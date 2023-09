Nach Prigoschin-Aufstand: Nächste Söldnertruppe kritisiert Russlands Führung - „Wird noch mehr passieren“

Nach Prigoschins Tod bahnt sich in Russland die nächste Rebellion an. Söldner der Gruppe Rusich könnten Schuld am Verlust Robotynes gewesen sein.

Robotyne - Am 28. August verkündete Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar die Rückeroberung von Robotyne im Süden der Ukraine. Eigentlich ist es nur ein winziges Dorf, doch es liegt an einer strategisch wichtigen Straße. Im Ukraine-Krieg ist die Befreiung jedenfalls ein Durchbruch der zuletzt stockenden ukrainischen Gegenoffensive.

Für die russische Militärführung könnte die Niederlage mehr sein als nur der Verlust eines kleinen Dorfes. An der Seite Moskaus soll um Robotyne der Denkfabrik Institute for The Study of War (ISW) zufolge eine Söldnergruppe namens Rusich gekämpft haben. Diese offen rechtsextreme paramilitärische Organisation, die zum Netzwerk des bei einem Flugzeugabsturz getöteten Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin gehört, soll drei Tage vor der Befreiung damit gedroht haben, die Waffen niederzulegen.

Rusich kritisiert Russlands Führung - Ermöglichten die Söldner Befreiung von Robotyne?

Rusich forderte von der russischen Regierung Anstrengungen, dass der in Finnland festgenommene Gründer Yan Petrowsky nicht an die Ukraine ausgeliefert wird. Solange in der Angelegenheit nichts passiere, werde sich Rusich an keinen weiteren Kriegen beteiligen, teilte die Gruppe bei Telegram mit. „Wenn ein Land seine Bürger nicht schützen kann, warum sollten die Bürger dann das Land verteidigen?“, fragte die Gruppe bei Telegram.

Nur kurz, nachdem das ISW seine Analyse der Lage um Robotyne veröffentlicht hatte, eroberte die Ukraine das Dorf zurück. Ob die Rusich-Kämpfer tatsächlich die Waffen niederlegten und so den ukrainischen Kämpfern den Weg ebneten, ist unklar. Weder die Söldner noch das russische Verteidigungsministerium äußerten sich dazu.

Experte glaubt, dass unter russischen Söldnern nach Prigoschins Tod die Motivation sinkt

„Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit“, sagte Jeff Hawn von der Denkfabrik New Lines Institute France24. Dem Experten zufolge geht es vordergründig jedoch gar nicht um Rusich-Anführer Petrowsky. Er vermutet vielmehr eine Rebellion, ähnlich der von Prigoschins Wagner-Söldnern zwei Monate vor dessen Tod.

Hawn vermutet, dass nach Prigoschins Tod die Motivation unter Söldnern sinkt. „Diese Jungs suchen wahrscheinlich nur nach einem Vorwand, um auszusteigen“, sagte er. Laut dem Experten bezahlte Prigoschin seine Söldner gut und mit US-Dollar, nach seinem Tod werden sie „jetzt wahrscheinlich in Rubel bezahlt – wenn sie überhaupt bezahlt werden“. Sie könnten auch ohne Vorräte sein, „weil die Milizgruppen am unteren Ende der Logistik Russlands stehen“, erläutert Hawn. Fehlende Ausrüstung und Munition hatte Prigoschin auch oft moniert.

Russische Söldner könnten auf die Seite der Ukraine wechseln

Rusich sei auch zunehmend frustriert, dass die Militärführung in Moskau es nicht schaffe, die in der Ukraine kämpfenden Milizen zu kontrollieren. Die Wagner-Gruppe sei unter Prigoschins Führung zu einem Organisationsinstrument für alle paramilitärischen Gruppen geworden. Diese Führung gibt es nun nicht mehr.

Hawn schloss auch nicht aus, dass Kämpfer russischer Milizen die Seiten wechseln könnten. „Es würde mich nicht überraschen, wenn einige dieser Leute plötzlich der Freien Russischen Legion beitreten würden, vor allem, wenn sie in Dollar bezahlt werden“, sagte der Experte. Die Gruppe zeichnet für die Angriffe in der russischen Region Belgorod verantwortlich. „Ich denke, der Vorfall in Robotyne ist bedeutsam und ein Zeichen dafür, dass noch mehr passieren wird.“ (mt)