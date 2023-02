Ergebnis zur Berlin-Wahl steht: CDU gewinnt, SPD verliert – jetzt beginnt der Machtkampf

Von: Jens Kiffmeier, Felix Busjaeger, Bona Hyun

Berlin wählt heute – mal wieder. Kann Franziska Giffey im Amt bleiben? Hier alle Prognosen, Hochrechnungen und das Ergebnis zur Wahl 2023 live. Der News-Ticker.

+++0:23 Uhr: Die CDU hat die Wahl in Berlin mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung aller Wahlkreise und Veröffentlichung im Internet erhielt sie am Sonntag 28,2 Prozent der Stimmen. Die SPD der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey landete nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 18,4 Prozent knapp vor den Grünen (ebenfalls 18,4 Prozent). Der Unterschied betrug lediglich 105 Stimmen.

Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD erreichte 9,1 Prozent. Die FDP kam auf 4,6 Prozent und wird dem Abgeordnetenhaus daher künftig nicht mehr angehören.

+++0:00 Uhr: Die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten Giffey verlor im Wahlkreis Neukölln 6 gegen den CDU-Kandidaten Olaf Schenk, wie am Sonntagabend auf der Webseite der Landeswahlleitung zu sehen war. Nach Auszählung aller Gebiete lag Giffey bei 29,6 Prozent der Erststimmen, Schenk bei 45,3 Prozent. Über die Liste ihrer Partei hat Spitzenkandidatin Giffey aber einen Platz im Abgeordnetenhaus sicher.

+++23:09 Uhr: Vor Verkündung des Endergebnisses betont CDU-Spitzenkandidat, der derzeit bei der Berlin-Wahl führt: „Die Berliner sollen Vertrauen in die Politik bekommen.“ Das Vertrauen sei im Zuge der Rot-Grün-Roten-Koalition erschüttert worden. Die CDU wolle dieses Vertrauen wieder zurück erarbeiten, so Wegner im Interview mit den Tagesthemen. „Mein Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo man auch Erfolg dem Partner gönnt“, sagte Wegner. Weiterhin zeige sich die Union ergebnisoffen – Wegner werde die SPD und die Grünen zu Gesprächen einladen.

+++22:38 Uhr: Bis zum vorläufigen Endergebnis bleibt es spannend – wer regiert mit wem? Die Grünen neigen zu einer Schwarz-Grün-Koalition. Zuvor hatte Spitzenkandidatin Jarasch eine Fortführung der bisherigen Koalition mit der SPD und den Linken präferiert.

+++22:30 Uhr: Auch die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat bei der Abgeordnetenhauswahl kein Direktmandat gewinnen können. Beide unterlagen im Wahlkreis Spandau 2 dem CDU-Kandidaten Ersin Nas, wie am Sonntag nach Auszählung aller Stimmen des Wahlkreises auf der Seite der Landeswahlleitung zu sehen war.

Vor Endergebnis der Berlin-Wahl: Grüne wollen Koalition führen – wer wird zweitstärkste Partei?

+++22:00 Uhr: Noch vor dem vorläufigen Endergebnis der Berlin-Wahl gibt es eine weitere Hochrechnung der ARD. Demnach liegt die CDU mit 28,1 Prozent vorne, die SPD und Grünen liegen bei 18,4 Prozent. Laut ZDF-Datenexperten liegen die Grünen mit 18,5 Prozent knapp vor der SPD.

+++21:52 Uhr: Klare Kampfansage an CDU und SPD? Die Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich optimistisch gezeigt, weiter mit SPD und Linken die Hauptstadt zu regieren. Am Sonntagabend rief Jarasch bei der Wahlparty der Grünen in der Heinrich-Böll-Stiftung: „Wir werden es schaffen, mit einer progressiven Koalition weiterzumachen in dieser Stadt. Ich möchte diese Koalition anführen.“ Laut einer ZDF-Umfrage ist die Mehrheit der Berliner jedoch gegen ein Regierungsbündnis mit den Grünen.

+++21:40 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Kampf um ein Direktmandat eine Schlappe erlitten. Die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten verliert höchstwahrscheinlich das Direktmandat im Wahlkreis Neukölln 6 an ihren CDU-Kontrahenten Olaf Schenk, wie am Sonntagabend auf der Webseite der Landeswahlleitung zu sehen war.

Berlin-Wahl: Kann Giffey die Grünen doch überholen?

+++21:15 Uhr: Es bleibt weiterhin spannend um die Frage der zweitstärksten Partei bei der Berlin-Wahl: Giffey und die SPD liegen gleichauf mit den Grünen. Laut der ZDF-Hochrechnung kommen beide Parteien auf 18,4 Prozent.

+++20:00 Uhr: Wird die SPD die Grünen doch noch überholen oder werden die Grünen Führungskraft in einer Grün-Rot-Rot-Koalition? Auch eine Koalition mit der CDU wären für die Grünen wohl denkbar. Die Partei werde mit der CDU reden, wenn sie von ihr eingeladen würde. „Das ist gar keine Frage“, so Jarasch. Dennoch hatte Jarasch ihre Präferenz für eine Fortführung der bisherigen Koalition mit der SPD und den Linken betont.

+++19:45 Uhr: Weitere aktuelle Hochrechnungen von ARD und ZDF geben Prognosen, wer nach der CDU die zweitstärkste Kraft nach der Berlin-Wahl sein könnte. Nach den Daten der ARD liegen Grüne und SPD mit 18,7 Prozent gleichauf auf Rang zwei. Das ZDF sieht die Grünen in Front. Laut aktuellen Hochrechnungen der ARD kommen die Liberalen derzeit auf 4,6 Prozent.

Berlin-Wahl: Giffey liegt mit SPD laut aktuellen Hochrechnungen hinter Grüne

+++19:20 Uhr: Giffey droht das Aus als Bürgermeisterin. Sie hofft, dass es die Möglichkeit für ein Bündnis unter der Führung der SPD geben wird. „Selbstverständlich stehen wir für Gespräche zur Verfügung“, betonte Giffey.

+++19:06 Uhr: Giffey und die SPD zittern um Platz Zwei. Laut der zweiten ARD-Hochrechnung überholt die Grünen die SPD. Auch im ZDF liegen die Grünen mit 18,8 Prozent knapp vor der SPD (Stand Hochrechnung 19:09 Uhr).

SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil lobte die Arbeit der Regierungschefin und zeigt sich weiterhin zuversichtlich. Bei der letzten Berlin-Wahl habe es ganz andere Ergebnisse beim endgültigen Endergebnis gegeben als um 18:00, so Klingbeil.

Berlin-Wahl aktuell: Wahlkrimi um Giffey – Grün-Rot-Rot „unanständig“

+++18:49 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat sich bereit zur Zusammenarbeit sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD gezeigt. „Ich werde sehr ergebnisoffen sowohl mit den Grünen als auch der SPD sprechen“, sagte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner dazu in der ARD. Rechnerisch wären auch Zweierkoalitionen denkbar.

+++ 18:31 Uhr: Jetzt beginnt der Wahlkrimi. Auf Basis der ersten Hochrechnung sind mehrere Koalitionen möglich. Schwarz-Grün, Schwarz-Rot, Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot? Wahlsieger Kai Wegner (CDU) reklamiert den Regierungsauftrag ganz klar für sich. Die bisherige Landesregierung sei klar auf die hinteren Plätze verwiesen, da hätten die Wählerinnen und Wähler eine klare Sprache gesprochen, sagt er im ARD-Interview.

Doch den Christdemokraten fehlt ein klares Bekenntnis von SPD und Grünen. Sowohl Franziska Giffey als auch Bettina Jarasch von den Grünen wollen keine eindeutige Zusage für mögliche Gespräche geben. Wollen sie die CDU doch noch mit einem Dreierbündnis ausbremsen?

Bei der CDU spricht man bereits kleine Warnungen aus. „Es wäre ausgesprochen unanständig, wenn die aktuelle Regierung den Eindruck erwecken würde, sie könne in dieser Form weitermachen“, betont Generalsekretär Mario Czaja.

Berlin-Wahl 2023 aktuell: Hochrechnung bestätigt Prognose – CDU gewinnt deutlich vor SPD und Grünen

+++ 18:30 Uhr: Auf die Prognose folgt die erste Hochrechnung. Die Zahlen werden im Wesentlichen bestätigt. Demnach werden die Christdemokraten mit 27,5 Prozent bei der Berlin-Wahl 2023 die stärkste Kraft. Die SPD liegt bei 18,4 Prozent – genauso viele wie die Grünen. Die Linke kommen auf 12,6 Prozent und AfD auf 9,1 Prozent. Die FDP muss weiter um den Einzug ins Abgeordnetenhaus bangen. Sie liegt nur bei 4,5 Prozent.

+++ 18:16 Uhr: Nach Giffey kommt Kai Wegner. Der CDU-Spitzenkandidat ist der klare Wahlsieger. Er kündigt an, möglichst schnell Gespräche über eine Bildung der Regierung führen zu wollen. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Stadt zusammengeführt wird“, so Wegner.

Berlin-Wahl live: Franziska Giffey räumt Niederlage nach der ersten Prognose ein

+++ 18:12 Uhr: Auftritt von Franziska Giffey. Nur wenige Minuten nach der Schließung der Wahllokale stellt sich die Spitzenkandidatin der Öffentlichkeit. „Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis ist eins, das zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es ist.“ Zugleich räumt sie ihre Niederlage ein. „Die CDU ist offensichtlich stärkste Kraft geworden, das müssen wir anerkennen, das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen, was bedeutet das für uns.“ Eine stabile Mehrheit sei nötig.

+++ 18:04 Uhr: Wer darf regieren? Die CDU reklamiert den Sieg für sich. Die Christdemokraten hätten einen klaren Regierungsauftrag, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja in einer ersten Reaktion. Doch ob es am Ende für ein Regierungsbündnis reicht, ist unklar. Denn rechnerisch kommt trotz der SPD-Verluste auch weiterhin eine rot-rot-grüne Koalition infrage. Jedoch liegen SPD und Grüne auch Kopf-an-Kopf. Es wird ein spannender Abend.

+++ 18:02 Uhr: Die erste Prognose ist da. Bei der CDU bricht Jubel aus. Laut der ersten Prognose gewinnen die Christdemokraten mit 27,5 Prozent die Berlin-Wahl. Die SPD liegt bei 18,5 Prozent. Die Grünen schaffen es auf 18,5 Prozent. Linke kommen auf 12,5 Prozent und AfD auf 9 Prozent. Die FDP muss bangen. Sie liegt bei 4,5 Prozent. Doch wer regiert nun in der Hauptstadt?

+++ 18:00 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen. Die Wahllokale sind geschlossen. Wer hat die Berlin-Wahl 2023 gewonnen?

+++ 17:47 Uhr: Die Spannung steigt – in wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Um kurz nach 18:00 Uhr wird die erste Prognose erwartet. Kann Franziska Giffey in Berlin weiterregieren? Und wen ja, mit welcher Koalition?

Prognose, Hochrechnungen, Ergebnis – alle Informationen live zur Berlin-Wahl 2023 heute

+++ 17:22 Uhr: In knapp einer halben Stunde schließen die Wahllokale. Zeit, um noch einmal einen kurzen Blick auf die drängendsten Themen im Wahlkampf zu werfen. Diskutiert wurden die Bildungs- und Verkehrspolitik sowie die angespannte Wohnungslage und nicht zuletzt auch die Ausschreitungen in der Silvesternacht. Vor allem die CDU versuchte, mit den Krawallen zu punkten. Denn im Nachgang an die Eskalationen in der Hauptstadt gingen ihre Umfragewerte nach oben. In den vergangenen Umfragen lagen die Christdemokraten stets vorn. Im Falle eines Wahlsieges ist allerdings unklar, ob die CDU den Bürgermeister stellen kann. Denn auch eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition ist denkbar.

+++ 15:30 Uhr: Die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hat in der Evangelischen Schule Friedrichshain gewählt. In der Aula der evangelischen Schule waren wohl vier Kabinen und eine Mülltonne als Wahlurne aufgebaut. Die Mülltonne wurde dann gegen eine richtige Urne ausgetauscht. Zudem begegnete Giffey an ihrem Wahllokal in Friedrichshain zwei Leuten im Einhorn-Kostüm.

Berlin-Wahl 2023: Franziska Giffey (SPD) hat ihre Stimme im Wahllokal Berlin Friedrichshain abgegeben. © Christophe Gateau/dpa

+++ 15:00 Uhr: Die Berliner Polizei sichert die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus mit bis zu 1.700 Einsatzkräften ab. Die Polizistinnen und Polizisten seien bis etwa 21 Uhr zusätzlich stadtweit unterwegs, sagte eine Behördensprecherin. „Ziel ist, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu sichern.“

Update um 14:11 Uhr: Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat sich zum Start der Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus in Berlin optimistisch gezeigt. „Ich bin zuversichtlich, dass heute alles hoffentlich gut funktioniert“, sagte er am Sonntagmorgen nach dem Wählen vor einem Wahllokal in Pankow der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Allerdings könne es auch zu kleineren Pannen kommen. „Also kleinere Wahlfehler werden auch heute vorkommen, aber eben quasi nicht diese strukturellen Fehler, wie wir sie 2021 hatten“, so Böcher.

Berlin-Wahl 2023: Giffey muss Umfragen zufolge um Posten als Berlins Bürgermeisterin zittern

Erstmeldung vom 12. Februar 2023 08:31 Uhr: Berlin – Die Hauptstadt ist mal wieder Vorreiter: Wenn am Sonntag, dem 12. Februar, die Berlin-Wahl stattfindet, ist es das erste Mal, dass eine Wahl komplett wiederholt werden muss. Zur Erinnerung: Im September 2021, parallel zur Bundestagswahl, wählte die Bundeshauptstadt auch ein neues Landesparlament. Allerdings kam es im Verlauf der Abstimmung zu zahlreichen Pannen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof erklärte die Wahl wegen zahlreicher „schwerer systematischer Fehler“ für ungültig. Nun entscheidet sich, ob der zweite Anlauf gelingt. Für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geht es um alles. Denn derzeit interessiert nur eine konkrete Frage mehr als der Ausgang der Berlin-Wahl: Kann sich Giffey in Berlin im Amt halten?

Wahlwiederholung der Berlin-Wahl heute: Ergebnisse könnten Politik in Hauptstadt verändern

Die Wahlprognosen vor der Berlin-Wahl scheinen klar: Die CDU liegt in den Umfragen vorn, die SPD liegt abgeschlagen zurück. Wenn an der Spree nun ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird, ist allerdings noch fraglich, ob die Christdemokraten eine regierungsfähige Mehrheit stellen können. Losgelöst von dem Ergebnis blickt am 12. Februar ganz Deutschland auf die Politik in der Hauptstadt.

Wahlplakate der Berliner Parteien auf der Frankfurter Allee. © Christophe Gateau/dpa

Franziska Giffey, die erneut die Berlin-Wahl gewinnen will, hat im Vorfeld versichert, dass dieses Mal alles klappen wird. Probleme wie lange Warteschlangen vor Wahllokalen, fehlende, vertauschte oder kopierte Stimmzettel und massenhaftes Wählen nach 18.00 Uhr, dürften sich nicht wiederholen. Dafür wurden für die Berlin-Wahl 2023 extra mehr Wahlhelfer, mehr Wahlkabinen und eine bessere Logistik organisiert. Anders als vor 16 Monaten ist der Wahlaufwand diesmal allerdings auch geringer: Wiederholt werden nur die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu zwölf Bezirksverordnetenversammlungen.

Umfragen zur Berlin-Wahl: So stehen die Prognosen vor der Abstimmung am 12. Februar – Ergebnisse ab 18 Uhr

Die jüngsten Prognosen vor der Berlin-Wahl deuten auf ein knappes Rennen um den Wahlsieg hin. Konnte Franziska Giffey (SPD) im Herbst 2021 noch die regierungsfähige Mehrheit stellen, muss sie nun um ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin Berlins fürchten. In einem Wahl-Trend vom Donnerstag, dem 9. Februar, reichte es zwar rechnerisch für eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken, allerdings ist die CDU beflügelt vom Bundestrend.

Drei Umfragen zur Berlin-Wahl sahen die CDU bei 24 bis 25 Prozent. Die SPD kam in den Wahlprognosen in Berlin auf 19 bis 21 Prozent und stabilisierte sich damit auf Platz zwei vor den Grünen, die in den Umfragen 17 oder 18 Prozent erreichten. Die Linke folgte abgeschlagen mit 11 bis 12 Prozent. AfD, FDP und andere Parteien liegen teilweise deutlich unter der 10-Prozent-Marke. Zuletzt zeigten sich die Berliner Politiker zufrieden mit der Einführung des 49-Euro-Tickets.

Berlin-Wahl 2023 im Überblick: Darüber wird in der Hauptstadt gestritten

Der Wahlkampf zur Berlin-Wahl verlief in den vergangenen Wochen hitzig. Auch die Krawalle in der Silvesternacht mit zahlreichen Angriffen auf Polizei und Feuerwehr waren dabei ein wichtiges Thema. Seit der Nacht zum 1. Januar 2023 wird in Berlin über Jugendgewalt, Täter mit Migrationshintergrund und Integrationsprobleme gestritten. Ein weiteres Thema, das vor der Berlin-Wahl 2023 die Diskussionen dominierte, war die Enteignung von Wohnungskonzernen. Bei einem Volksentscheid 2021 stimmten fast 60 Prozent dafür, über die Frage einer möglichen Umsetzung berät noch bis zum Frühjahr eine Expertenkommission.

Wie viele Menschen dürfen bei der Berlin-Wahl wählen? Bei der Wiederholung sind etwa 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner wahlberechtigt. Bei den Wahlen zu den zwölf Bezirksverordnetenversammlungen, gibt es etwa 2,7 Millionen Wahlberechtigte. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, dürfen bei diesen Kommunalwahlen auch 16- und 17-jährige Deutsche und in Berlin lebende ausländische EU-Bürger ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Die ersten Hochrechnungen und Ergebnisse werden ab 18 Uhr erwartet.

Wie wird in Berlin gewählt? Giffey will erneut Bürgermeisterin werden

Bei der Berlin-Wahl haben alle Wähler zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen sie ihren Direktkandidaten in einem der 78 Wahlkreise. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Landes- oder Bezirksliste einer Partei. Die Zweitstimme ist entscheidend für die Sitzverteilung zwischen den Parteien im Landesparlament. Dieses besteht regulär aus 130 Abgeordneten.

Aktuell gibt es in Berlin durch Überhang- und Ausgleichsmandate 147 Sitze. Sechs Parteien sind im Abgeordnetenhaus vertreten. SPD, Linke und Grüne bilden aktuell noch die Koalition. Auf die drei Regierungsfraktionen entfallen 92 der 147 Mandate (SPD 36, Grüne 32, Linke 24). Durch die Abstimmung am 12. Februar könnte sich diese Verteilung deutlich verschieben. Auch Annalena Baerbock und Friedrich Merz unterstützten zuletzt den Wahlkampf ihrer Parteien.

Franziska Giffey: Wer ist die Bürgermeisterin, die die Berlin-Wahl 2023 gewinnen will?

Regierende Bürgermeisterin ist seit Dezember 2021 die SPD-Landesvorsitzende und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (44). Knapp ein Jahr nach ihrem Einzug in das Amt will sie nun bei der Wahlwiederholung der Berlin-Wahl erneut das Rennen machen. Giffey wurde 1978 in Frankfurt/Oder geboren und absolvierte ein Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin. Ab 2002 bis 2010 war sie Europabeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln. (Mit Material der dpa)