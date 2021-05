Barack Obama plaudert im TV über Ufo-Aufnahmen: „Können nicht erklären, wie sie sich bewegen“

Zu Gast bei James Corden

Was hat es mit den Ufo-Aufnahmen des US-Militärs auf sich? Ex-Präsident Barack Obama bestätigt im Fernsehen, dass das Material echt ist.

Washington ‒ Der ehemalige US-Präsident Barack Obama* hat über vermeintliche Ufo-Aufnahmen in den USA gesagt, dass sie echt seien. Es geht um Video-Aufnahmen eines unbekannten Flugobjekts, die das US-amerikanische Militär auf Puerto Rico, einer Insel in der Karibik, gemacht hat. Als die Frage aufkommt, was er über Ufos wisse, beginnt Obama scherzhaft: „Wenn es um Aliens geht, gibt es Dinge, die ich euch nicht im Fernsehen verraten kann.“

Aber der Ex-Präsident gab zu, dass auch er großes Interesse in Aliens hat. „Als ich ins Amt kam, habe ich gefragt: ‚Gibt es irgendwo ein Labor, wo Informationen über Aliens gesammelt werde?‘“ Seine Mitarbeitenden hätten recherchiert, aber nichts gefunden, worauf im Studio von „The Late Late Show with James Corden“, in der Obama zu Gast war, Lacher folgten.

+ Barack Obama hat bei James Cordon über Ufo-Sichtungen gesprochen. © Screenshot: YouTube/The Late Late Show with James Corden

„Aber was wirklich wahr ist, und jetzt im Ernst, es gibt Filmmaterial und Aufnahmen von Objekten im Himmel, wovon wir nicht exakt wissen, was sie sind. Wir können nicht erklären, wie sie sich bewegen“, erklärte Obama. Daher gebe es Menschen, die sich ernsthaft mit diesen Objekten beschäftigen und versuchen aufzuklären, was dahinter steckt. „Aber heute habe nichts, was ich euch dazu mitteilen kann“, stellte Obama klar.

Der Mythos, dass Aliens mit Ufos die Erde erkunden oder sogar auf unserem Planeten landen, ist nicht eine beliebte Science-Fiction-Geschichte. Auch viele Amateur- und professionelle Aufnahmen des Militärs lassen immer mal wieder vermuten, dass ein Ufo gesichtet wurde. Dabei hat ein Ufo an sich nichts mit außerirdischen Mächten zu tun. Zunächst bezeichnet es ein Unbekanntes Flugobjekt.

Doch besonders brisant wurde die Ufo-These im letzten Jahr. Das Pentagon, das Verteidigungsministerium der USA, hat im Frühjahr 2020 Video-Aufnahmen von bislang nicht identifizierbaren Flugobjekten veröffentlicht. Im Juni will das Pentagon einen Bericht über unerklärte Phänomene veröffentlichen.

Barack Obamas Frau Michelle, die selbst auch schon Gast bei James Cordon war, erregte zuletzt durch eine strenge Forderung Aufmerksamkeit. Die ehemalige First Lady gab bekannt, dass nur Personen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, mit ihrer Familie Zeit verbringen dürfe. (lb) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

