Auf Petersdom gestrahlt: Greenpeace schickt Trump in Rom Botschaft

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania bei ihrer Ankunft in Rom.

Rom - Am Vorabend des Besuchs von Donald Trump bei Papst Franziskus hat Greenpeace eine besondere Botschaft an den US-Präsident gerichtet. Die Aktivisten benutzen dazu die Kuppel des Petersdoms.

Rom - Am Vorabend des Besuchs von Donald Trump bei Papst Franziskus hat die Umweltorganisation Greenpeace eine besondere Botschaft an den US-Präsident gerichtet. Den Aktivisten gelang es trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen rund um den Vatikan, die Kuppel des Petersdoms mit der Aufschrift „Planet Earth First“ anzustrahlen. Dies sei eine Anspielung auf Trumps Motto „America First“, hieß es in einer Mitteilung von Greenpeace Italien. Der Klimaschutz müsse oberste Priorität haben.

Trump trifft am Mittwochmorgen zum ersten Mal Franziskus zu einer Privataudienz. In Rom hatte sich am Dienstag zudem eine kleinere Gruppe Menschen zusammengefunden, die gegen Trumps Politik protestierte.

dpa