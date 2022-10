Möglicher Einsatz von Atomwaffen: Nordkorea simuliert Angriff auf den Süden

Von: Felix Busjaeger

Eskaliert der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel weiter? Pjöngjang simuliert wohl den Einsatz von Atomwaffen gegen den Nachbarn. Auch ein Atomtest ist möglich.

Seoul – Ungeachtet der jüngsten Eskalationen im Ukraine-Krieg, bei denen es in vielen Städten zu heftigen Raketenangriffen gekommen ist, nehmen die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter zu. Mit einer Serie von Raketentests will das Regime in Nordkorea eigenen Angaben zufolge nun den Beschuss des Nachbarlandes mit taktischen Nuklearwaffen simuliert haben. Die staatliche Nachrichtenagentur KNCA berichtet, dass der simulierte Einsatz von Atomwaffen „dem Feind eine strenge Warnung“ sein soll. Inwieweit die Drohgebärden aus Pjöngjang zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen könnten, kann bisher nicht abgeschätzt werden.

Einsatz von Atomwaffen durch Nordkorea möglich: Regime testet Raketen

Der simulierte Einsatz von Atomwaffen sollte unter anderem den Beschuss von Flughäfen in Südkorea vorspiegeln. Wie es seitens der KNCA heißt, soll Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den Waffentests persönlich beigewohnt haben. Die Tests der Atomwaffen sei angeordnet worden, nachdem vermehrt Seemanöver der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte stattgefunden haben. Auch der nukleargetriebene Flugzeugträger der US-Marine, USS Ronald Reagan, nahm an den Übungen teil. In Nordkorea werden entsprechende Manöver seit jeher als Provokation verstanden, die in regelmäßigen Abständen zu militärischen Reaktionen führen. Würde ein Einsatz von Atomwaffen zu einem Atomkrieg führen, wären die Folgen weltweit dramatisch.

Nordkorea testet Raketen. Davon berichten auch – wie hier zu sehen – südkoreanische Medien. © Lee Jin-Man/dpa

In den vergangenen Wochen hatten die Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea neue Dimensionen erreicht: Das Regime von Kim Jong Un hatte das Säbelrasseln massivst intensiviert. Seit Ende September hat das Land siebenmal ballistische Raketen abgefeuert. Dabei richten sich die Drohungen nicht nur gegen den südlichen Nachbarn: Immer wieder kommt es vor, dass Tests von Mittelstreckenflugkörpern auch im japanischen Hoheitsgebiet durchgeführt werden. Am vergangenen Dienstag, dem 4. Oktober, soll eine entsprechende Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen sein. Bereits vor kurzem hat Nordkorea zudem sein Atomprogramm verschärft.

Angst vor Atomkrieg wächst: UN-Resolutionen verbieten Nordkorea Tests von ballistischen Raketen

Dass die jüngsten Tests von Nordkorea nicht die letzten waren, sind sich viele Beobachter sicher. Laut Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums soll Nordkorea derzeit den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete sowie einer Interkontinentalrakete vorbereiten. Bei allen Tests der vergangenen Jahre verzichtete Pjöngjang auf den Einsatz von Atomwaffen. Vielmehr handelt es sich um Trägerraketen, die auch mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden könnten. UN-Resolutionen untersagen es Nordkorea eigentlich, ballistische Raketen jeglicher Reichweite zu erproben, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können.

Dennoch wurden im Jahr 2022 bereits über 40 ballistische Raketen durch das nordkoreanische Militär abgefeuert. Experten rechnen auch damit, dass Nordkorea in den kommenden Wochen seinen ersten Atomtest seit 2017 durchführen könnte. Die Gefahr vor einem Atomkrieg steigt also derzeit nicht nur durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Und ein Ende der nordkoreanischen Drohgebärden ist weiterhin nicht in Sicht, eine gemeinsame Haltung des UN-Sicherheitsrates zu den jüngsten Raketentests fehlt ebenfalls. Bei einer Dringlichkeitssitzung am Mittwoch in New York sei ein Vorschlag zu einer gemeinsamen Stellungnahme von China vor dem Treffen blockiert worden, heißt es von der Deutschen-Presse-Agentur. China gilt als wichtigster Partner Nordkoreas. (Mit Material der dpa)