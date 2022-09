Bis zu 27 Cent Unterschied: Extreme regionale Abweichungen beim Benzinpreis

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Der Benzinpreis unterliegt in Deutschland massiven regionalen Schwankungen, sie betragen bis zu 27 Cent. Besonders teuer wird es in einem Bundesland.

Berlin – Seit dem Ende des Tankrabatts aus dem Entlastungspaket 2022 sind die Benzinpreise in Deutschland deutlich gestiegen. Wie teuer es beim Tanken genau wird, hängt indes auch davon ab, wo man tankt – und das stärker als gedacht. Das Kartellamt registriert ein massives Nord-Süd-Gefälle bei den Spritpreisen. Vor allem in einem Bundesland muss tiefer in die Tasche gegriffen werden, als in anderen. Den generelleren Preisanstieg für Kraftstoffe hält man beim ADAC indes für nicht zu rechtfertigen.

Benzinpreis aktuell: Kartellamt registriert massives Nord-Süd-Gefälle beim Spritpreis

Allen, die regelmäßig auf ihren PKW zurückgreifen, wird es wohl kaum verborgen geblieben sein: An der Zapfsäule ist es wieder deutlich teurer geworden. Doch das Kartellamt registriert neben dem allgemeinen Trend eine ganz besondere Entwicklung beim Benzinpreis aktuell: Extreme Preisunterschiede zwischen Nord und Süd. Bis zu 27 Cent liegen bisweilen zwischen den Unkosten für Kraftstoffe in den günstigsten und den teuersten Regionen der Bundesrepublik.

Ein Mann tankt seinen Wagen an einer Tankstelle. Das Kartellamt registriert massive regionale Preisunterschiede für Benzin. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Schwankungen beim Spritpreis sind massiv, abhängig davon, wo getankt wird. Um den Preis möglichst niedrig zu halten, sollte beim Tanken auch die Tageszeit beachtet werden. Am günstigsten ist Sprit in der Regel zu folgenden Uhrzeiten: zwischen 20 und 22 Uhr, sowie in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr.

Spritpreise in Deutschland: Autofahrer in Bayern müssen besonders tief in die Tasche greifen

Besonders teuer wird es für Autofahrer in einem Land: Bayern. Das Bundesland tief im Süden der Nation weist derzeit mit Abstand die höchsten Benzinpreise auf. Gute Nachrichten gibt es im Vergleich dazu für Autofahrerinnen und Autofahrer in Stuttgart, Teilen Berlins – und Bremen: Sie alle kommen im bundesweiten Vergleich am günstigsten davon – doch noch lange nicht günstig. Bei Superbenzin E5 lag der Preisunterschied zwischen den günstigsten Regionen und Bayern bei bis zu 27 Cent, bei Diesel war es etwas weniger, mit 24 Cent. Erhoben worden waren die Preise vom Montag, den 05. September 2022.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Aktueller Benzinpreis in Deutschland nach Tankrabatt insgesamt wieder deutlich gestiegen

Wer nun günstiger tanken kann als in Bayern, tankt nur im Verhältnis günstig. Insgesamt sind die Preise seit Ende des Tankrabatts in Deutschland wieder deutlich gestiegen. Kartellamts-Präsident Andreas Mundt sagte der dpa: „Die Branche führt vor allem Knappheiten und Kostensteigerungen ins Feld.“ Mundt verwies auf bestimmte Umstände, wie den Wiederanstieg der Nachfrage oder Ausfälle von Raffinerien, erklärte jedoch auch: „Ob die Preisentwicklung und der nach wie vor große Abstand zu den Rohölpreisen dadurch hinreichend erklärt werden kann, dem gehen wir in unserer Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene nach.“ Laut ADAC hingegen liegen aktueller Benzinpreis und der Preis, wie er sein müsste, klar auseinander.

Der ADAC erklärte, das Ausmaß des Spritpreis-Anstiegs sei ebenso wie das enorme Preisniveau keineswegs zu rechtfertigen. Deutlich wird dies unter anderem daran, dass zum Wechsel des Monats, mit Auslaufen der steuerlichen Vergünstigung, schlagartig ein Preisanstieg zu beobachten war. Zu diesem Zeitpunkt bestanden die Kraftstoffreserven in der Regel noch aus dem geringer besteuerten Benzin. Eigentlich hätte der Preis damit sukzessive ansteigen sollen, doch das tat er nicht – er stieg plötzlich.