – die Zeichen scheinen auf Schwarz-Rot zu stehen. (ales)