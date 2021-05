Lukaschenko zwingt Ryanair-Maschine zu Landung - Baerbock sieht „staatliche Entführung“

Flug von Athen nach Vilnius

+ © dpa / Silas Stein Ein Flugzeug der irischen Fluggesellschaft RyanAir im Landeanflug (Symbolbild). © dpa / Silas Stein

Ein falscher Bombenalarm und sogar Kampfjets waren im Spiel: Eine RyanAir-Maschine wurde von Belarus zur Landung gezwungen, um einen Passagier zu verhaften - einen Journalisten.

Ein Ryanair-Flugzeug wurde von Belarus zur Landung in Minsk gezwungen.

Nach der Landung wurde ein regierungskritischer Journalist festgenommen. Machthaber Alexander Lukaschenko war er ein Dorn im Auge.

Die Reaktionen aus Deutschland sind entsetzt. Kanzlerkandidatin Baerbock spricht von „Staatsterrorismus“ (Update 23. Mai, 21.07 Uhr).

Mehr als ein Passagier sind nach dem erzwungenen Stopp in Minsk nicht weitergeflogen (Update vom 24. Mai, 8.47 Uhr).

Update vom 24. Mai, 8.47 Uhr: Bei der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus wurde ein regierungskritischer Blogger und Journalist verhaftet: Roman Protasevich hatte in der Vergangenheit bei dem oppositionellen Sender Nexta gearbeitet. Der Chefredakteur des Senders, Tadeusz Giczan, berichtet jetzt auf Twitter, dass nach dem Stopp in Minsk mehrere Passagiere nicht mehr an Bord der Maschine zurückkehrten. Demnach seien in Athen auch mindestens vier Personen in das Flugzeug gestiegen, die in Verbindung mit dem Geheimdienst in Belarus stehen. Nach der Verhaftung des Journalisten seien sie in Minsk geblieben und nicht weiter nach Vilnius geflogen. Protasevich soll schon am Gate in Athen Menschen bemerkt haben, die Fotos von ihm geschossen haben sollen.

Der Nachrichtensender Nexta, für den auch Protasevich arbeitete, rief nach den letzten Wahlen in Belarus immer wieder zu Protesten gegen Machthaber Lukaschenko auf. Daher wirft der Geheimdienst dem Journalisten Terrorismus vor. Ihm könnte die Todesstrafe drohen.

Nach erzwungener Landung in Belarus - Ermittlungen eingeleitet

Update vom 23. Mai, 22.57 Uhr: Nach Landung der in Belarus abgefangenen Ryanair-Maschine in Vilnius haben die litauischen Behörden Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius sei eine Voruntersuchung wegen der Entführung eines Flugzeugs eingeleitet worden. Durchgeführt werde sie von der Kriminalpolizei des baltischen EU- und Nato-Landes. Dazu sollen auch die Passagiere und die Besatzung des Flugzeugs befragt werden, das um 21.25 Uhr Ortszeit (20.25 Uhr MESZ) mit mehr als achtstündiger Verspätung in Vilnius gelandet war.

„Wir erwarten auch, dass sie mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und unseren Beamten alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie kennen“, sagte Regierungschefin Ingrida Simonyte der Agentur BNS zufolge nach einem Treffen mit den Passagieren am Flughafen in Vilnius. „Wir hoffen, dass die Leute heute Abend so bald wie möglich nach Hause gehen dürfen, weil wir verstehen, dass alle müde sind.“

Reaktionen aus Deutschland und der EU: Baerbock sieht „Staatsterrorismus“

Update vom 23. Mai, 21.07 Uhr: Nach der erzwungenen Zwischenlandung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme eines mitreisenden Exil-Oppositionellen werden die Staats- und Regierungschefs der EU auf ihrem Gipfeltreffen am Montag über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Belarus beraten. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel sagte am Sonntagabend in Brüssel, bei dem geplanten Gipfel werde es auch um die Aktion von Machthaber Alexander Lukaschenko gehen. „Bei dieser Gelegenheit werden Konsequenzen und mögliche Sanktionen diskutiert.“

Außenminister Heiko Maas hat die erzwungene Flugzeug-Landung in Minsk kritisiert und „deutliche Konsequenzen“ gefordert. „Dass ein Flug zwischen zwei EU-Staaten unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung gezwungen wurde, ist ein gravierender Eingriff in den zivilen Luftverkehr in Europa“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend einer Mitteilung zufolge. „Wir sind sehr besorgt über Meldungen, dass auf diesem Weg der Journalist Roman Protasewitsch verhaftet wurde.“

Für die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock*, kommt die erzwungene Flugzeug-Landung in Minsk „einer staatlichen Entführung eines Passagierflugzeuges“ gleich. Der offenbar festgenommene Blogger Roman Protassewitsch müsse sofort freigelassen werden, schrieb sie am Sonntagabend bei Twitter. „Diese beispiellose Eskalation, Bedrohung unserer Freiheit in Europa und massive Gefährdung der europäischen zivilen Luftfahrt kann die Europäische Union nicht hinnehmen“, so Baerbock.

Belarus: Ryanair bestätigt den Zwischenfall

Update vom 23. Mai, 18.52 Uhr: Die Fluglinie Ryanair hat bestätigt, dass einer ihrer Flieger auf dem Weg von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius nach Belaraus umgeleitet worden ist. Die Besatzung des Fluges sei von belarussischer Seite über eine mögliche Sicherheitsbedrohung an Bord in Kenntnis gesetzt und angewiesen worden, zum nächstgelegenen Flughafen in Minsk zu fliegen, teilte die Airline am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Maschine sei sicher gelandet und die Passagiere seien von Bord gegangen, während die lokalen Behörden Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt hätten. Dabei sei nichts Ungewöhnliches gefunden worden. Die Behörden hätten daraufhin genehmigt, dass das Flugzeug nach schätzungsweise fünf Stunden am Boden wieder zusammen mit Passagieren und Crew starten könne.

EU-Spitzen, Laschet, Söder und Maas verurteilen Umleitung des Passagierflugs

EU-Spitzen haben die Umleitung eines Passagierflugs scharf verurteilt und die Freilassung aller Passagiere gefordert. „Es ist absolut inakzeptabel, den Ryanair-Flug von Athen nach Vilnius zu zwingen, in Minsk zu landen“, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter

CDU-Chef Armin Laschet hat gefordert, dass sich der Europäische Rat mit der Causa beschäftigen solle. „Wenn Belarus die Freiheit der zivilen Luftfahrt bei einem Flug zwischen zwei Mitgliedsstaaten der Europäische Union bedroht, muss sich der Europäische Rat mit Konsequenzen befassen“, schrieb der Kanzlerkandidat der Union bei Twitter.

„Das ist ein unglaublicher Vorgang und muss harte Konsequenzen nach sich ziehen. Die EU muss jetzt alle denkbaren Möglichkeiten von Sanktionen ausschöpfen“, sprach sich auch CSU-Chef Markus Söder bei Twitter für harte Konsequenzen aus.

Ähnlich äußerte sich auch Außenminister Heiko Maas auf Twitter: „Dass ein Flug zwischen EU-Staaten unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung gezwungen wurde, ist ein gravierender Eingriff in den Luftverkehr. Wir sind sehr besorgt über Meldungen, dass auf dem Weg der Journalist Roman Protasewitsch verhaftet wurde.

Maas weiter: „Das kann nicht ohne deutliche Konsequenzen von Seiten der EU bleiben. Wir stehen in engem Austausch mit den EU-Partnern. In jedem Fall muss Belarus die Sicherheit, Unversehrtheit und Freiheit aller Passagiere unverzüglich gewährleisten und Roman Protasewitsch freilassen.“

Kampfjet im Einsatz: Lukaschenko zwingt offenbar RyanAir-Maschine zur Landung - Oppositioneller an Bord

Erstmeldung vom 23. Mai, 17.05 Uhr: Minsk - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko macht in Belarus, was er will - er lässt sogar Flugzeuge landen, und Passagiere verhaften. Behörden in der autoritär regierten Republik haben nach Berichten von Staatsmedien in Minsk ein Flugzeug auf dem Weg von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius zur Landung gebracht. Der Grund offenbar: An Bord war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna in Minsk festgenommen wurde.

Oppositionelle betonten am Sonntag, es handle sich um einen beispiellosen Eingriff in den internationalen Luftraum. Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta (gesprochen: Nechta) bestätigte die Festnahme seines Mitbegründers und früheren Redakteurs. Lukaschenko habe unter Verstoß gegen alle Gesetze ein Flugzeug „gekapert“, kritisierte der Kanal. Eine Stellungnahme der Fluggesellschaft RyanAir gab es zunächst nicht.

Angeblicher Sprengsatz: Lukaschenko gibt selbst das Kommando, die Maschine landen zu lassen

Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft. Der Kanal hatte nach der umstrittenen Präsidentenwahl im Jahr 2020 immer wieder zu Massenprotesten gegen den Machthaber aufgerufen. Protassewitsch gehört zu den vielen international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen, denen Lukaschenko selbst den Kampf angesagt hat.

Der Geheimdienst KGB hatte den Journalisten auf eine Liste mit Menschen setzen lassen, denen die Beteiligung an terroristischen Handlungen vorgeworfen werde, wie das Portal tut.by bei Telegram berichtete. Nach Angaben der Staatsagentur Belta hatte Lukaschenko nach einem Alarm über einen Sprengsatz an Bord der Maschine selbst das Kommando gegeben, das Flugzeug in Minsk landen zu lassen.

Kampfjet steigt auf - Fehlalarm um mutmaßliche Bombe

Zur Begleitung sei auch ein Kampfjet vom Typ MiG-29 aufgestiegen, wie der Flughafen bestätigte. Flughafensprecher teilten in Staatsmedien mit, dass die Piloten an Bord der Passagiermaschine um die Landeerlaubnis gebeten hätten. Später habe sich die Information über die mutmaßliche Bombe als Fehlalarm herausgestellt. Der Schichtleiter des Flughafens, Maxim Kijakow, sagte im Staatsfernsehen, dass die 123 Passagiere im Transbereich auf ihren Weiterflug warteten.

Die deutsche Bundesregierung hat eine Stellungnahme von Belarus verlangt. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Miguel Berger, schrieb bei Twitter, eine „sofortige Erklärung“ sei nötig.

Norbert Röttgen (55), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, fordert „eindeutige Konsequenzen“. Der CDU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Wenn sich die Informationen bestätigen, handelt es sich um einen unfassbaren Fall von Staatsterrorismus.“

„Das ist ein nie dagewesener Vorfall (...) Das Regime von Belarus steht hinter dieser abscheulichen Aktion“, schrieb der litauische Präsident Gitanas Nauseda im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Präsident des eigentlichen Ziel-Lands des Fluges forderte die sofortige Freilassung von Protassewitsch. (cg mit dpa)