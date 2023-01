Aus Angst vor Sanktion: Übertrug russischer Oligarch Abramowitsch sein Vermögen an Kinder?

Von: Bona Hyun

Russischer Oligarch Abramowitsch soll aus Angst vor Sanktionen sein Vermögen an die Kinder übertragen haben. © Sina Schuldt/Anthony Anex/dpa (Montage)

Wollte Oligarch Abramowitsch mögliche EU-Sanktionen umgehen? Laut einem Bericht überschrieb er vor dem Ukraine-Krieg sein Vermögen auf die Kinder.

London – Der russische Oligarch Roman Abramowitsch soll vor Beginn des Ukraine-Kriegs sein Vermögen an seine Kinder übertragen haben. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem britischen Guardian vorliegen. Demnach wurden zehn geheime Offshore-Trusts Anfang Februar vergangenen Jahres umorganisiert. „Die umfassende Neuordnung von Abramowitschs finanziellen Angelegenheiten begannen nur Tage nachdem Regierungen damit drohten, gegen russische Oligarchen im Falle einer Invasion Sanktionen zu verhängen“, hieß es in dem Bericht. Es stelle sich daher die Frage, ob der Oligarch die Neuordnung vorgenommen hatte, weil er die Einfrierung seines Vermögens befürchtete.

Russischer Oligarch Abramowitsch soll aus Angst vor Sanktionen Vermögen an Kinder übertragen haben

Die Dokumente stammen dem Guardian zufolge aus gehackten Daten eines zypriotischen Finanzdienstleisters, die dem Blatt zugespielt wurden. Laut einiger Sanktionsexperten sei die Neuordnung von Abramowitschs Vermögens womöglich auf die Umgehung von Sanktionen angelegt, was aber nicht illegal ist. Der Oligarch habe sein Vermögen in komplizierten Strukturen in Steueroasen verborgen, heißt es. Abramowitschs Kinder seien zu Eigentürmern wie Luxus-Immobilien, einer Flotte von Superjachten, Helikoptern und Privatjets gekommen.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs hatte die EU unter anderem Sanktionsmaßnahmen gegen Einzelpersonen, die mit Putin in Verbindung standen, verhängt. Sanktionen gegen Einzelpersonen umfassen Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten. Seit Kriegsausbruch wurden aus dem Westen etliche Konten der Superreichen im Ausland und Luxus-Güter wie Yachten beschlagnahmt und eingefroren.

EU-Sanktionen gegen Putins reiche Freunde – müssen Oligarchen für Ukraine-Aufbau blechen?

Abramowitsch und seine Kinder haben auf Anfragen des Guardians nicht reagiert. Der russische Oligarch Abramowitsch wurde im März 2022 auf die Sanktionsliste der EU und Großbritanniens gesetzt. Anders als bei engen Putin-Vertrauten wurden seine Familienmitglieder nicht mit Sanktionen belegt. Der russische Oligarch hat bislang Verbindungen zum Kreml abgestritten und sich versucht, gegen EU-Maßnahmen zu wehren. Dem russischen Präsidenten Putin ist Letzteres mithilfe seiner Strohleute teilweise gelungen: Er soll laut Berichten Sanktionen erfolgreich umgangen und die EU ausgetrickst haben.

Wie geht es weiter mit den Sanktionen? Die EU-Kommission hatte zuletzt einen Vorschlag zur Harmonisierung von Straftatbeständen und Sanktionen beim Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der EU vorgeschlagen, da Vermögenswerte im Eigentum von Oligarchen schwer aufzufinden sind. Es wurde auch über einen Deal nachgedacht, die Oligarchen von den erlassenen Sanktionen eventuell zu befreien, wenn ein Teil ihres beschlagnahmten Geldes in den Wiederaufbau der Ukraine fließt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte Russlands Übernahme der Reparationskosten als Bedingung für ein Kriegsende genannt. Bundesminister Marco Buschmann hatte sich eingesetzt, die russischen Oligarchen zu enteignen und für den Ukraine-Aufbau blechen zu lassen. Doch Russland warnte den Westen: Sollte dies umgesetzt werden, könnten aus Russland für Deutschland ebenfalls Enteignungsmaßnahmen greifen, drohte Putin Politiker Wjatscheslaw Wolodin. (Mit Material der dpa)