„Peinlich für Russland“: Krim-Attacken versetzen Putin schweren Schlag

Von: Jens Kiffmeier

Zwei Explosionen in wenigen Tagen: Die Ukraine startet womöglich den Kampf um die Halbinsel Krim – hinter der Frontlinie. Für Russland ziemlich unrühmlich.

Kiew/Moskau – Zerstörte Brücken, Explosionen auf der Krim, vielleicht sogar die Befreiung von Cherson: Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland zum Gegenschlag ausgeholt. Vor allem im Süden geraten die Truppen von Präsident Wladimir Putin massiv unter Druck. Dabei zerren auch die Angriffe auf die Krim-Halbinsel am russischen Selbstverständnis, wie Militärexperte Gustav Gessel vermutet. Dies sei äußerst „peinlich für Russland“, sagte er dem ZDF.

Ukraine-Krieg: Nach Explosionen auf der Krim könnte Rückeroberung gestartet worden sein

Bereits seit 2014 ist die Krim von Russland im Ukraine-Krieg annektiert. Doch jetzt könnte die Ukraine zur Befreiung angesetzt haben. Am Dienstag dieser Woche war bereits zum zweiten Mal ein Militärstützpunkt von Explosionen erschüttert worden. Dabei war es auf einem Luftwaffenstützpunkt zu Detonationen gekommen. In dem anderen Fall flog ein Munitionslager in die Luft. Während Kiew die Krim-Aktion als militärischen Erfolg für sich reklamierte, sprach Moskau lediglich von einem Sabotageakt.

Rüsten zum Gegenangriff: Die Truppen der Ukraine zielen auf die Befreiung der Halbinsel Krim. © Ukrinform/dpa

Explosionen auf Krim: Ukraine greift gezielt Brücken an – Selenskyj mahnt zur Vorsicht

Ungeachtet dessen rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bevölkerung in den von Russland besetzten Gebieten zur Vorsicht auf. Sie sollten Gegenden um Munitionslagern, aber auch Brücken oder Eisenbahnlinien meiden. Tatsächlich zeigen Videos, wie auf der Krim vermehrt Menschen die Flucht ergreifen. Die Aussagen von Selenskyj entfachten umgehend Spekulationen darüber, wonach die ukrainische Armee die Befreiung der Krim gezielt vorantreiben könnten.

Ukraine-Krieg: Verliert Russland wieder Cherson? Befreiung schwerer Schlag für Putin

Viele westliche Militärbeobachter halten Fortschritte bei der Rückeroberung nicht für unmöglich. Ausgestattet mit immer besser werdenden westlicher Militärtechnik, darunter auch deutsche Gepard-Panzer, setzte die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen viele Nadelstiche. Mit Langstreckenraketen zerstörte sie weit hinter den feindlichen Linien viele Versorgungsrouten über Brücken und Eisenbahnlinien, wodurch die russischen Truppen vom Nachschub abgeschnitten werden. Die südukrainische Stadt Cherson soll kurz vor der Befreiung stehen, wie es am Mittwoch hieß.

Offenbar hat der Kreml dem wenig entgegenzusetzen – obwohl die Propagandamaschine von Putin oftmals etwas anderes glauben lassen will. Moskau brüste sich mit modernen Flugabwehrsystemen, habe aber die Angriffe auf der Krim nicht verhindern können. „Zwischen Können und Tun ist natürlich ein Unterschied“, sagte Fachmann Gessel. „Und dass dieses Delta so groß ist, das ist natürlich unangenehm.“