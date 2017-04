Zoff um Beitritts-Gespräche mit Türkei: Gabriel „strikt“ gegen Abbruch

Valletta - Die EU streitet um die Beitrittsgespräche mit der Türkei. Sigmar Gabriel ist gegen einen Abbruch. Er befürwortet dafür eine andere Provokation gegen Erdogan.

Die Bundesregierung ist nach Angaben von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) "strikt" gegen einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Dies wäre "die völlig falsche Reaktion", sagte Gabriel am Freitag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Malta. Er plädierte aber für "neue Gesprächsformate" mit Ankara und Visafreiheit für Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die EU-Außenminister beraten in der maltesischen Hauptstadt Valletta über die Zukunft der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Wegen des massiven Vorgehens der türkischen Regierung gegen ihre Gegner und Kritiker seit dem gescheiterten Militärputsch im Juli mehren sich in der EU Forderungen nach einem Abbruch der Gespräche.

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz bekräftigte dies am Freitag in Malta. Er halte es "für absolut falsch, wenn diese Fiktion des Beitritts aufrecht erhalten wird, obwohl sich die Türkei jedes Jahr weiter weg von Europa entfernt". Auch sein luxemburgischer Amtskollege Jean Asselborn sieht keine Zukunft mehr für die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Seit dem Verfassungsreferendum zur Stärkung der Rolle von Präsident Recep Tayyip Erdogan sei die freie und rechtsstaatliche Türkei "gestorben und de facto damit auch der Beitrittsprozess", sagte er.



Gabriel will Reiseerleichterungen für „demokratischen Teil“ der Türkei

Gabriel schlug unterdessen vor, bestimmten Bevölkerungsgruppen aus der Türkei die Einreise nach Deutschland zu erleichtern. „Warum machen wir nicht Visafreiheit für Intellektuelle, für Künstler, für Leute, die im Journalismus arbeiten“, sagte der SPD-Politiker am Freitag am Rande von Beratungen mit EU-Kollegen auf Malta. Solche Reiseerleichterungen würden für den Teil der Türkei gelten, „der gegen das Referendum gestimmt hat, der sich demokratisch entwickeln will“.

Für den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dürften Visaerleichterungen für ausgewählte Bevölkerungsgruppen eine Provokation darstellen. Er fordert seit langem, dass alle Türken ohne Visum in EU-Staaten reisen dürfen. Die Verhandlungen darüber liegen aber seit Monaten de facto auf Eis, weil die türkische Regierung sich weigert, alle 72 Voraussetzungen zu erfüllen.

Erdogan hat die EU davor gewarnt, seinen Sieg bei dem umstrittenen Verfassungsreferendum anzuzweifeln. „Wir können nicht einigen Institutionen und Staaten, darunter besonders der Europäischen Union, erlauben, über die Ergebnisse der Volksabstimmung vom 16. April die Demokratie unseres Landes infrage zu stellen“, sagte Erdogan am Donnerstagabend in Istanbul.

Bundesregierung könnte Todesstrafen-Referendum unterbinden

Zugleich droht bereits der nächste Referendums-Streit: Die CSU ist strikt gegen eine türkische Volksabstimmung in Deutschland zur Wiedereinführung der Todesstrafe. „Auf deutschem Boden darf es keine Abstimmung geben, die dazu führt, die Todesstrafe einzuführen. Das sagt unser Verfassungsrecht und der gesunde Menschenverstand“, sagte Generalsekretär Andreas Scheuer der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Bundesregierung müsse Erdogan dies unmissverständlich klarmachen und untersagen. „Wir unterstützen nichts, was zur Einführung einer Todesstrafe führen könnte.“

Die Bundesregierung kann einem Rechtsgutachten zufolge eine türkische Volksabstimmung in Deutschland, die die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei zum Ziel hat, unterbinden. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung unter Berufung auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.

dpa/AFP/fn