Verwickelt in Ryanair-Entführung: Lukaschenko-Minister stirbt plötzlichen Tod

Ging rigoros mit der Opposition in Belarus um: Verkehrsminister Alexej Awramenko starb unerwartet mit 47 Jahren.

Er war an der Ryanair-Entführung in Belarus beteiligt: Nun ist Verkehrsminister Awramenko gestorben. Nicht der erste Todesfall im Lukaschenko-Kabinett.

Minsk – Mysteriöser Todesfall in Belarus: Verkehrsminister Aleksej Awramenko ist verstorben – mit gerade einmal 47 Jahren. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch (5. Juli). Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben. Doch der Fall wirft Fragen auf. Denn es ist bereits der zweite unerwartete Tod im Kabinett von Machthaber Alexander Lukaschenko innerhalb weniger Monate – und Awramenko spielte eine zentrale Rolle bei der Entführung eines Oppositionellen.

Verkehrsminister von Belarus plötzlich tot - Er verantwortete die Ryanair-Entführung

Er war als Verkehrsminister von Belarus seit 2019 im Amt. In dieser Funktion war er auch für die illegale Umleitung des Passagierflugs FR4978 zum Flughafen Minsk am 23. Mai 2021 verantwortlich, die zur Festnahme des oppositionellen Journalisten Raman Pratassewitsch, Mitbegründer von Nexta, und dessen russischer Freundin Sofia Sapega führte. Der Vorfall sorgte international für Aufsehen. Die Europäische Union (EU) verurteilte den Eingriff in den internationalen Luftraum und verhängte gegen Awramenko mehrere Sanktionen – unter anderem wurden Vermögenswerte eingefroren und Reiseverbote ausgesprochen.

Belarus hatte die Ryanair-Maschine auf ihrem Weg von Athen nach London abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen. Bei der Zwischenlandung wurden Pratassewitsch und seine Freundin aus der Maschine gezerrt. Der 26-Jährige hatte als Chefredakteur des aus Warschau arbeitenden Telegram-Kanals Nexta zuvor die Massenproteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko mit organisiert, gegen ihn laufen Strafverfahren wegen der Organisation von Massenunruhen und des Schürens sozialen Hasses gegen Behördenvertreter.

Belarus im Skandal um Ryanair-Landung: Pratassewitsch und Freundin Sapega wieder frei

Immer wieder wurde gemutmaßt, dass auch Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinen Sicherheitsdiensten die Finger im Spiel haben könnte. Anfangs hatte Pratassewitsch die Todesstrafe gedroht. Doch dann wurde er zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt, seine Freundin Sapega erhielt sechs Jahre. Zur Überraschung vieler Beobachter wurden beide aber im Mail dieses Jahres begnadigt.

„Unsere Landsfrau Sofia Sapega hat eine einmalige Gelegenheit bekommen, ihr Leben neu zu beginnen“, erklärte der Gouverneur der russischen Heimatregion Primorje, Oleg Koschemjako, im Onlinedienst Telegram vor wenigen Wochen. Er veröffentlichte zudem ein Video, das ihn gemeinsam mit Sapega vor einem Amtsgebäude in Belarus zeigt. Die 25-Jährige werde nun zurück nach Russland fliegen, hieß es.

Über die Hintergründe der Begnadigung konnte nur spekuliert werden – ebenso wie über den jetzt verkündeten Tod von Verkehrsminister Awramenko. Ein Zusammenhang muss nicht bestehen. Unklar ist, ob die genaue Todesursache noch mitgeteilt wird.

Todesfälle in Lukaschenkos Kabinett: Vor Awramenko starb auch Außenminister

Ein Berater des ukrainischen Innenministers erklärte bei Twitter, es sei der zweite plötzliche und bislang ungeklärte Tod eines Funktionärs aus dem Apparat von Machthaber Lukaschenko innerhalb eines Jahres sei. Im November 2022 starb der weißrussische Außenminister Wladimir Makey aus bislang ungeklärten Gründen. Der damals 64-Jährige galt als möglicher Nachfolger für den Diktator. Doch nach seinem Tod machten Gerüchte um eine Vergiftung die Runde. (jkf)