Baerbock in Kiew fassungslos über russische Minen gegen Kinder und Zivilisten

Von: Johannes Nuß

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besichtigte am Samstagvormittag ein Minenfeld in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Sie zeigte sich erschüttert über die Brutalität des Krieges. © Michael Fischer/dpa

Außenministerin Baerbock ist überraschend in die Ukraine gereist und besucht dort ein Projekt zur Minenräumung. Sie zeigt sich erschüttert und fassungslos.

Kiew/Warschau – Überraschungsbesuch der Politik in Kiew: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist mitten im Ukraine-Krieg am Samstagmorgen mit dem Nachtzug in ukrainischen Hauptstadt angekommen. „Ich bin heute nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass sie sich weiter auf uns verlassen können“, sagte sie am Samstagmorgen kurz nach der Ankunft am Kiewer Hauptbahnhof Kyjiw-Passaschyrskyj gerichtet an die ukrainische Bevölkerung.

Baerbock überraschend in Kiew: Besichtigung eines von Deutschland gefördertes Minenräumungsprojekt

Zunächst machte sich die deutsche Chefdiplomatin ein Bild über ein von Deutschland unterstütztes Minenräumungsprojekt in der Nähe der Hauptstadt. Dabei zeigte sich Baerbock tief erschüttert über die Brutalität sowie Art und Weise, wie die russischen Kampfeinheiten in der Ukraine vorgehen. Aktuell schafft es allerdings die ukrainische Armee, von russischer Seite aus besetztes Gebiet in der Ukraine wieder zurückzugewinnen.

Baerbock warf der russischen Armee in Kiew vor, die Vororte der Hauptstadt „mit Minen verseucht“ und gezielt Anti-Personen-Minen eingesetzt zu haben, um Zivilisten zu töten. Schockiert zeigte sich Baerbock über die Tatsache, dass auch Kinder von dieser Brutalität nicht verschont blieben. „Was ich hier sehe, ist mehr als erschreckend“, wird Baerbock in einem Bericht der Tagesschau zitiert.

Ihr sei berichtet worden, dass nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Raum Kiew „selbst im Kinderspielzeug in privaten Wohnungen Minen gefunden worden sind, die offensichtlich nichts anderes zum Ziel hatten, als unschuldige Menschen, selbst Kinder zu töten“.

Außenministerin Baerbock in der Ukraine: Sechs Millionen Euro für Kampfmittelbeseitigung bereitgestellt

In Welyka Dymerka unterstützt Deutschland ein ziviles Projekt zur Räumung von Minen. Insgesamt hat die Bundesregierung sechs Millionen Euro für die Kampfmittelbeseitigung durch die Organisation HALO bereitgestellt. Die Aufstockung um eine weitere Million ist nach Angaben des Auswärtigen Amts bis Ende des Jahres geplant. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte diese Woche zudem die Ausbildung ukrainischer Soldaten für die Minenräumung in Deutschland angekündigt.

Außenministerin Baerbock besichtigt ein von Deutschland gefördertes Minenräumprojekt in der Nähe von Kiew. Das Auto im Hintergrund ist durch eine Mine zerstört worden. © Michael Fischer/dpa

Baerbock sicherte der Ukraine allerdings unumwunden weitere Unterstützung bei der Beseitigung von Minen in ehemaligen Kampfgebieten zu. Neben der Lieferung von Waffen sei dies wichtig, um das Leben von Menschen in den zeitweise von der russischen Armee eingenommenen Gebieten sicherer zu machen, sagte die Grünen-Politikerin.

Baerbock überraschend in Kiew: Ukraine mehr Unterstützung bei Beseitigungen von Minen zugesichert

Tags zuvor war erst der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki zu einem Blitzbesuch in Kiew, um den Menschen im Krieg moralische Unterstützung zukommen zu lassen. „Wir können uns fragen, worum es in diesem Krieg wirklich geht. In diesem Krieg geht es um die zukünftige Gestalt Europas“, schrieb Morawiecki am Samstag nach seiner Rückkehr aus Kiew auf Facebook.

„In diesem Krieg geht es um die zukünftige Gestalt Europas.“

Diese Zukunft müsse frei sein von russischem Imperialismus und Kolonialismus, von Erpressung und von den Eroberungsgelüsten des Kremls, schrieb Morawiecki nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal.

Außenministerin Baerbock in der Ukraine: Polen kritisiert Deutschlands Energiepolitik in der Ukraine-Krise

Gleichzeitig erneuerte der Pole die Kritik an Deutschlands Energiepolitik in der Ukraine-Krise und richtete seine Worte an die in Kiew weilende Außenministerin Baerbock. Es sei enttäuschend, dass die Deutschen ihre Fehler in der Energiepolitik so spät eingesehen hätten, sagte Morawiecki dem Nachrichtenmagazin Spiegel. „Die Ukraine hat den Feind schneller zurückgeschlagen, als die Deutschen Entscheidungen getroffen haben.“

Mit Blick auf den vereinbarten Ringtausch von Rüstungsgütern sagte Morawiecki, Polen habe dem Nachbarbarland Waffen im Wert von deutlich mehr als zwei Milliarden Dollar geliefert, darunter auch 300 Panzer und anderes schwere Gerät. „Berlins Zögern, die Untätigkeit, stellt den Wert des Bündnisses mit Deutschland ernsthaft infrage.“ Dies höre er auch von vielen anderen Regierungschefs in Europa.

Ob sie bei ihrem Besuch auch weitere Waffen zusagen werde, wollte Außenministerin Annalena Baerbock in Kiew zunächst nicht sagen. Darüber werde sie erst nach ihrem Treffen mit Außenminister Dmytro Kuleba im Laufe des Tages berichten. (mit Material der dpa)