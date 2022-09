Bedingungsloses Grundeinkommen: Rückschlag für Volksentscheid in Berlin

Von: Alexander Eser-Ruperti

In Berlin ist ein Volksentscheid zum bedingungslosen Grundeinkommen gescheitert. Das ist ein Rückschlag für die Initiative, doch nicht das Ende der Idee.

Berlin – Ein Volksentscheid zum bedingungslosen Grundeinkommen in Berlin hat sein Ziel verfehlt: Die Initiative scheiterte mit ihrem Vorhaben eines Modellprojekts an zu wenig Unterschriften. Für die Initiatoren ist das ein herber Rückschlag. Die trotz alledem gesammelten Unterschriften zeugen indes von großem Interesse. Das Ende der Idee bedeutet das Ergebnis mitnichten. Ein Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen in Finnland sorgte vor Jahren bereits weltweit für Aufsehen – es gibt Forschungsbedarf.

Bedingungsloses Grundeinkommen Berlin: Volksentscheid scheitert vorerst an zu wenig Unterschriften

Ein Modellprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen in Berlin wird es vorerst nicht geben. Insgesamt hatten die Initiatoren innerhalb der Frist von vier Monaten rund 125.000 Unterschriften gesammelt, benötigt gewesen wären 175.000. Einen Erfolg sieht auch die Initiative Expedition Grundeinkommen: „Berlin spricht wieder übers bedingungslose Grundeinkommen“ – und das stimmt. In dem Volksentscheid war es um ein Modellprojekt mit rund 3500 Teilnehmern gegangen, das die Politik in Form des rot-rot-grünen Senats ebenso wie des Abgeordnetenhauses zuvor abgelehnt hatte. Im Rahmen des Projekts sollten 3500 Teilnehmende für einen Zeitraum von drei Jahren jeden Monat rund 1200 Euro erhalten – unter wissenschaftlicher Begleitung.

„Bedingungsloses Grundeinkommen jetzt!“ steht bei der Auftaktkundgebung einer Demonstration für ein bedingungsloses Grundeinkommen auf dem Alexanderplatz auf einem Banner geschrieben. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Die Initiative Expedition Grundeinkommen verwies mit Blick auf das gescheiterte Volksbegehren darauf, dass vielen Unterstützern der Initiative ebenfalls geringe zeitliche Ressourcen und niedrige Einkommen zur Verfügung stünden, weshalb es anfangs schwer gewesen sei, Unterschriften-Einsammler zu finden. Zudem sei das Sammeln von Unterschriften auf Papier schwierig. Die Initiatoren fordern ebenso elektronische Möglichkeiten zur Abstimmung, wie ein Ausländerwahlrecht. Thematische Unterstützer gibt es vielerorts: Auch in Bremen hatte sich in den letzten Jahren ein Bündnis „Grundeinkommen“ gefunden.

Bedingungsloses Grundeinkommen Finnland: In Skandinavien gibt es bereits Versuche

In anderen Ländern sind ähnliche Studien bereits durchgeführt worden. Im Jahr 2017 hatte es eine Untersuchung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Finnland gegeben, der Versuch endete im Dezember 2018. Finnland ist damit das erste europäische Land, das eine solche Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen durchgeführt hat. Die Meinungen über den damaligen Versuch sind unter Wissenschaftlern gespalten: Während einige vorzeitig das Scheitern erklären wollten, verwiesen andere auf deutliche Mängel in der Versuchsdurchführung. Unter anderem wird bemängelt, dass der Versuch aufgrund zeitlichen Drucks überstürzt durchgeführt worden sei.

Bedingt durch begrenzte finanzielle Mittel war die Studie einigen Experten zufolge zu klein ausgefallen, um wirkliche Erkenntnisse zu gewinnen. Michael Stynes, CEO des gemeinnützigen Forschungsinstituts Jain Family, sagte dem Business Insider: „Man kann es kaum als einen Test für das Grundeinkommen sehen.“ Er ergänzte: „Bestenfalls ist es ein Test für ein sehr begrenztes Grundeinkommen in einem sehr spezifischen Kontext für einen bestimmten Teil der Bevölkerung.“ Stynes erklärte, er hoffe, andere Länder würden nicht abgehalten, die Idee weiterzuverfolgen. Forschungsbedarf ist nicht nur in Berlin weiter vorhanden.

Bedingungsloses Grundeinkommen Deutschland: Verlosungen als Chance

Das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland hat noch einen weiten Weg vor sich, wie das Beispiel Berlin zeigt. Und dennoch gibt es bereits jetzt eine Möglichkeit auf eine regelmäßige Zahlung dieser Art: Initiativen wie „mein-grundeinkommen.de“ sammeln mittels Crowdfunding Geld. Immer dann, wenn 12.000 Euro zusammengekommen sind, verlost die Seite ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro für ein Jahr. Es zeigt sich: Die Idee hat nicht an Strahlkraft verloren – trotz eines Finanzministers, der sich schon beim 9-Euro-Ticket in Zeiten großer Not vor „Gratismentalität“ fürchtet.