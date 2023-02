Berlin: SPD in Sondierungsgesprächen mit Grünen und Linken

Teilen

Bettina Jarasch (Büdnis90/Grüne, l-r), Verkehrssenatorin in Berlin, Klaus Lederer (Linke), Kultursenator in Berlin, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, zu Beginn der Sondierungen zur Regierungsbildung. © Wolfgang Kumm/dpa

Die Regierungsparteien haben in Berlin bei der Wiederholungswahl an Zustimmung verloren. Nun setzen sich SPD, Grüne und die Linke erneut zusammen. Kann eine Neuauflage gelingen?

Berlin - Die drei Parteien der rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin haben sich am Dienstag zum ersten Mal nach der Wiederholungswahl zu Sondierungsgesprächen getroffen. Das SPD-Sondierungsteam unter der Leitung der Regierenden Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Co-Landeschef Raed Saleh empfing die Vertreter von Grünen und Linken dazu in der Berliner SPD-Zentrale im Berliner Stadtteil Wedding.

Franziska Giffey (SPD, l-r), Regierende Bürgermeisterin in Berlin, Klaus Lederer (Linke), Kultursenator in Berlin und Raed Saleh (SPD), Fraktionsvorsitzender, warten vor der SPD-Landesparteizentrale auf das Eintreffen der Spitzenkandidaten der Grünen. © Wolfgang Kumm/dpa

„Wir müssen besser werden, den Volksentscheid umsetzen und sozialen Wohnungsbau hinkriegen“, sagte die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert über die Lehren aus der Wahl, bei der alle drei Regierungsparteien an Zustimmung verloren hatten. „Ich bin optimistisch, dass wir übereinander kommen.“ SPD und Grüne äußerten sich nicht zum Beginn der Sondierungen.

Zunächst hatte der Wahlsieger CDU zu Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen eingeladen, die am Freitag begannen. Am Montag gab es ein zweites Treffen zwischen dem CDU- und dem SPD-Sondierungsteam. Die Beteiligten wollen bei den Gesprächen herausfinden, ob sie eine ausreichende Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Am Mittwoch steht das zweite Sondierungstreffen zwischen CDU und Grünen an. Am Freitag treffen sich CDU und SPD zum dritten Mal. dpa