Auf Wunsch der SPD: Kuscht Baerbock jetzt vor China?

Von: Nail Akkoyun

Erneut brodelt es in der Ampel: diesmal stört sich die SPD an der China-Politik von Annalena Baerbock. Beugt sich die Außenministerin dem Druck?

Berlin/Peking – Neuer Zündstoff für die Ampel-Koalition: Die China-Politik von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stößt den Partnern der SPD offenbar sauer auf. Spiegel-Informationen zufolge klagt der konservative Flügel der Sozialdemokraten – auch Seeheimer Kreis genannt – über die „Symbolpolitik“ der Grünen.

Demnach fordern 93 Bundestagsabgeordnete in einem Thesenpapier, dass es „keine eindimensionale deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik gegenüber China geben“ dürfe. Auf insgesamt fünf Seiten sollen sowohl die Außenministerin als auch ihr Parteikollege Robert Habeck kritisiert werden. Baerbock und der Bundeswirtschaftsminister würden sich „von Einzelfall zu Einzelfall“ hangeln, sagte der SPD-Abgeordnete Esra-Leon Limbacher dem Spiegel.

Sorge äußern die Seeheimer mit Blick auf die Wirtschaft. Mit 250 Milliarden Euro pro Jahr sei das deutsch-chinesische Handelsvolumen mehr als viermal so groß wie einst das deutsch-russische vor Beginn des Ukraine-Kriegs. „Ein abruptes Ende der Handelsbeziehungen mit China wäre ein ökonomisches Desaster“, weshalb die Folge laut dem Papier „keine ‚Anti-China‘-Strategie“ sein dürfe.

Baerbock in China: SPD fordert verstärkten Dialog statt Abschottung

Baerbock bekräftigte erst am Donnerstag (13. April) frühere Aussagen, dass Peking nicht nur als Partner bei der Bewältigung globaler Krisen und als wirtschaftlicher Wettbewerber, sondern „zusehends auch als systemischer Rivale“ zu sehen sei. „China hat sich verändert und deshalb muss auch unsere China-Strategie darauf reagieren“, sagte Baerbock in den ARD-Tagesthemen.

Eine Ansicht, die selbst der konservative Flügel der Sozialdemokraten teilt. Tatsächlich hätten sich die Chinesen zu „Wettbewerbern und Rivalen“ entwickelt. Dennoch sei nicht außer Acht zu lassen, dass es sich bei China um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt handelt. Wie es in dem Spiegel-Bericht heißt, loben die Autoren des Thesenpapiers Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der stets den Dialog mit Peking pflege. Abschottung dürfe jedenfalls „keine Maxime“ der Scholzschen‘ „Zeitenwende“ sein.

Konkret heißt das: Wenn chinesische Unternehmen in Deutschland investieren dürften, müsse dies in gleichem Maße für deutsche Firmen in der Volksrepublik gelten. Ein stärkerer, außenpolitischer Dialog sei gefragt, um die künftige Zusammenarbeit zu sichern.

Baerbock prangert Menschenrechtslage an – China will keinen „Lehrmeister aus dem Westen“

Baerbock hatte ihren China-Besuch am Donnerstag in der Hafenstadt Tianjin begonnen. In der Stadt südöstlich der Hauptstadt Peking besuchte sie den Unterricht an einer Partnerschule und besichtigte ein deutsches Unternehmen, das Windturbinen produziert. Die zentralen politischen Gespräche sind am Freitag in Peking geplant. Im Mittelpunkt dürften neben den deutsch-chinesischen Beziehungen auch die Menschenrechtslage in China sowie die Eindämmung der Klimakrise und der Ukraine-Krieg stehen.

Bereits vor dem Abflug nach China hatte Baerbock das Ziel betont, Chancen für eine künftige Zusammenarbeit mit Peking auszuloten und Gefahren einseitiger Abhängigkeit abzubauen. In welche Richtung sich alles entwickeln werde, „liegt auch daran, welchen Weg China wählt“, sagte sie. Nach den Worten von Außenminister Qin Gang will man sich beim Thema Menschenrechte jedoch nicht belehren lassen: „Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen.“

Jeder Staat habe seine eigenen Gegebenheiten und kulturellen und historischen Hintergründe. Bei den Menschenrechten gebe es „keine einheitlichen Standards in der Welt.“ Baerbock hielt ihrem Amtskollegen allerdings entgegen, dass es durchaus „gemeinsame Standards“ für die Menschenrechte in der Welt gebe – und erinnerte ihn an die UN-Charta und die UN-Menschenrechtskonvention. (nak/dpa)