Aussagen zu „Sozialtourismus“: Merz rudert zurück und bleibt Erklärung schuldig

Von: Alexander Eser-Ruperti

Friedrich Merz rudert bei seinen Äußerungen zu „Sozialtourismus“ zurück. Selbst innerhalb der eigenen Partei attestiert man dem Parteichef Rechtspopulismus.

Berlin – Friedrich Merz rudert bei seinen Aussagen zu vermeintlichem „Sozialtourismus“ ukrainischer Geflüchteter nach Deutschland zurück. Die Kritik am CDU-Parteichef war nach den Äußerungen massiv geworden. Nicht nur bedient sich Merz auch laut Einschätzung von Parteikolleginnen und Parteikollegen rechter Narrative, darüber hinaus bleibt er auch einer Erklärung jeglicher Grundlagen seiner Äußerungen schuldig. Der offensichtliche Grund: Sie stimmen nicht. Schon an anderer Stelle hatte Merz sich in der Vergangenheit populistisch geäußert. Sein Zurückrudern zeigt Muster, vergleichbar mit Parteien, zu denen er eigentlich stets eine „Brandmauer“ betont hatte.

Merz „Sozialtourismus“-Äußerungen: CDU-Chef rudert zurück und bleibt Erklärungen schuldig

Merz „Sozialtourismus“-Äußerungen hatten auch innerhalb der eigenen Partei für breites Entsetzen gesorgt – jetzt rudert er zurück: Erst kürzlich hatte Friedrich Merz Ukraine-Geflüchteten unterstellt, vermeintlichen „Sozialtourismus“ zu betreiben. Er bezog sich dabei auf angebliches Pendeln Geflüchteter zwischen der Ukraine und Deutschland. Nicht nur bediente er sich dabei rechter Rhetorik und Narrative in Bezug auf Hilfesuchende, auch entbehren seine Äußerungen offensichtlich jeglicher Grundlage. Staatliche Stellen berichten, es gäbe keinerlei Anzeichen für sogenannten „Sozialbetrug“ – woher er seine Informationen bezog, sagte Merz nicht. Aus der Politik kommt scharfe Kritik. Wackelt die „Brandmauer“ nach rechts?

CDU-Chef Friedrich Merz löst mit Äußerungen über angeblichen „Sozialtourismus“ von Ukraine-Geflüchteten Empörung aus. © Christoph Soeder/dpa

Nun erklärte Merz verschiedenen Medienangaben nach: „Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahezutreten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen.“ Er erklärte, es sei eine „unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems“ gewesen. Grünen-Außenpolitikerin Jamila Schäfer sagte der Bild: „Friedrich Merz hat auf der Grundlage bisher nicht belegter Informationen einen schweren Vorwurf gegen Schutzsuchende aus der Ukraine erhoben.“ Sie erklärte, die Aussagen würden von der „russischen Propagandamaschinerie dankbar aufgegriffen“. Unabhängig der Frage, ob Merz auf Desinformation reinfiel, oder nicht: Beobachter sehen ein viel grundlegenderes Problem.

Friedrich Merz Ukraine-Äußerungen: CDU-Parteiflügel sieht „übliche Methode der Rechtspopulisten“

Dass der CDU-Chef dem Populismus keineswegs abgeneigt ist, hat er bereits bei mehreren Gelegenheiten unter Beweis gestellt. Im Sozialflügel der CDU sieht man in Merz Ukraine-Äußerungen nun „übliche Methoden der Rechtspopulisten“. Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender des Arbeitnehmerflügels (CDA), erklärte der dpa: „Merz hat die übliche Methode der Rechtspopulisten angewandt: Erst Grenzen überschreiten, dann zurückrudern“. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine bei der AfD, wo es zuletzt zu einer Razzia kam, gängige Methode – der Partei, zu der Parteichef Merz eigentlich immer wieder die „Brandmauer“ betont. Bäumler wird deutlich: „Damit steht er sich selbst beim Weg ins Kanzleramt im Weg und schadet damit der Union.“

Der Begriff „Sozialtourismus“ ist eine Wortschöpfung rechter Kräfte zur Diffamierung Schutzsuchender, die NPD etwa benutzt ihn regelmäßig. Die Debatte, wer „echter“ Schutzsuchender beziehungsweise Geflüchteter sei und wer nicht, wie sie Merz derzeit anstößt, erinnert an gefährliche Dynamiken der Jahre nach 2015. Innenministerin Nancy Faeser fand auf Twitter deutliche Worte zu Merz: „Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind, ist schäbig. „Sozialtourismus“ war 2013 das Unwort des Jahres - und ist auch 2022 jedes Demokraten unwürdig.“, so die SPD-Politikerin.