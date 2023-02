Weil fordert bei langen Verfahren automatische Genehmigungen für Windräder

Der Ausbau Erneuerbarer Energien durch Windkraft soll beschleunigt werden. Bisherige Pläne der Ampel hält Stephan Weil (SPD) für unzureichend – und hat eine Idee.

Hannover – Beim Ausbau Erneuerbarer Energien durch Windkraft hat Niedersachsen in der Vergangenheit im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern eine verhältnismäßig gute Figur gemacht. Auch die Pläne für die Zukunft sind ambitioniert: Bis ins Jahr 2035 will man im Land von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) doppelt so viel Energie mit Windkraft erzeugen, wie bisher.

Der Landeschef möchte dafür Sorge tragen, dass Niedersachsen seine Vorreiterrolle bei der Energiewende ausbaut. Im Bereich der Windkraft wagt Weil einen Vorstoß bei der Frage nach schnelleren Genehmigungsverfahren.

Erneuerbare Energien Deutschland: Weil fordert automatische Genehmigungen für Windräder im Notfall

Die Bemühungen um Erneuerbaren Energien in Deutschland müssen intensiviert werden – das weiß auch die Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte deshalb erst kürzlich einen „Windausbau-Beschleuniger“ angekündigt, an dem sich die Meinungen scheiden. In Niedersachsen hat Landeschef Stephan Weil eigene Vorstellungen, wie man die Beschleunigung beim Ausbau von Windkraft sicherstellen könnte. Seine Idee: Bei langen Genehmigungsverfahren könnten Windräder automatisch genehmigt werden.

Gegenüber der Nordwest-Zeitung erklärte der niedersächsische Landesvater: „Mein Vorschlag: Wenn innerhalb der genannten Frist keine Entscheidung vorliegt, gilt das Vorhaben als genehmigt“. Weil bemängelt, in den neuen Beschleunigungsvorgaben gäbe es keine Angaben darüber, was geschieht, wenn Genehmigungsfristen für Windräder überschritten werden. Bisher gelten langwierige Prozesse bei der Genehmigung als einer der entscheidenden Hemmnisse des Windkraftausbaus.

Aktuelle Pläne zur Beschleunigung hält man auch in Niedersachsen offenbar für nicht ausreichend durchdacht – es gibt blinde Flecken. Stephan Weil drängt nun auf Nachbesserungen.

Erneuerbare Energien durch Windkraft und Co.: Weil will „Pole-Position“ bei Energiewende ausbauen

Der Landeschef von Niedersachsen formuliert klare Ziele: „Ich möchte, dass Niedersachsen seine Pole-Position bei der Energiewende weiter ausbaut“, so Weil gegenüber der Nordwest-Zeitung. Erneuerbare Energien etwa durch Windkraft sollen in der Politik des Landes besondere Aufmerksamkeit genießen. Bisher werden in Niedersachsen 1,1 Prozent der Fläche zur Erzeugung von Windkraft genutzt, bis zum Ende des Jahres 2026 soll dieser Windkraft-Anteil auf 2,2 Prozent steigen.

Der Umwelt- und Energieminister des Landes, Christian Meyer (Grüne), hatte zuletzt eindringliche Worte gefunden: „Wir müssen in Niedersachsen mehr Platz für Windräder schaffen, sonst werden wir die Klimaziele und die dafür nötige Energiewende nicht schaffen“, so der Landespolitiker nach Angaben des NDR. Laut einer Studie im Auftrag des Umweltministeriums liegt das größte Potenzial für Windkraft im Nordosten des Bundeslandes.

Doch: Damit der Ausbau auch tatsächlich schnell geschieht, muss allem voran schnell genehmigt werden – laut Stephan Weil zur Not automatisch.