Belarus-Krise eskaliert: Lukaschenko ruft Russland - Putin droht mit Invasion und zieht rote Linie

Die Situation in Belarus ist weiter prekär.

ist weiter prekär. Nach der Präsidentschaftswahl vom 9. August gibt es immer noch massive Proteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko .

. Der autoritäre Staatschef bekommt nun Rückendeckung aus Moskau. Kremlchef Putin hält bereits Sicherheitskräfte in Stellung.

1994, lang ist's her. Seitdem hat sich weltweit viel verändert - mit Ausnahme von Belarus. Wie vor 26 Jahren regiert das Land nach wie vor der autokratische Präsident Alexander Lukaschenko. Zumindest, wenn es nach seiner Interpretation von Wahlergebnissen geht.

Belarus: Proteste wegen Lukaschenko - „der letzte Diktator Europas“ wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs massiv in der Kritik

Der 65-Jährige beharrt weiterhin auf der Legitimität seiner Wahl Anfang August, in der er sich mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger hatte erklären lassen. Weil die Wahl jedoch von massiven Fälschungsvorwürfen überschattet wurde und viele Belarussen die Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja als rechtmäßige Gewinnerin ansehen, eskaliert die Lage vor Ort zusehends. Seit mehr als zwei Wochen gibt es auf den Straßen Weißrusslands massive Proteste gegen Lukaschenko und sein Regime, welches durch gewaltvolle Unterdrückung der Regierungsgegner nicht gerade zur Deeskalation beiträgt. Die Forderungen nach Neuwahlen werden dadurch nur noch lauter.

Weil ein Ende des Ausnahmezustands nicht in Sicht ist, gibt es nun Hilfe durch das mächtige Nachbarland. Russland erklärte sich bereit, Belarus bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit Einsatzkräften zu helfen. Es sei eine eigene Reserve für den Fall eines Eingreifens gebildet worden, sagte Kremlchef Wladimir Putin dem Fernsehsender Rossija 1. Der russische Präsident droht damit gewissermaßen mit Invasion, sollten die Proteste zu einer Destabilisierung des Lukaschenko-Regimes führen.

Einen Einsatz im rund 9,5-Millionen-Einwohner-Land werde es aber nur unter bestimmten Voraussetzungen geben, sagte Putin. „Wenn die Situation außer Kontrolle gerät und extremistische Kräfte, die sich hinter politischen Parolen verstecken, bestimmte Grenzen überschreiten.“ Er listete als Beispiele Raubüberfälle oder in Brand gesteckte Autos auf. Einen „solchen Bedarf“ gebe es derzeit (noch) nicht. Für Putin ist unterdessen auch klar, woher diese „extremistischen Kräfte“ kommen würden - aus der EU und den USA. In der eigenen Bevölkerung gebe es ja kaum kritische Stimmen. Lukaschenko, der in der Corona-Krise* einen schlechten Part abgab, wurde doch mit 80,1 Prozent der Stimmen gewählt.

Die Entscheidung sei derweil gar auf Bitten Lukaschenkos erfolgt. Ein Freundschaftsdienst? Der als „letzter Diktator Europas“ verschriene Politiker bekam zuletzt massive Gegenwehr vor allem aus dem Westen. Während in der EU der Konsens des Wahlbetrugs klar zu sein scheint, gratulierte Russland (wie auch China) Lukaschenko schon einen Tag nach der Wahl zum Sieg.

Die Kritik an Lukaschenko sorgt in Moskau derweil nach wie vor für wenig Begeisterung. Putin warf dem Westen einmal mehr eine unzulässige Einmischung in die Angelegenheiten des unabhängigen Landes vor. Russland verhalte sich hingegen zurückhaltender und neutraler als viele andere Länder, sagte er und erwähnte die EU sowie die USA.

Belarus: Stoltenberg übt Kritik am Putin-Entschluss - „niemand sollte sich dort einmischen“

Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja sprach sich unterdessen gegen eine Einmischung Russlands aus. Es handele sich um eine Krise, die innerhalb Weißrusslands gelöst werden müsse, sagte sie dem russischen Radiosender Echo Moskwy. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte Russland vor einem Eingreifen. „Es ist ganz klar: Wir respektieren die territoriale Integrität von Belarus. Es ist ein souveräner und unabhängiger Staat. Und niemand - auch Russland nicht - sollte sich dort einmischen“, sagte er bild.de.

Die Nachbarstaaten Litauen, Lettland und Estland wollen indes den Druck auf die autoritäre Führung in Minsk erhöhen. Sie haben unabhängig von den EU-Sanktionen eigene Strafmaßnahmen beschlossen. Auch Polen warnte Russland vor einem militärischen Eingreifen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki griff Moskau dabei scharf an.

Belarus: Polen geht wegen Putin auf die Barrikaden - „ein feindlicher Akt und Bruch des Völkerrechts“

„Die polnische Regierung fordert Russland auf, sofort seine Pläne für eine militärische Intervention in Belarus unter dem falschen Vorwand einer Wiederherstellung der Ordnung aufzugeben“, schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Ein solcher Schritt wäre „ein feindlicher Akt“ und ein „Bruch des Völkerrechts“. Aktuell ist er aber erst einmal das nächste unrühmliche Kapitel in einem Land, dass sich so sehr nach Wandel sehnt wie lange nicht. Es ist eben nicht mehr 1994. (as mit Material der dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

