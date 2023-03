Wagner-Chef Prigoschin bittet Erzfeind Schoigu um Hilfe: Angst vor Ukraine-Offensive?

Im Kampf um Bachmut wächst bei den Russen die Sorge vor einer ukrainischen Offensive. Wagner-Chef Prigoschin bittet seinen Rivalen nun um Hilfe.

Moskau – Die Region Bachmut ist seit dem Spätsommer schwer umkämpft. Nach Wagner-Chef Jewgeni Prigoschins Darstellung sind die Wagner-Söldner bisher die einzigen russischen Einheiten, die in Bachmut kämpfen. Nun geht ihnen an der Front nicht nur allmählich die Munition aus: Es fehlt ihnen auch Verstärkung, wie Putins Koch in einem Brief an seinen Rivalen und russischen Verteidigungsminister Sergej Schogiu deutlich macht. Der Brief wurde vom Telegram-Kanal von Prigoschins Pressestab geteilt.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Prigoschin schreibt Erzfeind Schoigu und bittet um Hilfe

In dem am Montag (20. März) veröffentlichten Brief bittet Prigoschin das Verteidigungsministerium in Moskau um Hilfe. Prigoschin teilte mit, dass die ukrainischen Streitkräfte nach seinen Informationen im Zeitraum von Ende März und Anfang April eine großflächige Offensive planten. Ziel sei, die Wagner-Gruppe von den russischen Streitkräften abzuschneiden. Schoigu solle dringend die nötigen Schritte einleiten, um das zu verhindern.

Gleichzeitig warnt Prigoschin vor „negativen Folgen“ für die russische Invasion in die Ukraine. „Gegenwärtig kontrollieren die Wagner-Einheiten rund 70 Prozent von Bachmut und setzen ihre Angriffe fort, bis zur vollen Befreiung“, teilte er mit. Er legte demnach seinem Schreiben an Schoigu auch Informationen zur Aufstellung der ukrainischen Streitkräfte bei, die nicht veröffentlicht wurden. Seitdem Prigoschin die Rekrutierung von Häftlingen untersagt wurde, ist der Wagner-Chef auf der Suche nach einer anderen Nachschubquellen für seine Privatarmee. Dass er sich an Schoigu wendet, dürfte seine Verzweiflung abermals verdeutlichen. Beide Männer waren zuletzt nicht gut aufeinander zu sprechen, wie die Denkfabrik Institute Study of War (ISW) berichtete.

Bachmut im Ukraine-Krieg schwer umkämpft – fürchtet Russland Offensive?

Nicht nur Prigoschin mag realisiert haben, dass sich Bachmut zur Todeszone entwickeln könnte. Russische Streitkräfte sprechen sogar von einer möglichen ukrainischen Offensive in Artjomowsk (der russische Name für die Stadt Bachmut). „Wir beobachten jetzt den Aufbau von Kräften und Mitteln in diesem Gebiet“, sagte der prorussische Milizenführer Andrey Marochko dem Radiosender Komsomolskaja Prawda.

Marochko geht davon aus, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine „grandiose Schlacht“ in Artjomowsk inszenieren werde. „Vielleicht hat er dort eine Gegenoffensive im Sinn“, so Marochko. Der Offizier hat laut der russischen Nachrichtenagentur TASS ukrainische, gut ausgebildete Soldaten in das Kampfgebiet rücken sehen. Auch wisse man Bescheid über die Anzahl gepanzerter Radfahrzeuge und Mehrfachraketen sowie über die militärische Verstärkung „dank der westlichen Partner.“

Ukraine-Krieg: Russisches Frühjahrsoffensive wohl zum Scheitern verurteilt

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums kontrollieren paramilitärische Einheiten der von der russischen Regierung kontrollierten Wagner-Gruppe inzwischen den Ostteil der Stadt weitestgehend. Laut Einschätzung des ISW sind die russischen Angriffe in Bachmut nun allerdings festgefahren. Es gebe keine Hinweise auf ein weiteres Vordringen.

Militärexperten zweifeln ohnehin immer mehr an einem militärischen Sieg der Russen im Ukraine-Krieg. In einer anderen ISW-Analyse heißt es, dass ein Zusammenbruch der russischen Frühjahrsoffensive kurz bevorsteht. Die Ukraine habe gute Aussichten, militärisch wieder die Initiative zu übernehmen. Damit die Ukrainer den russischen Angriffen weiter standhalten können, müssten die Streitkräfte die Offensive weiter abwehren. „Erst, wenn die geschwächt sind, tun sich Lücken in der russischen Front auf“, meinte der österreichische Militärexperte Gutsav Gressel im heute Journal. Indem die Ukrainer die Schwächen der russischen Armee ausnutzen, könnten sie einer Wende im Krieg einen Schritt näher kommen. (bohy)