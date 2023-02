Ausbau Erneuerbarer Energien: Habeck stellt Pläne für Solar- und Windkraftbranche vor

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschland muss sich im Sinne der Energiewende beschleunigen. Nun stellt Robert Habeck neue Förderinstrumente vor, die helfen sollen.

Berlin – Beim Ausbau Erneuerbarer Energien in Deutschland muss es schneller gehen, da sind sich Experten und die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) einig. Was der beste Weg hin zu mehr Tempo ist, daran scheiden sich indes die Geister, denn Naturschützer beklagen etwa mangelnde Rücksichtnahme auf Arten- und Umweltschutz bei Windkraftanlagen. Klar ist: Zum schnelleren Ausbau der Erneuerbaren muss Deutschland unter anderem selbst mehr Anlagen herstellen. Auch dazu hat Robert Habeck (Grüne) jetzt Pläne für neue Förderinstrumente vorgestellt.

Erneuerbare Energien Deutschland: Habeck stellt Pläne zur Förderung der Solar- und Windkraftbranche vor

Robert Habeck hat neue Pläne zur Förderung der Solar- und Windkraftbranche vorgestellt. Wie die Tagesschau berichtet, geht es dem Wirtschaftsminister in besonderem Maße um den Ausbau der Produktion von Windkraft- beziehungsweise Solaranlagen hierzulande. Die Erneuerbaren Energien in Deutschland sollen gestärkt werden, indem etwa mit Bürgschafts- und Garantieprogrammen beim Überbrücken längerer Genehmigungs- und Planungsprozesse für Anlagen geholfen wird.

Die Energiewende setzt auf Strom aus Sonne und Wind statt fossiler Brennstoffe. © dpa

Beispiel: Eine Windkraftanlage hat ein langes Genehmigungsverfahren. Doch das entsprechende Unternehmen weiß, dass eine bestimmte Menge an Windkraftanlagen benötigt wird. Um also schnell mit der Besorgung von Rohstoffen und Arbeitskräften zu beginnen, sollen die Unternehmen Gewissheit haben, dass die Baupläne abgesichert sind. Wie viel Geld der Staat dafür einsetzen will, erklärte der Bundeswirtschaftsminister laut Tagesschau nicht. Darüber hinaus plant die Politik die gezielte Förderung von Innovationen, sowie vorübergehende Unterstützung bei Betriebskosten von Energieanlagen.

Mögliche Steuervorteile für Firmen, die in Erneuerbare Energien investieren

Zur Beschleunigung des Tempos beim Ausbau Erneuerbarer Energien erklärte der Wirtschaftsminister unmissverständlich: „Wir müssen. Wir sind gezwungen, beim Klimaschutz schneller zu werden“. In einem Eckpunktepapier des Ministeriums wird zudem deutlich, dass Überlegungen für sogenannte „Tax Credits“ existieren – also Steuergutschriften wie in den USA oder ähnliche Instrumente. Der Bundeswirtschaftsminister erklärte, man wolle europäisch möglich machen, dass es steuerliche Abschreibungen gibt. Es ist denkbar, dass hierbei EU-Fonds zum Tragen kommen.

Unter Branchenvertretern begrüßt man die neuen Pläne, so die Tagesschau. Kein Wunder: Die geplanten Maßnahmen bauen auf Vorschlägen auf, welche die Windkraft- und Solarbranchen zusammen mit der Deutschen Energie-Agentur erarbeitet hatte. Bereits zuvor hatte die Ampel einen „Beschleuniger“ für Erneuerbare Energien auf den Weg gebracht. Dieser beinhaltet unter anderem den Wegfall bisher notwendiger Umweltschutzprüfungen sowie artenschutzrechtlicher Prüfungen bei Windanlagen. Die Pläne hatten unter Umweltschützern für Unmut gesorgt.

Aus der Ökostrom-Branche waren in der Vergangenheit derweil immer wieder Zweifel an der Erreichung der Ausbauziele bekundet worden – das Entgegenkommen der Politik nimmt man nun wohlwollend zur Kenntnis.