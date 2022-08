„Als würde Hitler reden“: Höcke-Interview beim MDR sorgt für Aufsehen

Von: Fabian Raddatz

Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag, sorgte mit seinen Aussagen im „Sommerinterview“ des MDR in den sozialen Medien für Aufsehen. © Sebastian Kahnert/dpa

Im Rahmen seiner „Sommerinterview“-Reihe bat der MDR den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke vors Mikrofon. In den sozialen Netzwerken hagelt es dafür Kritik.

Leipzig – Die Bombe wurde erst zum Ende hin gezündet: Auch Tage nach der Ausstrahlung des Höcke-Interviews im MDR sorgt das Gespräch zwischen Redakteur Lars Sänger und AfD-Landeschef Björn Höcke für reichlich Zündstoff. Dabei sind es vor allem zwei Stellen des rund halbstündigen Interviews, die in den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgen. Dabei greift der AfD-Mann gleich zu Beginn geschickt auf eine altbewährte AfD-Taktik zurück: Er, der „nichts Böses im Schilde“ führe, würde von denen – „den Medien“ – „verzerrt“ werden. Höcke, das Opfer. So weit, so bekannt.

Höcke beim MDR-Sommerinterview: „Diese Zahlen kann man so nicht stehen lassen“

Einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, liefert Höcke bereits nach sechs Minuten: Die Diskussion um den Fachkräftemangel nimmt AfD-Rechtsaußen zum Anlass, gegen die Migrationspolitik der Altparteien zu wettern: Wie es sein könnte, fragt Höcke, dass es mit den 3,3 Millionen Zugewanderten seit 2014 überhaupt so etwas wie einen Fachkräftemangel überhaupt gebe?

Die Antwort liefert er prompt mit: Weil der Großteil der Zugewanderten mitnichten „die Goldstücke und Fachkräfte“ seien, mit denen sie von den Altparteien angepriesen wurden, im Gegenteil: Die meisten seien ins Sozialsystem eingewandert, so Höcke. Journalist Sänger hält mit Fakten gegen: „Diese Zahlen kann man so nicht stehen lassen.“

Seit 2017 seien 887.000 Asylanträge eingegangen, von denen zwei von drei gescheitert seien. „Von millionenfacher Einwanderung kann nicht die Rede sein“, so Sänger. Höcke: „Das sind Regierungszahlen.“ „Ich halte fest, dass Sie die Zahlen einer offiziellen Statistik anzweifeln“, gibt der MDR-Redakteur trocken zurück.

Höcke-Interview beim MDR: Die erste Bombe zündet AfD-Rechtsaußen nach 15 Minuten

Dass die AfD – die derzeit „mit allen Mitteln“ gegen das Verfassungsschutz-Urteil vorgeht, als Verdachtsfall eingestuft worden zu sein – nicht gerade als Freund der Migrationspolitik der vergangenen Jahre gilt, dürfte dabei nur die Wenigsten überrascht haben. Und so dauerte es bis ungefähr bis zur Hälfte des Interviews, bis Höcke die erste Bombe zündet. Beim Thema „Energiepolitik“ und der Frage – Gas von Russland beziehen, oder nicht – geht der AfD-Landessprecher in die Vollen.

Ja, mit dem Angriff auf die Ukraine habe Russland „das Völkerrecht gebrochen“, gibt Höcke unumwunden zu, bevor er im selben Atemzug anfügt: „genauso wie die USA in den letzten Jahrzehnten immer wieder“. Habe er also die Wahl – zwischen dem einen „Völkerrechtsbrecher“ oder dem anderen, dann würde er sich für die „saubere, sichere und billige“ Energie Russlands entscheiden. Hui.

Russlands Angriffs-Krieg auf die Ukraine mit „völkerrechtswidrigen Kriegen der USA“ gleichzusetzen, das ist eine Rhetorik, die man sonst nur aus dem Kreml hört. Schade: MDR-Mann Sänger verpasst hier seinen Einsatz, zu intervenieren und nachzuhaken. Der Applaus aus der rechten Ecke des Internets, für die „ehrlichen Sätze“ Höckes, ist umso größer.

„Was? Rassistisch?“ Höcke-Interview sorgt für Aufsehen

So bewegt das „Sommerinterview“ weiter Richtung großem Finale. Relativ zum Ende will der Journalist vom ehemaligen Lehrer Höcke wissen, wie er zu seiner Parteifreundin Christina Baum stehe, die durch ihre „rassistischen“ Aussagen parteiintern ins Abseits geschlittert ist und nun auch von der AfD-Führung um Weidel und Chrupalla angezählt wurde?

„Was? Rassistisch? Welche denn?“, platzt es aus Höcke raus. Sänger liefert nach, zitiert Sätze Baums wie: „Die Migrationspolitik der Grünen führt zur Vernichtung der Existenz des Volkes.“ Und: „Ich werde am Völkermord am indigenen Deutschen Volk nicht tatenlos zu sehen.“ Ob diese Frau tragbar sei, will Sänger wissen.

Sommerinterview beim MDR mit Björn Höcke: Und dann fällt dieser Höcke-Satz

Höcke tut das, was viele Politiker tun, wenn sie sich einer Frage entziehen wollen: Er schaltet in den Gegenangriff, unterstellt dem Fragesteller, „ständig Co-Referate“ zu halten. Eigentlich müssten er und Sänger die Plätze tauschen, so Höcke: „Das ist ja nicht so, dass Sie mir Fragen stellen. Sondern Sie machen erst mal ‘ne riesenlange Vorrede.“ Keine Widerworte Sängers.

Was dann folgt, soll die Kommentarspalten in den sozialen Medien brodeln lassen: Nicht nur, dass Höcke Baums Vorschlag, das Wahlrecht nach Abstammung wieder einzuführen, unterstützt – er pflichtet der Bundestagsabgeordneten in ihrer „Das-Deutsche-Volk-Geht-Unter-Theorie“ bei.

Höcke bezieht im Sommerinterview beim MDR Stellung: AfD-Politiker sieht „Ende des deutschen Volkes“

„Wir haben doch mittlerweile eine Quote von 27 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben Schulklassen in Westdeutschland, da gibt es keinen einzigen Deutschen mehr, von der Staatsbürgerschaft her.“ Das sei keine gute Entwicklung, so Höcke, bevor er sich bereit macht, die nächste Bombe zu zünden: Der Multikulturalismus Deutschlands – gepaart mit dem Geburtenrückgang der Deutschen – würde in wenigen Jahrzehnten „zum Ende dessen führen, was wir ‚Deutsches Volk‘ nennen.“ Boom.

Höcke bringt die sozialen Medien zum Kochen: „Wieso lädt man Faschisten ein?“

Die Reaktion in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten: „Man kommt sich so vor, als würde Adolf Hitler oder Joseph Goebbels reden im #sommerinterview“, schreibt der Twitter-User „Michael Mayr“. Ein anderer fordert: „Die deutsche Verfassung ist antirassistisch, proeuropäisch, tolerant. Höcke nicht. Kein Forum für Verfassungsfeinde.“ Und an den MDR gerichtet fragt jemand: „Wieso lädt man Faschisten ein und gibt ihnen ne Bühne?“

Die Antwort darauf liegt im Rundfunkstaatsvertrag: ARD und ZDF sind zur Wahrung „von Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung“, wie darin so schön heißt. Die Fraktionschefs der jeweiligen Landtage einzuladen und Höcke, dessen AfD-Ableger in Thüringen derzeit mit 25 Prozent auf Platz eins liegt, nicht, das dürfte so schnell nicht passieren.