„Freunde in Europa“: Schert Ungarn aus Belarus-Sanktionen aus? Orbán-Botschafter enthüllt Plan

Von: Patrick Mayer

Teilen

Ministerpräsident Ungarns: Viktor Orban, hier bei der Ratifizierung des NATO-Beitritts Finnlands im ungarischen Parlament. © IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST

Ungarn leistet der Ukraine keine Militärhilfe und will weiter mit Russland zusammenarbeiten. Jetzt wird ein neues Projekt mit Belarus bekannt.

München/Minsk/Budapest - Ein Bündnis hat immer dann Diskussionsbedarf, wenn sich ein Bündnismitglied nicht an die gemeinsame Richtung hält. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Sanktionen von NATO sowie Europäischer Union (EU) gegen Russland schert gerne Ungarn aus.

Ukraine-Krieg: Ungarn unterstützt Kiew nicht - verhandelt aber mit Belarus

Damit nicht genug: Während andere NATO- und EU-Staaten auch Moskaus Verbündeten Belarus sanktionieren, haben Budapest und das Regime von Minsk-Machthaber Alexander Lukaschenko offenbar einen energiepolitischen Deal eingefädelt. Tanzt die rechtspopulistische Regierung von Viktor Orban außenpolitisch erneut aus der Reihe?

Der belarussische Botschafter in Ungarn, Vladimir Ulakhovich, erklärte in einem Interview mit dem Fernsehsender Belarus 1, dass beide Länder Energie als neues Kooperationsthema hätten. In diesem Zusammenhang behauptete Ulakhovich, dass Minsk „immer noch viele Freunde in Europa“ habe.

Im Video: Kompakt - Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

„Die Länder haben ein Memorandum unterzeichnet und sich darauf geeinigt, eine Expertengruppe einzurichten. Die ungarischen Partner schätzen die Erfahrung, die wir in unserem Kernkraftwerk haben, sehr“, erklärte der Botschafter laut staatlicher Nachrichtenagentur BelTA.

Zusammenarbeit mit Belarus: Zieht Ungarn Unmut von NATO und EU auf sich?

Offenbar zeitgleich beschwerte sich der Diplomat, dass die westlichen Sanktionen den Handel zwischen Belarus und Ungarn beeinträchtigt hätten. „Am empfindlichsten sind vielleicht die Auswirkungen auf unser Exportportfolio, aber es betrifft hauptsächlich die sanktionierten Produkte - Mineraldünger, Holzverarbeitung. Trotz allem hat Belarus immer noch viele Freunde in Europa und unser Land wird mit großem Respekt behandelt“, wird Ulakhovich zitiert.

Zieht Orbans Administration mit dieser Vereinbarung, die so aus Budapest noch nicht bestätigt wurde, wieder den Unmut seiner Partner in der NATO und in der EU auf sich? So, wie in der Vergangenheit schon öfters passiert? Die Geschichte der politischen Blockade ist lang: Im Juni 2022 hatte Ungarn etwa das Inkrafttreten eines EU-Sanktionspakets gegen Russland blockiert. Damals forderte Budapest, auf geplante Strafmaßnahmen gegen das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, zu verzichten, wie das ZDF berichtete.

Unterstützt Moskau: Minsk-Machthaber Alexander Lukaschenko (li.) am 10. April 2023 mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. © IMAGO/BelTA

Mehr noch: Im Februar beschuldigte Orban andere EU-Länder, den militärischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland mit Waffenlieferungen an Kiew anzuheizen. Ungarn sei dagegen „auf der Seite des Friedens“, erklärte der 59-jährige nationalkonservative Politiker. Auch damals blockierte Budapest zeitweise Sanktionen gegen Moskau. Das Maßnahmenpaket trage nicht zum Ende des Krieges bei und schade der europäischen Wirtschaft mehr als der russischen, meinte Orban damals.

Ungarn: Keine Militärhilfen für die Ukraine

Ungarn verzichtete bislang nicht nur auf Militärhilfen für die Ukraine. Es stellt seine Logistik auch nicht zum Transport von Panzern und anderem militärischen Gerät zur Verfügung, obwohl es eine 136,7 Kilometer lange Grenze zur Ukraine hat. Mitte April musste deshalb offenbar ein Transport mit 30 Panzerhaubitzen M109 aus Italien über Österreich und wohl über die Slowakei abgewickelt werden, während die Ukraine ihre Gegenoffensive plant. Obwohl die Strecke über Friaul und Ungarn wohl mehr Sinn gemacht hätte. (pm)