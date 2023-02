Berichte: Israelische Luftangriffe auf Ziele in Syrien

Im August 2021 ist am Himmel über Damaskus die Rauchfahne einer Rakete zu sehen. Israel bombardiert regelmäßig Ziele in Syrien. © Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Syrischen Medien zufolge wurde bei dem Luftangriff unter anderem das Hauptquartier iranischer Milizen in Damaskus getroffen. Es soll mehrere Tote und Verletzte geben.

Damaskus - Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zum Sonntag nach Berichten syrischer Medien Angriffe auf Ziele bei Damaskus und Suwajda geflogen. Das syrische Fernsehen zeigte Bilder von zerstörten Gebäuden und berichtete, dass in der Hauptstadt unter anderem das Hauptquartier iranischer Milizen getroffen worden sei. In der Nähe von Damaskus sei der Stab einer syrischen Division angegriffen worden. Es sei der schwerste Luftangriff seit Jahresbeginn gewesen.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana wurden bei dem Angriff auf Damaskus mehrere Menschen getötet und verletzt. Details wurden nicht genannt.

Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Das israelische Militär äußerte sich nicht.

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland. Israel will damit verhindern, das sein Erzfeind Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien mit Hilfe verbündeter Milizen ausbaut. dpa