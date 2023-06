Bereit für Gegenoffensive: Ukraine trainiert Bachmut-Befreiung

Von: Katja Saake

Die ukrainische Armee führt Truppenübungen für eine baldige Rückeroberung von Bachmut durch. Bataillone trainieren mit schwerem Gerät in unwegsamen Gelände.

Donezk - Die ukrainische Armee hat das monatelang umkämpfte Bachmut noch nicht aufgeben. Aktuell sollen ihre Soldaten für die Rückeroberung der weitgehend von Russland eingenommenen Stadt trainieren. Bei der geplanten Gegenoffensive könnten sie dann auf die reguläre russische Armee treffen, denn nachdem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Sieg in der Schlacht verkündet hatte, befinden sich die Wagner-Söldner nun auf dem Rückzug.

Ukrainische Soldaten bereiten Gegenoffensive in Bachmut vor

Die Ukraine wiederum widerspricht der Darstellung Prigoschins und will die Erzählung von einer ukrainischen Niederlage in Bachmut so nicht stehenlassen. Augenblicklich bereiten sich die ukrainischen Einheiten angeblich sogar auf einen Gegenangriff in und um Bachmut vor. So sollen Offiziere und Soldaten des ersten Bataillons der dritten Angriffsbrigade, die in den vergangenen fünf Monaten Bachmut gegen russische Angriffe verteidigt hatten, aktuell in der Gegend von Donezk auf ihren Einsatz vorbereitet werden, wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet. Frauen und Männer des Bataillons machen demnach Feuerübungen in einem Waldgebiet, das den natürlichen Gegebenheiten rund um die Front ähneln soll. Ihre Aufgabe: Stürmen des Waldgeländes, Schützengräben räumen und Verteidigungsbereiche bilden.

Ukrainische Soldaten während einer Truppenübung im Februar dieses Jahres. © Owen Humphreys/dpa

„Wir trainieren an bestimmten Orten, wo es bestimmte Landschaften gibt, die genau die Landschaften sind, in denen wir kämpfen müssen, also trainieren wir dort für jede Phase der Operation“, sagte der Bataillonskommandeur Petro Horbatenko dem Guardian. Auch an anderen Orten würden Kämpfende der Brigade trainieren. Dort würden Stadt- und Dorfkämpfe geübt werden.

Diese Angaben passen zu den Aussagen des ukrainischen Heereskommandeurs Olexander Syrskyj, wonach die ukrainische Armee die Kämpfe an den Flanken von Bachmut eingestellt habe, um sich neu zu sammeln. „Die Leitung unserer Gruppierung ergreift geeignete Maßnahmen, um die Kampffähigkeit unserer Einheiten wiederherzustellen“, sagte Syrskyj dem Portal Ukrajinska Prawda.

Rückeroberung von Bachmut: Russische Armee gefährlicher als Wagner-Gruppe

In den Kampfübungen in der Region Donezk sind in den USA hergestellte M113-Panzerfahrzeuge und vom Westen gelieferte Panzer im Einsatz. Einige Soldaten seien gerade von der Ausbildung in Großbritannien eingetroffen, müssten aber mit den örtlichen Bedingungen und Gegebenheiten vertraut gemacht werden. „Wir haben eine gewisse Erfahrung, die in den Trainingslagern der britischen Armee nicht vermittelt werden kann“, sagte der Oberfeldwebel der Kompanie dem Guardian. „Wir trainieren dort, wo es ähnliche Landschaften, die gleichen Baumgrenzen und Dörfer gibt.“

Die Soldaten machen sich allerdings keine Illusionen darüber, dass die Kämpfe in Bachmut nach dem Rückzug der Wagner-Gruppe für die ukrainischen Streitkräfte leichter werden könnten. „Die russische reguläre Armee ist ein komplexes Kampfsystem und daher ein viel gefährlicherer Feind als Wagner“, sagte Bataillonskommandeur Petro Horbatenko dem Guardian. „Die Russen sind eine Berufsarmee und sie wissen definitiv, wie man Verteidigungslinien baut und Schützengräben aushebt. Das machen sie perfekt“.

Die Wagner-Gruppe habe außerdem einige Sträflingsbataillone in Bachmut zurückgelassen, die nun dem Kommando des russischen Verteidigungsministeriums stünden. Private Milizen könnten also im Ukraine-Krieg und den Kämpfen um Bachmut weiter eine Rolle spielen. Auch über den stärkeren Einsatz von Truppen des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow wird spekuliert. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hatte berichtet, dass Kadyrows verkündet hat, von Moskau nach dem Rückzug der Wagner-Gruppe den Auftrag für Offensivaktionen an der Frontlinie erhalten zu haben. (kasa)