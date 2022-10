Bericht: Ex-BSI-Chef Schönbohm konnte Atomwaffenpläne der Nato einsehen

Von: Johannes Nuß

Wegen Nähe zu Russland ist BSI-Chef Schönbohm freigestellt worden. Aber warum hatte der Spitzenbeamte trotz der Vorwürfe bis zum Schluss eine „Top Secret“-Freigabe?

Bonn/Berlin – Nach der Freistellung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, kommen in der Politik rund um Innenministerin Nancy Faeser (SPD) immer mehr Details ans Licht. Wie der Business Insider Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, soll Schönbohm trotz der Vorwürfe durch den Verfassungsschutz in Deutschland die Sicherheitsfreigabe „Cosmic Top Secret“ besessen haben. Zum Vergleich: Diese Freigabe entspricht der Stufe „Streng geheim“, in den USA wird dies als „Top Secret“ bezeichnet. Auch etliche Belange der nationalen Sicherheit werden oft mit dieser Freigabe versehen, so auch die Atompläne der Nato oder der Alarmplan der Bundeswehr im Kriegsfall. All dies habe Schönbohm bis zuletzt einsehen können.

Wie der Business Insider nun berichtet, wirft diese Tatsache Fragen auf, inwiefern an den erhobenen Vorwürfen gegen Schönbohm überhaupt etwas dran ist. Dazu passt, dass der Ex-Präsident des BSI nach eigenen Angaben noch überhaupt nicht so richtig weiß, was genau für Vorwürfe erhoben werden. Ein Disziplinarverfahren wurde trotz der erhobenen Vorwürfe und der Berichterstattung im ZDF bis jetzt jedenfalls nicht gegen ihn eingeleitet.

Aus diesem Grund hat Schönbohm das Innenministerium inzwischen gebeten, ein eben solches Disziplinarverfahren gegen sich einzuleiten – bislang aber wohl vergeblich, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Über die Aufforderung von BSI-Chef Arne Schönbohm berichtete ein Staatssekretär im Innenausschuss des Bundestags, wie Teilnehmer der Sitzung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mitteilten. Dieser sagte demnach, Schönbohm habe in der schriftlichen Aufforderung erklärt, er wisse nicht, wie die Vorwürfe gegen ihn konkret aussähen und was das Ministerium eigentlich geprüft habe. Ein Ministeriumssprecher bestätigte dem RND, dass es kein Disziplinarverfahren gibt.

Ex-BSI-Chef Arne Schönbohm gefeuert: FDP-Fraktion fordert Eröffnung eines Disziplinarverfahrens

Schönbohm werden fortgesetzte Kontakte zum Cybersicherheitsrat Deutschland (CSRD e.V.) zur Last gelegt, den er mitgegründet hat und dem in Teilen problematische Kontakte zu Russlands Geheimdienst FSB vorgeworfen werden. Sowohl den Grünen als auch der Union reicht die Begründung bisher jedoch nicht aus.

Der innenpolitische FDP-Fraktionssprecher Manuel Höferlin verlangte in der Welt: „Es muss nun schnell das von Präsident Schönbohm beantragte Disziplinarverfahren eröffnet werden, um zu klären, ob und wieweit die Vorwürfe gegen ihn Bestand haben – auch um das BSI, seine Arbeit und seinen Ruf zu schützen.“ (mit Material der dpa)