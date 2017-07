Bei Militäroperation in Mossul: Deutsches IS-Mädchen aufgegriffen?

Bei einer Militäroperation in Mossul hat die Armee mehrere ausländische Dschihadistinnen aufgegriffen. Es könnte auch eine 16-Jähriges Mädchen aus Deutschland dabei sein.

Bei einer Militäroperation im irakischen Mossul haben irakische Streitkräfte laut der Zeitung Die Welt mehrere ausländische Dschihadistinnen aufgegriffen. Die mutmaßlichen IS-Kämpferinnen hatten sich in einem unterirdischen Tunnel versteckt gehalten.

Gemeinsam mit anderen Frauen aus Russland, der Türkei, Kanada, Libyen, dem Kaukasus und Syrien soll auch eine 16-jährige Deutsche aus Sachsen bei dem Militäreinsatz aufgefunden worden sein. Nach Informationen der Welt prüfen deutsche Sicherheitsbehörden derzeit Hinweise, ob es sich bei der mutmaßlichen IS-Kämpferin um die 16-jährige Linda W. aus Sachsen handeln könnte.

Linda W. soll in Kontakt mit IS-Anhängern gestanden haben

Wie Die Welt berichtet, sei die Schülerin im Sommer 2016 aus ihrer sächsischen Heimatstadt nordöstlich von Dresden verschwunden und von den Eltern als vermisst gemeldet worden. Die 16-Jährige sei kurz zuvor zum Islam konvertiert und soll über Internet-Chats sogar mit IS-Anhängern in Kontakt gestanden haben.

„Es gibt neue Erkenntnisse im Fall Linda W., die derzeit geprüft werden“, teilte eine Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamts der Welt auf Anfrage mit. Seit Juli 2016 läuft nun bereits eine internationale Fahndung nach Linda W. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt nun laut Welt gegen W. wegen des Verdachts der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89a Strafgesetzbuch).

Offizier der irakischen Anti-Terror-Kräfte berichtet von fünf Deutschen

Ein Offizier der irakischen Anti-Terror-Kräfte berichtet derweil von 20 Kämpferinnen, die am vergangenen Donnerstag in der Altstadt festgenommen worden seien, darunter sogar fünf deutsche.

Der Offizier berichtete weiter, die Frauen hätten sich in einem Tunnelsystem der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) versteckt. Sie hätten Waffen und Sprengstoffgürtel in ihrem Besitz gehabt, um die irakischen Truppen anzugreifen. Demnach arbeiteten sie für die Polizei des IS. Unter den Festgenommenen seien auch Frauen aus Russland, der Türkei, Kanada und Tschetschenien gewesen.

sdm/dpa